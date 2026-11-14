Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ
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- Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Καισαριανή το απόγευμα του Σαββάτου.
- Οι ρυθμίσεις οφείλονται σε έκτακτες εργασίες της ΕΥΔΑΠ στην οδό Ευφρονίου.
- Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ευφρονίου από το ύψος της οδού Τέας έως το ύψος της οδού Διοχάρους.
Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Καισαριανής το απόγευμα του Σαββάτου.
Οι ρυθμίσες έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ στην οδό Ευφρονίου.
Συγκερικμένα έχει δειακοπέι η κυκλοφορία στην οδό από το ύψος της οδού Τέας μέχρι το ύψος της οδού Διοχάρους στην περιοχή της Καισαριανής
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