Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Ουκρανία, ενέργεια, ανθεκτικότητα και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα

Η δήλωση του πρωθυπουργού 

Μάνος Χατζηγιάννης

Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Ουκρανία, ενέργεια, ανθεκτικότητα και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα

9η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για προσιτή ενέργεια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.
  • Η ειρήνη στην Ουκρανία και η κατάπαυση του πυρός αποτελούν προτεραιότητα στις συζητήσεις της Συνόδου.
  • Υπάρχει ανησυχία για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα που επηρεάζουν την ασφάλεια και το εμπόριο.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη θεωρείται κρίσιμη για την οικονομική ανθεκτικότητα και την ασφάλεια.
  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αφιερώσει σημαντικό χρόνο στη συζήτηση για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
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Την ανάγκη εξασφάλισης προσιτής ενέργειας και το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μαζί με τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης έθεσε ως προτεραιότητα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αρχική δήλωσή του στο Δουβλίνο όπου θα συμμετάσχει στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Πρόκειται για την ένατη Σύνοδο Κορυφής πολιτικής κοινότητας. Ακόμη θυμάμαι την πρώτη που έλαβε χώρα στην Πράγα, και 4 χρόνια μετά είμαστε αντιμέτωποι με ανοιχτή σύγκρουση στην καρδιά της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση για μακρόχρονη ειρήνη στην Ουκρανία και σίγουρα δεν μπορεί να υπάρχουν συζητήσεις για την μελλοντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης χωρίς την Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αύριο θα συζητήσουμε περαιτέρω τα ζητήματα. Πάντοτε η άποψή μου ήταν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να είναι παρόντες και θα μπορούν να συμπληρωθούν από άλλες χώρες. Ως πρώτο βήμα πάντοτε πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε μια κατάπαυση του πυρός και ανησυχώ ιδιαιτέρως με όσα συμβαίνουν στη Μαύρη θάλασσα διότι ταυτόχρονα έκανα μια μνεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για μια κατάπαυση του πυρός με τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία. Είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας για οποιαδήποτε συζήτηση που θα λάβει χώρα τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες.

Είμαστε στην Ιρλανδία, μακριά από τη χώρα μου την Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε μια άλλη σύγκρουση που έχει παράξει οικονομική αβεβαιότητα, που λαμβάνει χώρα στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά συνδέεται και με το δεύτερο θέμα των συζητήσεων που θα έχουμε σήμερα για την οικονομική ανθεκτικότητα. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια κοινή ανησυχία σχετικά με το πώς η ενέργειά μας θα γίνει πιο φθηνή και πώς εμείς θα αναπτύξουμε τις δικές μας δεξιότητες, όπως και ότι θα συζητήσουμε για τις εξαρτήσεις που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητά μας αλλά και την ασφάλεια. Είτε μιλάμε για την εισαγωγή ενέργειας και την ανάγκη να παράξει η Ευρώπη δική της καθαρή ενέργεια, είτε μιλάμε για κρίσιμες πρώτες ύλες, οι ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανότητες που η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου. Επίσης είμαι σίγουρος ότι η συζήτηση που θα έχουμε αύριο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πολύ σημαντική, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφιερώσει αρκετό χρόνο συζητήσεων επί αυτού του θέματος. Οι ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ σημαντικές καθώς και οι προκλήσεις αλλά και οι απειλές που τίθενται από την ανεξέλεγκτη πορεία αυτής της τεχνολογίας. Είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσει αυτά τα θέματα με μεγάλη λεπτομέρεια αύριο»

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