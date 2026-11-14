Χαλκιδική: Επιχείρηση εντοπισμού της λύκαινας που δάγκωσε δύο παιδιά – Πώς ξεφεύγει από τις παγίδες

Snapshot Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εντοπισμού και παγίδευσης της λύκαινας «Ασπασία» στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, που φέρεται να δάγκωσε δύο παιδιά.

Ο αρσενικός λύκος σύντροφος της «Ασπασίας» έχει ήδη συλληφθεί και φέρει κολάρο GPS για την παρακολούθηση των κινήσεών του.

Η λύκαινα αποφεύγει επανειλημμένα τις παγίδες παρά τη χρήση drones και ραδιοσήμανσης, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των ειδικών.

Η «Ασπασία» κατέβαινε συχνά στον οικισμό και τρεφόταν κυρίως με γάτες, μεταφέροντας τη λεία της στον αρσενικό λύκο που παρουσιάζει φοβική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο.

Εάν συλληφθεί, η λύκαινα θα μεταφερθεί στο Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λύγκα του Αρκτούρου στη Φλώρινα, όπου φιλοξενούνται και άλλα ζώα με ιστορικό επιθετικότητας κοντά σε ανθρώπους. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού της λύκαινας που φέρεται να δάγκωσε δύο παιδιά στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, με τις προσπάθειες των ειδικών να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό και την ασφαλή παγίδευσή της.

Η «Ασπασία», όπως είναι γνωστή στην περιοχή, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποφύγει τις παγίδες και να διαφύγει από τα συνεργεία που την αναζητούν, παρά την αξιοποίηση drones και ειδικού συστήματος ραδιοσήμανσης.

Η υπόθεση απασχολεί τις αρμόδιες αρχές μετά τα δύο περιστατικά με τα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν στη Χαλκιδική για διακοπές με τις οικογένειές τους από τη Σερβία. Τα περιστατικά προκάλεσαν ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ έλαβαν ευρεία δημοσιότητα και στη γειτονική χώρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του Δασαρχείου και ειδικών της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ». Ο αρσενικός λύκος που κινούνταν μαζί με τη λύκαινα έχει ήδη εντοπιστεί και συλληφθεί, ενώ του έχει τοποθετηθεί ειδικό κολάρο με πομπό GPS, μέσω του οποίου παρακολουθούνται οι μετακινήσεις του. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται για τον εντοπισμό της ευρύτερης περιοχής στην οποία κινείται και η «Ασπασία».

Ωστόσο, η λύκαινα αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολος στόχος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόσωπο με γνώση της επιχείρησης, έχει αντιληφθεί επανειλημμένα την παρουσία των παγίδων και έχει καταφέρει να τις αποφύγει, ματαιώνοντας τις προσπάθειες των συνεργείων.

Η καθημερινή κάθοδος στον Νέο Μαρμαρά και η αλλαγή συμπεριφοράς

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες των ειδικών, η «Ασπασία» είχε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα μια ιδιαίτερη σχέση με τον οικισμό, καθώς κατέβαινε συχνά στις παρυφές του αναζητώντας τροφή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κυνηγούσε κυρίως γάτες και στη συνέχεια μετέφερε τη λεία της στον αρσενικό λύκο, ο οποίος δεν είχε εμφανίσει ανάλογη συμπεριφορά.

«Η Ασπασία έμαθε να μπαίνει μέσα στον Μαρμαρά σχεδόν καθημερινά και να τρέφεται με γάτες κάθε μία ή δύο ή τρεις μέρες. Η ίδια έπαιρνε, μάλιστα, το θήραμά της και το πήγαινε στον σύντροφό της, τον “γαμπρό”, που δεν παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο αρσενικός λύκος, σύμφωνα με την ίδια περιγραφή, εμφανίζει περισσότερο φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διατήρηση της φυσικής επιφυλακτικότητας των άγριων ζώων απέναντι στους ανθρώπους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή συνύπαρξη και την προστασία της άγριας πανίδας.

Η επιχείρηση εντοπισμού περιλαμβάνει τη χρήση drones και την αξιοποίηση των δεδομένων από το κολάρο του αρσενικού λύκου, ώστε να χαρτογραφούνται οι κινήσεις του ζευγαριού και να οργανώνονται οι επόμενες προσπάθειες προσέγγισης. Παρά τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, οι ειδικοί δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να παγιδεύσουν τη λύκαινα.

Επιπλέον, η αποχώρηση των τουριστών από τον Νέο Μαρμαρά κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου φαίνεται πως επηρέασε τις μετακινήσεις των δύο ζώων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η «Ασπασία» και ο σύντροφός της απομακρύνθηκαν από τις παρυφές του οικισμού και κινήθηκαν προς μεγαλύτερο υψόμετρο, σε πιο απομονωμένες περιοχές του όρους Ίταμου, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις έρευνες.

Η μεταφορά στον Αρκτούρο εφόσον συλληφθεί

Εφόσον εντοπιστεί και παγιδευτεί, η λύκαινα προβλέπεται να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Προστασίας Λύκου και Λύγκα του Αρκτούρου, στις Αγραπιδιές Φλώρινας. Σε αυτή την περίπτωση, θα απομακρυνθεί από το φυσικό της περιβάλλον και θα χωριστεί από τον αρσενικό λύκο, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί.

Στο συγκεκριμένο κέντρο φιλοξενούνται και άλλα ζώα που απομακρύνθηκαν από περιοχές όπου είχαν καταγραφεί περιστατικά επιθέσεων ή επικίνδυνης προσέγγισης ανθρώπων.

Μεταξύ αυτών είναι λύκαινα από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, η οποία είχε συλληφθεί έπειτα από επίθεση σε παιδί που έπαιζε σε πάρκο κοντά σε δασική έκταση, καθώς και λύκος από το Κρυονέρι Αττικής, ο οποίος είχε επιτεθεί σε δρομέα στην Πάρνηθα. Το συγκεκριμένο ζώο είχε καταγραφεί, επίσης, από κάμερες να κινείται κοντά σε παιδιά που έκαναν ποδήλατο στην περιοχή.

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