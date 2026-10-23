Vanity Fair: Οι μυστικοί λογαριασμοί Κούσνερ, ο ρώσος χάκερ, το «σπασμένο» iPhoneX και τα ΗΑΕ

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα δημοσίευμα του περιοδικού Vanity Fair για τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό και ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο τον εμπλέκει σε μυστικές οικονομικές συναλλαγές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων με κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής.

Το δημοσίευμα του δημοσιογράφου Μάθιου Κόουλ που είναι και απόσπασμα από το βιβλίο του με τίτλο «Πρίγκιπες και κλέφτες: Η μυστική συνωμοσία του Τζάρεντ Κούσνερ και του Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής», υποστηρίζει ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ολλανδίας είχαν παραβιάσει το κινητό του Κούσνερ και απέκτησαν screenshots από το iPhone του με την βοήθεια ενός Ρώσου πράκτορα στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών.

«Στα τέλη της άνοιξης του 2020, μια πηγή που γνώριζα ως αξιόπιστη με κάλεσε για να μου μεταφέρει μια πληροφορία. Η ολλανδική κυβέρνηση είχε παραβιάσει το κινητό του Τζάρεντ Κούσνερ και τον παρακολουθούσε καθώς χειριζόταν έναν τραπεζικό λογαριασμό με έδρα το Ντουμπάι», γράφει ο Κόουλ.

«Το περίεργο», του είπε η πηγή, «ήταν ότι τα χρήματα στον λογαριασμό —εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια— προέρχονταν από μια τράπεζα στο Αζερμπαϊτζάν». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κούσνερ φέρεται να μετέφερε σημαντικά χρηματικά ποσά από αυτόν τον λογαριασμό σε άτομα στο Ντουμπάι, μεταξύ των οποίων ένας μισθοφόρος και ένας πρώην εκτελεστής.

Ο Ρώσος πράκτορας και τα screenshots

Όπως περιγράφει ο Κόουλ, τα επόμενα τέσσερα χρόνια (σσ δηλαδή μέχρι το 2024), έμαθε ότι κάποια στιγμή στα τέλη του 2017, αξιωματούχοι των ολλανδικών μυστικών υπηρεσιών (MIVD) ανακάλυψαν ότι ένας πράκτορας της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GRU), χάκερ που ειδικευόταν σε κλεμμένα τραπεζικά δεδομένα, ταξίδευε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ίδιοι επικοινώνησαν με τη βρετανική κυβέρνηση, ζητώντας άδεια να τον συλλάβουν και εκείνη συναίνεσε.

Όταν ο Ρώσος υπήκοος έφτασε στην Αγγλία, οι Ολλανδοί τον ενημέρωσαν ότι είχε δύο επιλογές: Είτε να συνεργαστεί μαζί τους εναντίον της GRU, είτε να συλληφθεί από τους Βρετανούς. Αν καταδικαζόταν, θα περνούσε χρόνια σε βρετανική φυλακή. Ο Ρώσος επέλεξε να συνεργαστεί.

Αργότερα εκείνο το έτος, ο Ρώσος πράκτορας έδωσε στους Ολλανδούς κατασκόπους πρόσβαση σε έναν από τους πιο ευαίσθητους πόρους της GRU: Έναν απομακρυσμένο διακομιστή στον οποίο αποθήκευαν μυστικά αρχεία. Κατά την αναζήτησή τους σε αυτά τα αρχεία, οι Ολλανδοί ανακάλυψαν κάτι εκπληκτικό: Screenshots από το iPhone του Τζάρεντ Κούσνερ.

Στη Χάγη, η ομάδα χάκερ των ολλανδικών μυστικών υπηρεσιών προσπάθησε να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ρώσοι είχαν παραβιάσει το iPhone του Κούσνερ για να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο. Τότε, ο Κούσνερ διέθετε το πιο προηγμένο κινητό της Apple, το iPhone X. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2017 και διέθετε το Face ID, ένα υπερσύγχρονο χαρακτηριστικό ασφαλείας που η Apple είχε προωθήσει κατά την παρουσίασή του. Ωστόσο, αυτό δεν φάνηκε να τον προστάτευσε από τους χάκερ.

