Ουκρανία: 3 νεκροί σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Ουκρανοί στρατιώτες πραγματοποιούν άσκηση με ένα drone κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στο Χάρκοβο. 24 Μαΐου 2026

Snapshot Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι.

Πέντε άμαχοι τραυματίστηκαν από επίθεση drones σε κτίριο στη Ρίβνε, βορειοδυτική Ουκρανία.

Σε ουκρανική επιδρομή με drones στην περιοχή Σεμπέκινα της ρωσικής περιφέρειας Μπιέλγκοροντ σκοτώθηκε ένας άνδρας και τραυματίστηκαν τέσσερις.

Συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική πόλη Βολγκαγκράντ, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στη Βολγκαγκράντ βρίσκεται σημαντικό διυλιστήριο της Lukoil, το οποίο πιθανόν επηρεάστηκε από τις πυρκαγιές. Snapshot powered by AI

Επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης σκότωσαν δυο ανθρώπους, άνδρες 57 και 47 ετών, στην περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες Πέμπτη το βράδυ ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ.

Στη Ρίβνε, στη βορειοδυτική Ουκρανία, αξιωματούχος έκανε γνωστό ότι πέντε άμαχοι τραυματίστηκαν όταν drones έπληξαν κτίριο. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, τμήμα της οποίας βρίσκεται πάνω στα σύνορα, άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον τομέα της κοινότητας Σεμπέκινα, ανακοίνωσαν μέσω Telegram οι τοπικές αρχές.

Παράλληλα, συντρίμμια drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στο νότιο τμήμα της ρωσικής πόλης Βολγκαγκράντ, γνωστοποίησαν μέσω Telegram οι υπηρεσίες του περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.Στη Βολγκαγκράντ βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο της Lukoil, μεταξύ άλλων.