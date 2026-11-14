Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή

Snapshot Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην Καισαριανή το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ρυθμίσεις οφείλονται σε έκτακτες εργασίες της ΕΥΔΑΠ στην οδό Ευφρονίου.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ευφρονίου από το ύψος της οδού Τέας έως το ύψος της οδού Διοχάρους. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Καισαριανής το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ρυθμίσες έχουν τεθεί σε ισχύ λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ στην οδό Ευφρονίου.

Συγκερικμένα έχει δειακοπέι η κυκλοφορία στην οδό από το ύψος της οδού Τέας μέχρι το ύψος της οδού Διοχάρους στην περιοχή της Καισαριανής

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