Πούτιν: Πρόταση για ανθρωπιστική αποστολή στην Κοστιαντινίφκα - «Μετρούν οι άνθρωποι, όχι τα εδάφη»
Ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχθηκε στο Κρεμλίνο τους εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ για τις διπλωματικές προσπάθειές τους και αναφέρθηκε στη δυσκολία ελέγχου του μετώπου.
Snapshot
- Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε ανθρωπιστική αποστολή στην Κοστιαντινίφκα, βασισμένη στο μοντέλο εκκένωσης της Ολέσκι με πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ.
- Στην Κοστιαντινίφκα παραμένουν 400-500 κάτοικοι και η Ρωσία σχεδιάζει να καθαρίσει την περιοχή από νάρκες εντός πέντε ημερών για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.
- Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ για τις διπλωματικές προσπάθειες τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.
- Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι προτεραιότητα έχει η προστασία των ανθρώπων, της κουλτούρας και των παραδόσεών τους, όχι ο αυστηρός εδαφικός έλεγχος.
- Ο Πούτιν ανέφερε ότι η σύγχρονη τεχνολογία πολέμου δυσκολεύει την επαλήθευση της πραγματικής κατάστασης στο πεδίο της μάχης.
Σε συνάντηση που είχε στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γούιτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τη διεξαγωγή μιας ανθρωπιστικής αποστολής στην πόλη Κοστιαντινίφκα, ακολουθώντας το μοντέλο της εκκένωσης του Ολέσκι που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ.
Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι έχουν απομείνει 400 με 500 άτομα στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη και τόνισε ότι η Ρωσία είναι σε θέση να τους απομακρύνει. Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax, ο Πούτιν εξήγησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα χρειαστούν πέντε ημέρες για να καθαρίσουν από τις νάρκες την περιοχή γύρω από την Κοστιαντινίφκα, προκειμένου να προχωρήσει η επιχείρηση.
Κατά την έναρξη της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι όπως ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ και ο Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν έσπευσε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τη Μελάνια και τον Ντόναλντ Τραμπ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες κατά τη διάρκεια του πολέμου.
«Προτεραιότητα οι άνθρωποι και οι αξίες»
Η συγκεκριμένη πρόταση για την ανθρωπιστική αποστολή έρχεται να «κουμπώσει» με το ευρύτερο αφήγημα του Ρώσου προέδρου, ο οποίος στις ίδιες δηλώσεις του επιχείρησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από τον αυστηρό εδαφικό έλεγχο στους πληθυσμούς των περιοχών. Αναφερόμενος στη διαφορά αντίληψης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε: «Γνωρίζουμε ότι τα εδαφικά ζητήματα γίνονται κατανοητά με διαφορετικό τρόπο και από τις δύο πλευρές».
Στη συνέχεια, θέλησε να ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητες της ρωσικής πλευράς: «Για εμάς, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί, οι παραδόσεις τους, η κουλτούρα τους και το δικαίωμά τους να ζουν σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες και τις παραδοσιακές αξίες».
Δεν μπορούμε να είμαστε ποιος κατέχει ποια εδάφη
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος σχολίασε τη ρητορική του Κιέβου σχετικά με τα κέρδη και τις απώλειες στο πεδίο της μάχης, επισημαίνοντας τις πρακτικές δυσκολίες που προκαλεί πλέον η σύγχρονη τεχνολογία πολέμου στην επαλήθευση των γεγονότων.
«Μέχρι τώρα ακούμε από τις αρχές του Κιέβου ότι ορισμένα εδάφη ελέγχονται από αυτούς, ενώ άλλα δεν ελέγχονται από εμάς», σημείωσε ο Πούτιν και κατέληξε με νόημα: «Αυτό θα μπορούσε να συνεχίζεται επ' άπειρον, διότι το να πας εκεί και να δεις τι πραγματικά συμβαίνει δεν είναι εύκολο, κάτω από τις συνθήκες που δημιουργούν τα σύγχρονα όπλα».