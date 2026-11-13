Πούτιν: «Αιώνια ειρήνη» στην Ουκρανία ζητά η Μόσχα, αλλά θέτει όρους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Το σχέδιο της Μόσχας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια που κρύβεται πίσω από τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου

Μίλτος Τσεκούρας

Πούτιν: «Αιώνια ειρήνη» στην Ουκρανία ζητά η Μόσχα, αλλά θέτει όρους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πούτιν εξέφρασε την επιθυμία για «αιώνια ειρήνη» στην Ουκρανία, αλλά συνδέει την ειρήνη με την αναδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας προς όφελος της Ρωσίας.
  • Η Μόσχα επαναφέρει τις απαιτήσεις του 2021 για δεσμευτικές εγγυήσεις μη ένταξης Ουκρανίας και Γεωργίας στο ΝΑΤΟ και απομάκρυνση δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ανατολική Ευρώπη.
  • Οι δυτικές κυβερνήσεις είχαν απορρίψει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ως απαράδεκτο τελεσίγραφο πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά τώρα αυτές επανέρχονται στη ρωσική διπλωματική ατζέντα.
  • Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι η συζήτηση για νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από την άμεση ανάγκη κατάπαυσης του πυρός.
  • Η συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών στις διαπραγματεύσεις παραμένει αβέβαιη, καθώς το Κρεμλίνο ζητά πρώτα σαφή ένδειξη προθέσεων και ετοιμότητας για συμβολή στην ειρηνευτική διαδικασία.
Snapshot powered by AI

Την επιθυμία του για μια συμφωνία που θα διασφαλίζει «αιώνια ειρήνη» στην Ουκρανία εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη στο Κρεμλίνο με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Πίσω, ωστόσο, από τη διακήρυξη του Ρώσου προέδρου βρίσκεται ένα ευρύτερο σχέδιο της Μόσχας, το οποίο δεν περιορίζεται στον τερματισμό του πολέμου, αλλά περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη, με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της στρατιωτικής παρουσίας και της επιρροής του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.

«Όσον αφορά τη διάρκεια της ειρήνης, την αξιοπιστία και τη μονιμότητά της, θα θέλαμε επίσης να είναι μια αιώνια ειρήνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν, σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση των δηλώσεών του. Παράλληλα, ζήτησε από τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους να μεταφέρουν τις ευχαριστίες του στον Ντόναλντ Τραμπ για τη διοργάνωση των επαφών μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν προηγουμένως μεταβεί στο Αμπού Ντάμπι, όπου στις 10 και 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των τριών χωρών. Η συνάντησή τους με τον Ρώσο πρόεδρο στο Κρεμλίνο αποτέλεσε συνέχεια των διπλωματικών επαφών, με επίκεντρο την αναζήτηση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, η Μόσχα φαίνεται να συνδέει την ειρηνευτική διαδικασία με ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο απαιτήσεων. Μετά τις συνομιλίες, το Κρεμλίνο έκανε λόγο για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας «νέας, μακροπρόθεσμης αρχιτεκτονικής αδιαίρετης ασφάλειας και ειρήνης». Πίσω από τη συγκεκριμένη διατύπωση βρίσκεται η επιδίωξη της Ρωσίας να επανακαθοριστούν οι όροι ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο προς όφελός της.

Οι απαιτήσεις του 2021 που επαναφέρει ο Πούτιν

Στο τραπέζι επανέρχονται οι προτάσεις που είχε καταθέσει η Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2021, λίγους μήνες πριν από τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία. Τότε, η Ρωσία είχε παρουσιάσει δύο σχέδια συμφωνιών προς τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ζητώντας ουσιαστικά να ανακοπεί η περαιτέρω διεύρυνση της Συμμαχίας προς Ανατολάς.

Μεταξύ άλλων, απαιτούσε δεσμευτικές εγγυήσεις ότι η Ουκρανία και η Γεωργία δεν θα εντάσσονταν ποτέ στο ΝΑΤΟ, ενώ ζητούσε την απομάκρυνση στρατιωτικών υποδομών και δυνάμεων της Συμμαχίας από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που έγιναν μέλη μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι δυτικές κυβερνήσεις είχαν απορρίψει τότε τις απαιτήσεις ως απαράδεκτο τελεσίγραφο. Δύο μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Σήμερα, οι συγκεκριμένες προτάσεις επιστρέφουν στη ρωσική διπλωματική ατζέντα. Μάλιστα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα σκοπεύει να προσθέσει «ορισμένες νέες παραμέτρους» στις απαιτήσεις της, επικαλούμενος τις προσπάθειες της Δύσης να επιφέρει, όπως υποστηρίζει, στρατηγική ήττα στη Ρωσία.

Η επαναφορά των συγκεκριμένων αξιώσεων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου κινδυνεύει να συνδεθεί με μια συνολική αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συμφωνιών ασφαλείας. Για τη Μόσχα, το γεγονός ότι το ζήτημα έχει επιστρέψει στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων αποτελεί ήδη διπλωματικό κέρδος.

