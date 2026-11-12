Snapshot Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από ειρηνευτική συμφωνία θα προκαλέσει επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Οι συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διήρκεσαν περίπου δυόμισι ώρες και περιλάμβαναν σημαντικούς Ρώσους αξιωματούχους.

Η Ρωσία προσφέρθηκε να αναλάβει την απομάκρυνση ναρκών κοντά στην Κονσταντινόβκα και να διασφαλίσει την ασφάλεια ανθρωπιστικής επιχείρησης στην περιοχή.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι εκφράζουν επιθυμία να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Ευρωπαίους για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Οι συνομιλίες του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ολοκληρώθηκαν στο Κρεμλίνο. Διήρκεσαν περίπου δυόμισι ώρες.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν ο βοηθός του προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας για διαβουλεύσεις με το Κίεβο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι και ο διευθυντής του RDIF Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Οποιαδήποτε ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία θα προκαλέσει επανάληψη των εχθροπραξιών, καθώς η παρουσία τους είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, η Ρωσία θα χρειαστεί πέντε ημέρες για να καθαρίσει τις νάρκες κοντά στην πόλη. Πρότεινε να ανατεθεί η αποστολή στην Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιάνα Λαντράτοβα και στον Ουκρανό Συνήγορο του Πολίτη Ντμίτρι Λούμπινετς.

Όπως τόνισε ο Πούτιν, η Ρωσία ελέγχει την Κονσταντινόβκα και είναι έτοιμη να διασφαλίσει την ασφάλεια της ανθρωπιστικής επιχείρησης.

«Εάν, όπως ισχυρίζονται οι ουκρανικές αρχές, ελέγχουν αυτήν την πόλη, ας διασφαλίσουν την ασφάλειά τους», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε θετική την εμπειρία της συνεργασίας με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια μιας παρόμοιας αποστολής στο Ολέσκι ​​της Χερσώνας.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ για τη βοήθειά της στην οργάνωσή της.

«Οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουν αυτό. Τι μας λένε; Ότι μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, θα στείλουν αμέσως στρατεύματα σε ουκρανικό έδαφος», δήλωσε ο Πούτιν, όπως ανέφερε το Tass. «Το έχουμε ήδη συζητήσει αυτό. Για εμάς, αυτός είναι ένας νόμιμος στόχος, πράγμα που σημαίνει ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει αμέσως».

Κούσνερ προς Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι θέλουν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις»

Οι Αμερικανοί βλέπουν ότι οι Ευρωπαίοι εκφράζουν την επιθυμία να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και να τερματίσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Κούσνερ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να συζητούν την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου με τους Ευρωπαίους.

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