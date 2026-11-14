Συνεχίζεται η ενημέρωση Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς - Τα μήνυματά τους

Όλα όσα ειπώθηκαν στις συναντήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών 

Μάνος Χατζηγιάννης

Συνεχίζεται η ενημέρωση Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς - Τα μήνυματά τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει συνεχώς τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τα εξωτερικά ζητήματα.
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε την κυβέρνηση για «παζάρι» γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα και εξέφρασε ανησυχία για τη ρηματική διακοίνωση που επιτρέπει στην Τουρκία διεκδικήσεις σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.
  • Η Ζωή Κωνταντοπούλου τόνισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτα και κάλεσε την κυβέρνηση να εκπέμπει σαφή μηνύματα σε διεθνή φόρα χωρίς εφεκτικότητα ή αμφισημία.
  • Η ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών θεωρείται σημαντική για τη διαφάνεια προς τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία, ειδικά εν μέσω των τουρκικών προκλήσεων.
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος αρνήθηκε να παραστεί στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
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Μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα σειρά πήραν ο Δημήτρης Κουτσούμπας και η Ζωή Κωνταντοπούλου, ενώ ο κ. Βελόπουλος αρνήθηκε να παραστεί.

Αυτήν την ώρα ο υπουργός Εξωτερικών έχει την τελευταία του συνάντηση με την Ρένα Δούρου.

Τι είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Πυρά για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου εξαπέλυσε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επισήμανε ότι «όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα δικαιώματα του λαού μας», ενώ εστιάζοντας στη ρηματική διακοίνωση, σχολίασε πως εκτιμά ότι επιτρέπει στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική υφαλοκρηπίδα.

«Όλα αυτά είναι κρίκος σε μια αλυσίδα μεγάλων συμφερόντων», προειδοποίησε ο Δ. Κουτσούμπας τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού απέναντι στις εξελίξεις καθώς επιχειρείται να δημιουργηθούν τετελεσμένα.

Η ενημέρωση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Το μήνυμα ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες και αυτό το μήνυμα οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα», έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμέσως μετά την συνάντησή της με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών. «Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη διεθνή συγκυρία έχει πάντα σημασία να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, για όσα τεκταίνονται στα διεθνή και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Η ενημέρωση συνεπώς από τον υπουργό Εξωτερικών σε επίπεδο θεσμικό είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Οφείλω να το υπογραμμίσω, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός ως προς τις διαρκώς προβαλλόμενες με διάφορους τρόπους τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Γεραπετρίτης Κωνσταντοπούλου

Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής

Eurokinissi

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η Τουρκία γνωρίζουμε ότι έχει εδώ και δεκαετίες περισσότερο από αιώνα τη στρατηγική της πρόκλησης τετελεσμένων και είναι σαφές ότι με αυτήν τη τακτική κινείται και τις τελευταίες ημέρες. Η ελληνική κυβέρνηση συνεπώς οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτική διότι κάθε λέξη μετράει, κάθε διατύπωση βαραίνει και δεν νοείται ούτε συγχωρείται εφεκτικότητα ή αμφισημία». Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες και αυτό το μήνυμα οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα και βεβαίως στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους η Ελλάδα συμμετέχει και μέσω αυτών οφείλει δικαιούται και μπορεί να προάγει τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά δίκαια».

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