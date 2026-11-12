Πούτιν: «Εάν η ΕΕ στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία μετά την ειρήνη, ο πόλεμος θα ξαναρχίσει»

Ολοκληρώθηκε στο Κρεμλίνο η συνάντηση μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν

Δημήτρης Μάνωλης

Πούτιν: «Εάν η ΕΕ στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία μετά την ειρήνη, ο πόλεμος θα ξαναρχίσει»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από ειρηνευτική συμφωνία θα προκαλέσει επανέναρξη των εχθροπραξιών.
  • Οι συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διήρκεσαν περίπου δυόμισι ώρες και περιλάμβαναν σημαντικούς Ρώσους αξιωματούχους.
  • Η Ρωσία προσφέρθηκε να αναλάβει την απομάκρυνση ναρκών κοντά στην Κονσταντινόβκα και να διασφαλίσει την ασφάλεια ανθρωπιστικής επιχείρησης στην περιοχή.
  • Ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι εκφράζουν επιθυμία να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Ευρωπαίους για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.
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Οι συνομιλίες του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ολοκληρώθηκαν στο Κρεμλίνο. Διήρκεσαν περίπου δυόμισι ώρες.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν ο βοηθός του προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας για διαβουλεύσεις με το Κίεβο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι και ο διευθυντής του RDIF Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Οποιαδήποτε ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία θα προκαλέσει επανάληψη των εχθροπραξιών, καθώς η παρουσία τους είναι απαράδεκτη για τη Μόσχα, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, η Ρωσία θα χρειαστεί πέντε ημέρες για να καθαρίσει τις νάρκες κοντά στην πόλη. Πρότεινε να ανατεθεί η αποστολή στην Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιάνα Λαντράτοβα και στον Ουκρανό Συνήγορο του Πολίτη Ντμίτρι Λούμπινετς.

Όπως τόνισε ο Πούτιν, η Ρωσία ελέγχει την Κονσταντινόβκα και είναι έτοιμη να διασφαλίσει την ασφάλεια της ανθρωπιστικής επιχείρησης.

«Εάν, όπως ισχυρίζονται οι ουκρανικές αρχές, ελέγχουν αυτήν την πόλη, ας διασφαλίσουν την ασφάλειά τους», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε θετική την εμπειρία της συνεργασίας με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια μιας παρόμοιας αποστολής στο Ολέσκι ​​της Χερσώνας.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ για τη βοήθειά της στην οργάνωσή της.

«Οι Ευρωπαίοι το γνωρίζουν αυτό. Τι μας λένε; Ότι μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, θα στείλουν αμέσως στρατεύματα σε ουκρανικό έδαφος», δήλωσε ο Πούτιν, όπως ανέφερε το Tass. «Το έχουμε ήδη συζητήσει αυτό. Για εμάς, αυτός είναι ένας νόμιμος στόχος, πράγμα που σημαίνει ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει αμέσως».

Κούσνερ προς Πούτιν: «Οι Ευρωπαίοι θέλουν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις»

Οι Αμερικανοί βλέπουν ότι οι Ευρωπαίοι εκφράζουν την επιθυμία να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και να τερματίσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε ο απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Ο Κούσνερ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να συζητούν την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου με τους Ευρωπαίους.

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