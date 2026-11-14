Επακούμβηση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

Snapshot Ένα εφοδιαστικό δεξαμενόπλοιο επακούμπησε σε ρυμουλκό πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά λόγω δυσλειτουργίας χειριστηρίου γέφυρας.

Ο πλοίαρχος του δεξαμενοπλοίου συνελήφθη για παράβαση κανονισμών αποφυγής συγκρούσεων και αμέλεια.

Απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους και των δύο πλοίων μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικών επιθεώρησης από νηογνώμονες.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για περιστατικό επακούμβησης ενός εφοδιαστικού δεξαμενοπλοίου ελληνικής σημαίας, σε ένα ρυμουλκό πλοίο, ελληνικής σημαίας, στην περιοχή του Ξαβερίου στο λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, το δεξαμενοπλοίο κατά τη διαδικασία απομάκρυνσής του, μετά από εφοδιασμό καυσίμων σε κρουαζιερόπλοιο, επακούμβησε στην αριστερή πλευρά του ελλιμενισμένου ρυμουλκού λόγω δυσλειτουργίας του χειριστηρίου γέφυρας.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συνελήφθη ο πλοίαρχος του Δ/Ξ για παράβαση του άρθρου 225 παρ. 1, 2 του Κ.Δ.Ν.Δ. «Παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Π.Κ. «Αμέλεια».

Επιπλέον, απαγορεύτηκε ο απόπλους των δύο πλοίων, ενώ κατόπιν προσκόμισης βεβαιωτικών επιθεώρησης από τους νηογνώμονες που τα παρακολουθούν, τους επετράπη ο απόπλους. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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