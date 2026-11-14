Συλλυπητήρια Τασούλα για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στη Φυλή.

Οι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση.

Ο Τασούλας απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των πυροσβεστών.

Τόνισε την απώλεια για ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, δηλώνοντας:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο δύο νέων πυροσβεστών εν ώρα υπηρεσίας, καθώς επιτελούσαν το καθήκον τους με αυταπάρνηση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους οικείους τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος».