Σύνοδος Κορυφής στο Δουβλίνο: Στο επίκεντρο Ουκρανία και αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης

Στο Δουβλίνο αναμένονται σήμερα και οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ έπειτα από τη συνάντησή τους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν 

Εύη Απολλωνάτου

Σύνοδος Κορυφής στο Δουβλίνο: Στο επίκεντρο Ουκρανία και αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο, το κύριο ζήτημα είναι ο καθορισμός της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.
  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ζήτησε να αποφασιστεί μέχρι τον Δεκέμβριο ποιος θα εκπροσωπεί την ΕΕ στις συνομιλίες με τη Ρωσία, αλλά δεν αναμένεται τελική απόφαση στη σύνοδο του Δουβλίνου.
  • Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μετά τις συνομιλίες με τον Πούτιν, θα συναντήσουν τον Ζελένσκι καιρωπαίους ηγέτες στο Δουβλίνο.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν προωθεί κοινήκήρυξη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με έμφαση στον σεβασμό των συνόρων, την ενίσχυση της άμυνας και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.
  • Στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητηθεί η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης και οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2028-2034.
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Στο Δουβλίνο στρέφεται από σήμερα Πέμπτη και την Παρασκευή το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, με δύο διαδοχικές Συνόδους Κορυφής και με κεντρικό ερώτημα ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σήμερα πραγματοποιείται η 9η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC), με τη συμμετοχή περίπου 50 ηγετών από την ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Αύριο, Παρασκευή, ακολουθεί το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή των 27 ηγετών της ΕΕ.

Το ζήτημα της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις των Ευρωπαίων ηγετών, με στόχο να υπάρξει συμφωνία για συγκεκριμένο πρόσωπο ως τον Δεκέμβριο. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ζήτησε να αποφασιστεί οριστικά ποιος θα εκπροσωπεί την ΕΕ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία και με ποια εντολή. Η ίδια ζήτησε το θέμα να συζητηθεί στο Δουβλίνο, με στόχο επίσημη απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Ο Αντόνιο Κόστα ανταποκρίθηκε θετικά και συμφώνησε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενεργεί με ενότητα και να συμμετέχει πλήρως στις συνομιλίες που αφορούν την ασφάλειά της και το μέλλον της Ουκρανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, δεν αναμένεται να αποφασιστεί συγκεκριμένο όνομα στο Δουβλίνο, αλλά να διαμορφωθεί πολιτική συναίνεση.

Παράλληλα, στο Δουβλίνο αναμένονται σήμερα και οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν το πρωί στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μετά τις επαφές τους στο Κρεμλίνο, αναμένεται να συναντήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Δουβλίνο, καθώς και ευρωπαίους ηγέτες, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν Αντόνιο Κόστα

Από αριστερά, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια συνάντησης στρογγυλής τραπέζης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. 15 Οκτωβρίου 2026.

AP

Πρωτοβουλία Μακρόν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Στη σημερινή Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει την υιοθέτηση κοινής διακήρυξης για τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έμφαση στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στην αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών. Κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναλάβουν την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι εργασίες της σημερινής Συνόδου θα επικεντρωθούν στο θέμα της Ουκρανίας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας και αναμένεται να ξεκινήσουν με παρεμβάσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και του Ιρλανδού πρωθυπουργού Μίχολ Μάρτιν. Θα ακολουθήσουν θεματικές συζητήσεις για την ανταγωνιστικότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό και τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης η προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας από υβριδικές απειλές και ξένες παρεμβάσεις.

Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνομιλεί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στρογγυλής τραπέζης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. 15 Οκτωβρίου 2026

AP

Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Τεχνητή νοημοσύνη και παρασκήνιο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Αύριο, Παρασκευή, οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν την πρώτη μεγάλη στρατηγική συζήτησή τους για την τεχνητή νοημοσύνη, με επίκεντρο τη διακυβέρνησή της και τη θέση της Ευρώπης στον διεθνή ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Στο παρασκήνιο της Συνόδου αναμένεται να κυριαρχήσουν και οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ, για την περίοδο 2028-2034. Στις 25 Νοεμβρίου προβλέπεται νέα συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

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