Ρωσία: Εικόνες αποκάλυψης μετά από επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο στο Βόλγκογκραντ - Βίντεο

Snapshot Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση ουκρανικών drones σε βιομηχανική ζώνη του Βόλγκογκραντ.

Διυλιστήριο στο Βόλγκογκραντ τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από την επίθεση, όπως φαίνεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη 1.198 ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ανακοινώσεις έγιναν μετά την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων στη Μόσχα και τις συνομιλίες τους με τον πρόεδρο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση drones της Ουκρανίας σε βιομηχανική ζώνη της νότιας ρωσικής πόλης Βόλγκογκραντ, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.

Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται εικόνες αποκάλυψης καθώς διυλιστήριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του κατέρριψαν στη διάρκεια της νύχτας 1.198 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν την επομένη της επίσκεψης στη Μόσχα των αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι διεξήγαγαν συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν συναντηθούν στο Δουβλίνο με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.