Ενδεικτικό είναι το δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Komsomolskaya Pravda, η οποία υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει ήδη πετύχει μία νίκη, αναγκάζοντας τη Δύση να συζητήσει το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Όπως σημείωσε, επόμενο βήμα της ρωσικής διπλωματίας είναι να πείσει τη Δύση να λάβει υπόψη τις ανησυχίες της Μόσχας για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Κάλας: «Παγίδα» οι ρωσικές απαιτήσεις – Εκτός διαπραγματεύσεων η Ευρώπη

Απέναντι στις ρωσικές επιδιώξεις, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι η συζήτηση για μια νέα αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας ενδέχεται να λειτουργήσει ως «παγίδα», απομακρύνοντας την προσοχή από την άμεση ανάγκη κατάπαυσης του πυρός.

«Η σειρά με την οποία διεξάγονται οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είναι σημαντική. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Μόνο τότε μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις για την ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης», ανέφερε σε ανάρτησή της.

Το πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν συμμετέχουν άμεσα στις βασικές διαπραγματεύσεις. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο, αλλά και για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία.

Μετά τις συνομιλίες του στη Μόσχα, ο Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε ότι ο Πούτιν εμφανίστηκε θετικός στην προοπτική συμμετοχής Ευρωπαίων εκπροσώπων στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, την Παρασκευή το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι θα πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές προθέσεις των Ευρωπαίων και η ετοιμότητά τους να συμβάλουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Μόνο στη συνέχεια, όπως ανέφερε, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών για την Ουκρανία με ευρύτερη συμμετοχή.

Έτσι, ενώ ο Πούτιν μιλά για «αιώνια ειρήνη», το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η Μόσχα επιδιώκει πρωτίστως τον τερματισμό του πολέμου ή μια συνολική αλλαγή των ισορροπιών ασφαλείας στην Ευρώπη, με όρους που θα εξυπηρετούν τις δικές της στρατηγικές επιδιώξεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 Nations League - Εφιάλτης στο δρόμο με τις... τουλίπες: Ολλανδία-Ελλάδα 7-0

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος της British Airways χτύπησε με την ουρά σε διάδρομο προσγείωσης - Ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με ντελιβερά στη Λαμία

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον τερματοφύλακα Οβονό για τη φάση που προκάλεσε τον θάνατο του ντε Μιγκέλ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στις Σίσες Ρεθύμνου: Τραυματίστηκε ηλικιωμένος που εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

«Κλείδωσε» η ιστορική συνάντηση Τραμπ με Σι και Πούτιν στην Κίνα για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Drones και τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύονται για τον εντοπισμό και την καταμέτρηση ζώων

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο με εργαζόμενους που πανηγυρίζουν για το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft - «Μην βιαστείτε να φτιάξετε το Outlook»

23:10LIFESTYLE

Η θεαματική τούμπα της Έμα Γουάτσον σε πάρτυ στο Λος Άντζελες

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Αιώνια ειρήνη» στην Ουκρανία ζητά η Μόσχα, αλλά θέτει όρους για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Στα καταφύγια το προσωπικό στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ λόγω εχθρικών drones

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργολίδα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον Μισισιπή: Τάνκερ χτύπησε δεμένο κρουαζιερόπλοιο με 130 επιβάτες - Βίντεο

22:38ΥΓΕΙΑ

Κοιμάστε λιγότερο από 6 ώρες; Τι μπορεί να σημαίνει για τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη

22:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΘΟ: Έως 244 ψήφοι για τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών - Η κυβέρνηση ευχαριστεί τα κόμματα

22:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά από 11 χρόνια απουσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον Μισισιπή: Τάνκερ χτύπησε δεμένο κρουαζιερόπλοιο με 130 επιβάτες - Βίντεο

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

21:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολλανδία – Ελλάδα: 7-0 Εφιάλτης δίχως τέλος για την Εθνική

19:55ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά σταμάτα»: Οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα να ουρλιάζουν - Οργή με βίντεο από τους Θρακομακεδόνες

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: 13χρονη που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή και δεμένη - Υπό έρευνα για παιδική πορνογραφία ο ύποπτος

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού - Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και ο τρίτος

23:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο με εργαζόμενους που πανηγυρίζουν για το παγκόσμιο «μπλακ άουτ» στη Microsoft - «Μην βιαστείτε να φτιάξετε το Outlook»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Ξέσπασε μικρή φωτιά

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

18:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκλεψε 10 μέτρα χαλκοσωλήνα και πλημμύρισε το οίκημα - Τα νερά έφτασαν στην πόρτα του γείτονα

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποινή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον τερματοφύλακα Οβονό για τη φάση που προκάλεσε τον θάνατο του ντε Μιγκέλ

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot 13/11/2026: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 64 εκατ. ευρώ

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες από γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη – Γέμισε λεφτά η πίστα (Βίντεο)

21:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει με αθλητικό look και αποκαλύπτει τη μικρή γλυκιά της αδυναμία

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