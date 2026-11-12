Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Θα συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ βρίσκονται στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο αμέσως μετά το τέλος της τριμερούς ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Θα συναντηθούν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ (αριστερά) και Στιβ Γουίτκοφ συζητούν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μετά τις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση, στο Αμπού Ντάμπι. 11 Νοεμβρίου 2026. 

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  • Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται στη Μόσχα για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά τις ουκρανορωσικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.
  • Η Ουάσινγκτον πιέζει για την ένταξη Ευρωπαίων αξιωματούχων στις διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό ζήτημα και την ασφάλεια στην Ευρώπη.
  • Ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι είναι πιο εύκολο να πείσουν τον Πούτιν να δεχθεί Ευρωπαίους στις συνομιλίες παρά να επιτευχθεί συμφωνία στην Ευρώπη για τον εκπρόσωπό τους.
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Οι ειδικοί απεσταλμένοι της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έφθασαν σήμερα στη Μόσχα, όπου αναμένεται να έχουν συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις ουκρανορωσικές συνομιλίες αυτής της εβδομάδας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε «ο ειδικός αντιπρόσωπος του ρώσου προέδρου Κιρίλ Ντμίτριεφ» κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Βνούκαβα, στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Να σημειωθεί ότι η Ουάσινγκτον πιέζει τον Ρώσο πρόεδρο να δεχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς έχουν τεθεί επί τάπητος οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι εδαφικές παραχωρήσεις και η αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.

Πάντως χθες ο Τζάρεντ Κούσνερ σε συνέντευξη Τύπου άφησε αιχμές για την Ευρώπη καθώς υποστήριξε ότι είναι πιο εύκολο να πείσει τον Πούτιν να δεχθεί Ευρωπαίους στις διαπραγματεύσεις παρά να συμφωνήσουν στις Βρυξέλλες στο πρόσωπο αυτού που θα αναθέσουν να τους εκπροσωπήσει.

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