Ο τραπεζικός λογαριασμός στα ΗΑΕ και η συνάντηση

Στις αρχές του 2018, οι ολλανδικές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν μια ευπάθεια στο iPhone του Κούσνερ που τους έδινε πρόσβαση, έτσι ώστε να μπορούν να δουν την οθόνη του, κάθε φορά που χρησιμοποιούσε το κινητό.

Μόλις απέκτησαν πρόσβαση, οι ολλανδικές μυστικές υπηρεσίες άρχισαν να καταγράφουν κάθε δευτερόλεπτο της οθόνης του Κούσνερ καθώς εκείνος χρησιμοποιούσε το κινητό, αποθηκεύοντας τις εικόνες σε έναν δικό τους απομακρυσμένο διακομιστή.

Καθώς παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του Κούσνερ, ανακάλυψαν ότι το χρησιμοποιούσε για να συνδεθεί σε έναν τραπεζικό λογαριασμό στα ΗΑΕ, ο οποίος είχε λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από μια τράπεζα στο Αζερμπαϊτζάν.

Η αρχική τους εκτίμηση ήταν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός συνδεόταν με την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν. Για τους χάκερ των ολλανδικών μυστικών υπηρεσιών, ο τραπεζικός λογαριασμός έγινε ένα μυστήριο που έπρεπε να ξεδιαλύνουν. «Σχεδόν όλα όσα διερευνούσαν είχαν μια νότα ρωσικής συνωμοσίας», σχολιάζει ο Κόουλ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κούσνερ συναντήθηκε με τον ηγέτη των ΗΑΕ, τον Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ και τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ ήθελε να γίνει διάδοχος του θρόνου και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ήθελε να ανατρέψει τη συμφωνία του Ομπάμα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ ο Κούσνερ ήθελε και οι δύο να τον βοηθήσουν να αναγκάσει τους Παλαιστινίους να συνάψουν μια συμφωνία που θα δεχόταν το Ισραήλ. «Παρά την εντύπωση που δημιουργούσε ο πλούτος του, ο Κούσνερ δεν ήταν εντελώς οικονομικά ανεξάρτητος από τους γονείς του», σχολιάζει ο Κόουλ.

Το εξώφυλλο του βιβλίου «Πρίγκιπες και κλέφτες: Η μυστική συνωμοσία του Τζάρεντ Κούσνερ και του Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής»

Στις αρχές της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν ένα «μαύρο ταμείο» με σκοπό να βοηθήσουν τη νέα αμερικανική κυβέρνηση στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής. Η ιδέα ήταν, για παράδειγμα, να συμβάλουν στη χρηματοδότηση του τείχους που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ μεταξύ του Μεξικού και των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο Άραβες πρίγκιπες συζήτησαν αρχικά με τον Κούσνερ τη δυνατότητα να διαθέσουν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τον σκοπό αυτό. Μέσα σε λίγους μήνες, όμως, καθώς ο Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ πίεζε την κυβέρνηση Τραμπ να υποστηρίξει την προσπάθεια του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να γίνει διάδοχος του θρόνου της χώρας του —και μελλοντικός βασιλιάς—, η ευρύτερη ιδέα του «μαύρου ταμείου» για την εξωτερική πολιτική «ξεφούσκωσε».

Αντ’ αυτού, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αρχικά, και στη συνέχεια μόνο ο Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ, κατέθεσαν τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε τουλάχιστον δύο τραπεζικούς λογαριασμούς για λογαριασμό του Κούσνερ. Δεν είναι σαφές πώς οι πρίγκιπες οργάνωσαν τις συνολικές πληρωμές των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ουσιαστικά μοιράστηκαν το κόστος.

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν παρευρίσκεται σε τελετή υποδοχής στο Hotel des Invalides στο Παρίσι. 24 Αυγούστου 2026. ΑΡ

Ο λογαριασμός «Άλφα»

Για λόγους διευκρίνισης, ο Κόουλ επεξηγεί τον τρόπο ελέγχου των δύο τραπεζικών λογαριασμών.

