Εξαρθρώθηκε συμμορία για απάτες – Εμφανίζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Πάνω από 210.000 ευρώ η λεία

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Εξαρθρώθηκε συμμορία για απάτες – Εμφανίζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και απέσπασε πάνω από 210.000 ευρώ και κοσμήματα.
  • Συνελήφθησαν δύο 21χρονοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι εμπλέκονται σε επτά περιπτώσεις απάτης και κλοπής στην Αττική.
  • Η οργάνωση λειτουργούσε από τον Μάρτιο του 2026 και είχε μεθοδική δράση μέσω τηλεφωνικών κέντρων για την εξαπάτηση και καθοδήγηση των θυμάτων.
  • Χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων σε στοιχεία αγνώστων και επιχειρησιακό όχημα για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
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Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα σε περιοχές της Αττικής, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 21χρονοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις απατών και κλοπών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 210.000 ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου 2026 στον Ασπρόπυργο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει την εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, με σκοπό τη διάπραξη απατών και κλοπών.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Ως προς τη μεθοδολογία τους, επέλεγαν τα υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και επικοινωνούσαν μαζί τους προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Στη συνέχεια, τους καθοδηγούσαν να τα τοποθετήσουν σε προκαθορισμένα σημεία, εντός ή εκτός των κατοικιών τους, από όπου συνεργοί τους τα αφαιρούσαν. Η επικοινωνία με τα θύματα γινόταν από μέλη της οργάνωσης που είχαν τον ρόλο των τηλεφωνητών και βρίσκονταν σε τηλεφωνικά κέντρα.

Διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τα θύματα, προκειμένου τα επιχειρησιακά μέλη να μην έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους και να περιορίζεται ο κίνδυνος αναγνώρισής τους. Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, καταχωρισμένων σε στοιχεία άγνωστων ατόμων, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακό όχημα το αυτοκίνητο της 21χρονης συλληφθείσας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 21χρονος είχε τον ρόλο του εισπράκτορα και, μαζί με ακόμη έναν συνεργό, μετέβαινε στις κατοικίες των θυμάτων και αφαιρούσε τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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