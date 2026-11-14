Συλλυπητήρια Τασούλα για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών
Τα συλληπητήρια του εξέφρασε γαι τον θάνατο των δύο πυροσβεστών ο Κωνσταντίνος Τασούλας
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- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στη Φυλή.
- Οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση.
- Ο Τασούλας απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των πυροσβεστών.
- Τόνισε την απώλεια για ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, δηλώνοντας:
«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».
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Συλλυπητήρια Τασούλα για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών
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