Ο τραπεζικός λογαριασμός «Άλφα» διατηρούνταν στην First Abu Dhabi Bank, τη μεγαλύτερη τράπεζα στα ΗΑΕ, και εποπτευόταν από τον αδελφό του Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ, τον Ταχνούν μπιν Ζαΐντ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της τράπεζας.

Από το 2017, οι Σαουδάραβες και οι Εμιρατινοί κατέθεσαν περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό «Άλφα». Ο λογαριασμός «Άλφα» θα χρησιμοποιούνταν ως ταμείο εξωτερικής πολιτικής. Τα χρήματα αυτά εποπτεύονταν και διαχειρίζονταν εν μέρει από τον Κούσνερ και τον Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν μια μεγάλη συμφωνία για τον τερματισμό της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, πίστευαν ότι ο χάρτης της περιοχής έπρεπε να αναδιαμορφωθεί.

«Ο Τζάρεντ έψαχνε για συντομότερους δρόμους στη διπλωματία του», ανέφερε μια πηγή που γνώριζε τη συμφωνία των ΗΑΕ με τον Κούσνερ. Το άτομο αυτό είχε συζητήσεις τόσο με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΑΕ όσο και με Ισραηλινούς αξιωματούχους σχετικά με τη μυστική χρηματοοικονομική συμφωνία μεταξύ του Κούσνερ, των ΗΑΕ και, τουλάχιστον αρχικά, της Σαουδικής Αραβίας.

«Ο Τζάρεντ υποσχέθηκε στον Μπιν Ζαΐντ ότι θα προωθούσε την ατζέντα τους στον Τραμπ, αν συμμετείχαν σε ένα ταμείο. Ήθελε την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, ώστε να ξεκινήσουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες». Ένα «ταμείο μαύρου χρήματος» —ένα κοινό ταμείο χρημάτων για μη επίσημους διπλωματικούς στόχους— ήταν μια συνηθισμένη μορφή διαφθοράς των κυβερνήσεων των αραβικών χωρών του Κόλπου, εξήγησε αυτό το πρόσωπο.

«Οι Εμιρατινοί και οι Σαουδάραβες το κάνουν αυτό μία φορά το χρόνο. Ένα ή δύο δισεκατομμύρια δεν είναι τίποτα για αυτούς, και αν τους εξασφαλίσει αυτό που θέλουν, είναι χρήματα που ξοδεύονται σωστά», πρόσθεσε.

Ο λογαριασμός «Άλφα» φαινόταν να αποτελεί πηγή χρηματοδότησης ενός κυβερνητικού προγράμματος των ΗΑΕ, μέσω του οποίου ο Μπιν Ζαΐντ πλήρωνε τους μισθούς των γραφειοκρατών του ή χρηματοδοτούσε κρατικά σχολεία. Ωστόσο, ο τρόπος και τα πρόσωπα μέσω των οποίων τα χρήματα εισέρχονταν στον λογαριασμό «Άλφα» αποκάλυψαν ότι προορίζονταν να παραμείνουν μυστικά, δεδομένου ότι τη διαχείρισή του είχε αναλάβει εν μέρει ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη συνέχεια, ο Κόουλ εξηγεί τον ρόλο των τραπεζών του Αζερμπαϊτζάν στις μεταφορές σε δολάρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Αζερμπαϊτζάν διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας διατηρεί υψηλά επίπεδα αμερικανικών δολαρίων στα αποθέματά της, αλλά δεν τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα τραπεζικής διαφάνειας. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες του Αζερμπαϊτζάν έχουν καθιερωμένες αλλά μη διαφημιζόμενες πρακτικές να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι σταθμοί για μεγάλες μεταφορές, κατά τις οποίες ένα ξένο νόμισμα ανταλλάσσεται με ίσο ποσό σε δολάρια. Με προμήθεια περίπου 6 έως 7 τοις εκατό επί της συναλλαγής, ο πελάτης από τη Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στέλνει τα χρήματα στην τράπεζα του Αζερμπαϊτζάν, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιεί έναν διαφορετικό εσωτερικό τραπεζικό λογαριασμό για να μεταφέρει το αντίστοιχο ποσό σε αμερικανικά δολάρια στον προορισμό που έχει ζητήσει ο πελάτης. Αυτή η «σκιώδης» συναλλαγή δεν μπορεί να εντοπιστεί.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ AP

