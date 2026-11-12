Πούτιν: Πρόταση για ανθρωπιστική αποστολή στην Κοστιαντινίφκα - «Μετρούν οι άνθρωποι, όχι τα εδάφη»

Ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχθηκε στο Κρεμλίνο τους εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ για τις διπλωματικές προσπάθειές τους και αναφέρθηκε στη δυσκολία ελέγχου του μετώπου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πούτιν: Πρόταση για ανθρωπιστική αποστολή στην Κοστιαντινίφκα - «Μετρούν οι άνθρωποι, όχι τα εδάφη»
Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αριστερά, χαιρετά τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, στο κέντρο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Παλάτι της Γερουσίας...
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε ανθρωπιστική αποστολή στην Κοστιαντινίφκα, βασισμένη στο μοντέλο εκκένωσης της Ολέσκι με πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ.
  • Στην Κοστιαντινίφκα παραμένουν 400-500 κάτοικοι και η Ρωσία σχεδιάζει να καθαρίσει την περιοχή από νάρκες εντός πέντε ημερών για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.
  • Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ για τις διπλωματικές προσπάθειες τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι προτεραιότητα έχει η προστασία των ανθρώπων, της κουλτούρας και των παραδόσεών τους, όχι ο αυστηρός εδαφικός έλεγχος.
  • Ο Πούτιν ανέφερε ότι η σύγχρονη τεχνολογία πολέμου δυσκολεύει την επαλήθευση της πραγματικής κατάστασης στο πεδίο της μάχης.
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Σε συνάντηση που είχε στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γούιτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τη διεξαγωγή μιας ανθρωπιστικής αποστολής στην πόλη Κοστιαντινίφκα, ακολουθώντας το μοντέλο της εκκένωσης του Ολέσκι που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι έχουν απομείνει 400 με 500 άτομα στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη και τόνισε ότι η Ρωσία είναι σε θέση να τους απομακρύνει. Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Interfax, ο Πούτιν εξήγησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα χρειαστούν πέντε ημέρες για να καθαρίσουν από τις νάρκες την περιοχή γύρω από την Κοστιαντινίφκα, προκειμένου να προχωρήσει η επιχείρηση.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι Ρώσοι αξιωματούχοι όπως ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ και ο Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν έσπευσε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τη Μελάνια και τον Ντόναλντ Τραμπ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Προτεραιότητα οι άνθρωποι και οι αξίες»

Η συγκεκριμένη πρόταση για την ανθρωπιστική αποστολή έρχεται να «κουμπώσει» με το ευρύτερο αφήγημα του Ρώσου προέδρου, ο οποίος στις ίδιες δηλώσεις του επιχείρησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από τον αυστηρό εδαφικό έλεγχο στους πληθυσμούς των περιοχών. Αναφερόμενος στη διαφορά αντίληψης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε: «Γνωρίζουμε ότι τα εδαφικά ζητήματα γίνονται κατανοητά με διαφορετικό τρόπο και από τις δύο πλευρές».

Στη συνέχεια, θέλησε να ξεκαθαρίσει τις προτεραιότητες της ρωσικής πλευράς: «Για εμάς, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί, οι παραδόσεις τους, η κουλτούρα τους και το δικαίωμά τους να ζουν σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες και τις παραδοσιακές αξίες».

Δεν μπορούμε να είμαστε ποιος κατέχει ποια εδάφη

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος σχολίασε τη ρητορική του Κιέβου σχετικά με τα κέρδη και τις απώλειες στο πεδίο της μάχης, επισημαίνοντας τις πρακτικές δυσκολίες που προκαλεί πλέον η σύγχρονη τεχνολογία πολέμου στην επαλήθευση των γεγονότων.

«Μέχρι τώρα ακούμε από τις αρχές του Κιέβου ότι ορισμένα εδάφη ελέγχονται από αυτούς, ενώ άλλα δεν ελέγχονται από εμάς», σημείωσε ο Πούτιν και κατέληξε με νόημα: «Αυτό θα μπορούσε να συνεχίζεται επ' άπειρον, διότι το να πας εκεί και να δεις τι πραγματικά συμβαίνει δεν είναι εύκολο, κάτω από τις συνθήκες που δημιουργούν τα σύγχρονα όπλα».

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