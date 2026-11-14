Νέο επεισόδιο για την λιποθυμία επιθεωρήτριας Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σκληρή γλώσσα από τον υπουργό Υγείας και απαντήσεις για την υπόθεση 

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Νέο επεισόδιο για την λιποθυμία επιθεωρήτριας Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας λιποθύμησε μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια εξέτασης καταγγελίας εργαζόμενης.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσε το επεισόδιο και ανέφερε ότι η επιθεωρήτρια υπέστη κρίση πανικού.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι η υπόθεση ήταν κατασκευασμένη και ότι η υπάλληλος δέχθηκε πιέσεις από ανώτερους.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε τις κατηγορίες της Κωνσταντοπούλου και τόνισε ότι η υπόθεση εκκρεμεί δικαστικά με συνεχείς αναβολές από την πλευρά της.
  • Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι δεν υπάρχει επιθεωρητής που να αναλαμβάνει την υπόθεση λόγω της συμπεριφοράς της Κωνσταντοπούλου.
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Νέα αντιπαράθεση προκλήθηκε σήμερα με αφορμή την πρόσφατη αναφορά ότι λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διακομίσθηκε στις 12 Νοεμβρίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, είχε προηγηθεί καβγάς με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια εξέτασης καταγγελίας εργαζόμενης σε βάρος της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας». Η γυναίκα φέρεται να έχει πάθει κρίση πανικού, η κατάστασή της όμως είναι καλή, αναφέρουν πληροφορίες.

Σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο Mega κατήγγειλε ότι η υπόθεση ήταν «κατασκευασμένη από τον Γεωργιάδη» και ότι «η υπάλληλος δέχθηκε άνωθεν πιέσεις».

Στη συνέχεια σε τηλεφωνική παρέμβαση ο υπουργός Υγείας την κατηγόρησε ότι ψεύδεται και τόνισε για το περιστατικό αλλά και την υπόθεση εν γένει: «Έγινε διοικήτρια μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που πρώτευσε. Επίσης ανακοίνωση έβγαλε και το ΕΚΑΒ. Όλες οι υπηρεσίες του κράτους ψεύδονται γιατί το λέει ο υπουργός…. Αυτά είναι κωμωδίες. Από τον Φεβρουάριο που έκανε την καταγγελία η εργαζόμενη προσπαθεί να εκδικαστεί η υπόθεσή της και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει 12 αναβολές. Δε γνωρίζω την κυρία Καρακίτσου, διάβασα ένα δημοσίευμα. Μια γυναίκα που υποτίθεται ότι μάχεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων... Δεν υπάρχει κανένας επιθεωρητής που να δέχεται να αναλάβει την υπόθεση, ούτε ένας. Δεν θα της περάσει το μπούλινγκ που κάνει και στην εργαζόμενή της και σε όλην την Ελλάδα»

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