Το Ίδρυμα «Watani Al Emarat»

Ένας επιφανειακός έλεγχος, όπως αυτός που προσπάθησαν να διενεργήσουν οι ολλανδικές μυστικές υπηρεσίες κατά την παρακολούθηση του iPhone του Κούσνερ, δεν αποκάλυψε τίποτα περισσότερο από έναν τραπεζικό λογαριασμό που φαινόταν να συνδέεται με την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν και ο οποίος έστελνε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε έναν λογαριασμό στο Ντουμπάι.

Ωστόσο, υπήρχε μια άλλη πτυχή του λογαριασμού «Άλφα» που οι Ολλανδοί δεν μπορούσαν να δουν ή να κατανοήσουν, η οποία συνέβαλε στην αποκάλυψη του μυστικού σκοπού των χρημάτων. Ο Κούσνερ δεν ήταν ο κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στην First Abu Dhabi Bank. Ήταν εξουσιοδοτημένος υπογράφων ενός λογαριασμού που διαχειριζόταν και ο οποίος ανήκε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα των ΗΑΕ.

Όταν ο Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ και ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν άρχισαν για πρώτη φορά να καταθέτουν χρήματα στον λογαριασμό «Άλφα» το 2017, το Ίδρυμα «Watani Al Emarat», ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΑΕ, διευθυνόταν από τον Ντεράρ Μπελούλ αλ Φαλάσι. Ο Αλ Φαλάσι ήταν τεχνοκράτης και μέλος του Ομοσπονδιακού Εθνικού Συμβουλίου, καθώς και φίλος ενός από τους στενότερους φίλους και συμβούλους του Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ.

Ως αποτέλεσμα, ο Αλ Φαλάσι και το Ίδρυμα «Watani» είχαν μια δεύτερη αποστολή. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός χρησιμοποιήθηκε ως κάλυψη για τη μεταφορά χρημάτων προς υποστήριξη των μυστικών στρατιωτικών και πληροφοριακών επιχειρήσεων της χώρας στο εξωτερικό. Υπό την κάλυψη του «Watani», ο Αλ Φαλάσι συνέβαλε στη διευκόλυνση των μυστικών προγραμμάτων αγοράς όπλων των ΗΑΕ, όπως αποκάλυψε μια εμπιστευτική πηγή που είχε άμεση γνώση του προγράμματος διάδοσης όπλων του φιλανθρωπικού οργανισμού.

Έτσι, ο Mοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ και ο αδερφός του Ταχνούν έκαναν τον Κούσνερ συνυπογράφοντα του λογαριασμού «Άλφα» στην Watani. Ως εξουσιοδοτημένος, ο Τζάρεντ είχε πρόσβαση σε αυτόν και μπορούσε, θεωρητικά, να πραγματοποιεί συναλλαγές, αλλά τεχνικά δεν ήταν δικός του λογαριασμός.

Σημαντικό να τονιστεί ότι, ο Κούσνερ εποπτευόταν μόνο από τον πεθερό του και πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τέσσερις ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ —δύο συμβούλους εθνικής ασφάλειας, έναν επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου και έναν πρώην διευθυντή της CIA— δεν είχε γνώση οποιασδήποτε προεδρικής εξουσιοδότησης που να επιτρέπει στον Κούσνερ να έχει πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ξένης κυβέρνησης. Ο δικηγόρος του Κούσνερ, ωστόσο, δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν έκανε τίποτα χωρίς έγκριση από τον πρόεδρο και το οποίο παράλληλα δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον, υπό καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον κοιτά. AP

Το 1 δισεκατομμύριο στον Κούσνερ και το Ισραήλ

Ανεξάρτητα από το αν ήταν συνυπογράφων ή κάτοχος, ο Τζάρεντ υποχρεούνταν, βάσει των κανονισμών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της Εφορίας, να γνωστοποιήσει την πρόσβασή του στον λογαριασμό. Εκτός αν είχε γνωστοποιηθεί στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, εγκριθεί από αυτήν και συμπεριληφθεί στις φορολογικές του δηλώσεις, η πρόσβαση του Κούσνερ στον λογαριασμό «Άλφα» ενδέχεται να παραβίαζε την αμερικανική νομοθεσία.

Εκτός από τον τραπεζικό λογαριασμό «Άλφα», ο Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ κατέθεσε χρήματα σε τουλάχιστον έναν άλλο λογαριασμό που προοριζόταν για τον Κούσνερ.

Μέχρι την άνοιξη του 2018, ο πρίγκιπας είχε μεταφέρει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο Ισραήλ μέσω του Αζερμπαϊτζάν για λογαριασμό του Κούσνερ. Θα αναφερόμαστε σε αυτόν τον λογαριασμό ως τραπεζικό λογαριασμό «Βήτα». Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται ότι ενθάρρυνε τον Κούσνερ να καταθέσει τα χρήματα στην Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ, σε έναν λογαριασμό που θα φαινόταν ως κυβερνητικός.

Δεν είναι σαφές πώς ο Κούσνερ χρησιμοποίησε τα χρήματα που κατέθεσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στον λογαριασμό «Βήτα» για λογαριασμό του, αλλά σύμφωνα με το πρόσωπο που είχε γνώση των χρημάτων, η διάθεσή τους προοριζόταν για προσωπικό όφελος του Κούσνερ. Ωστόσο, όπως και με τον λογαριασμό «Άλφα», υπήρχαν ενδείξεις στον τρόπο διαχείρισης του λογαριασμού «Βήτα».

Η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ δεν διαχειρίζεται προσωπικούς λογαριασμούς. Η τράπεζα διαχειρίζεται και μεταφέρει μόνο κρατικά κεφάλαια. Οι κρατικοί λογαριασμοί χρησιμοποιούν μια δικλίδα ασφαλείας, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή δύο εξουσιοδοτημένων ατόμων για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε μεταφορών από τον λογαριασμό, ως μηχανισμό ελέγχου. Ο Νετανιάχου απαίτησε από τον Κούσνερ να τον ενημερώνει πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή από τον λογαριασμό «Βήτα».

Για να το κάνει αυτό, ο Κούσνερ διαβίβαζε τα μηνύματά του μέσω του πρέσβη Ντέιβιντ Μ. Φρίντμαν, ο οποίος συναντιόταν συχνά με τον Νετανιάχου. Με τα χρήματα να βρίσκονται στην Κεντρική Τράπεζα, θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να συνδεθεί η πληρωμή του Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ με τον Τζάρεντ. Δεν είναι σαφές αν οι κατάσκοποι στην Ολλανδία είχαν οποιαδήποτε ένδειξη για τον λογαριασμό «Βήτα». Ο πρέσβης Φρίντμαν αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή σχετικά με το ζήτημα.

Προφανώς, ο Κούσνερ αντιμετώπισε το πρόβλημα της μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό «Βήτα» στο Ισραήλ σε άλλους λογαριασμούς, όπου θα είχε πρόσβαση στα κεφάλαια χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί. Ένα άτομο που συνεργάστηκε με τον Κούσνερ για τη μεταφορά των χρημάτων εκτός Ισραήλ ανέφερε ότι μεγάλο μέρος αυτών κατέληξε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο, προτού μεταφερθούν αλλού.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ κάνουν κοινές δηλώσεις σχετικά με τις ειρηνευτικές συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στην Ιερουσαλήμ, την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020. Pool UPI

Η μυστική διπλωματία

Κατά τη διάρκεια της μυστικής οικονομικής συμφωνίας του Κούσνερ με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, ο πρώτος συνέβαλε στη διαπραγμάτευση ενός τρίτου, εντελώς ξεχωριστού λογαριασμού. Στο πλαίσιο της, τότε, μυστικής εξομάλυνσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΑΕ, ο Κούσνερ συνέβαλε στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με την οποία το Ισραήλ δεσμευόταν να βοηθήσει στην άμυνα των ΗΑΕ ενάντια σε μια μεγάλη ιρανική στρατιωτική επίθεση.

Ωστόσο, τα ΗΑΕ έπρεπε να καλύψουν το κόστος της έκτακτης άμυνας και η κυβέρνηση πραγματοποίησε κρυφά μια ακόμη μεταφορά προς την Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ. Αυτό ήταν κάτι σαν ένα «ταμείο άμυνας για δύσκολες στιγμές». Συνολικά, οι τρεις λογαριασμοί αντιπροσώπευαν μια μυστική εξωτερική πολιτική που διαπραγματεύτηκε ο Κούσνερ με τους ηγέτες του Ισραήλ, των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας.

Αν και η θέση του Κούσνερ ως ανώτερου συμβούλου του προέδρου ήταν άμισθη, ο ίδιος ήταν επίσημος κυβερνητικός υπάλληλος. Έτσι, η θέση του απαιτούσε την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, γνωστό ως «Έκθεση Δημοσιοποίησης Οικονομικών Στοιχείων Προσωπικού του Εκτελεστικού Κλάδου», ή την δήλωση 278e. Επειδή είχε πρόσβαση σε απόρρητα κυβερνητικά μυστικά, ο Κούσνερ ήταν υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί κάθε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είχε δικαίωμα υπογραφής ή δικαίωμα ως δικαιούχος.

Η προφανής προδοσία της εμπιστοσύνης του κοινού από τον Κούσνερ, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην παράλειψή του να δηλώσει τον μυστικό λογαριασμό «Άλφα» στα ΗΑΕ ή τον λογαριασμό «Βήτα» στο Ισραήλ. Παρέχοντάς του πρόσβαση σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης των χρημάτων, ο Μπιν Ζαγέντ και ο Μπιν Σαλμάν πλήρωναν για την επιρροή του εντός της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οποιαδήποτε προσπάθεια του να επηρεάσει την αμερικανική πολιτική, η οποία προερχόταν από μια ξένη κυβέρνηση που του είχε δώσει χρήματα, θα τον καθιστούσε πράκτορα ξένης δύναμης. Η αμερικανική νομοθεσία απαιτεί από τους πολίτες που ασκούν πιέσεις για λογαριασμό ξένης δύναμης να δηλώνουν τον εαυτό τους και τη χώρα για λογαριασμό της οποίας ενεργούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η αντίδραση του Κούσνερ στο δημοσίευμα

Ο Τζάρεντ Κούσνερ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του δημοσιέυματος χαρακτηρίζοντάς τους «παράλογους» και δηλώνοντας ότι αυτά «δεν συνέβησαν ποτέ».

«Οι ισχυρισμοί που διατυπώνει ο συγκεκριμένος συγγραφέας είναι εντελώς παράλογοι και δεν συνέβησαν ποτέ. Αρνηθήκαμε επίσημα κάθε έναν από αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο συντάκτης του δημοσιεύματος δεν κατάφερε να προσκομίσει ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο για να τεκμηριώσει οποιαδήποτε από αυτές. Δεν προσκομίστηκαν τραπεζικά εκκαθαριστικά, αρχεία ηλεκτρονικών εμβασμάτων, αριθμοί λογαριασμών, ημερομηνίες συναλλαγών ή άλλα επαληθεύσιμα στοιχεία για να υποστηρίξουν αυτές τις εξωφρενικές κατηγορίες», έγραψε ο Κούσνερ στο «X».

«Κανένας από αυτούς τους ισχυρισμούς δεν ήρθε ποτέ στην επιφάνεια, επειδή κανένα από αυτά τα γεγονότα δεν συνέβη ποτέ», κατέληξε.