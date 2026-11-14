Tετ α τετ Γεραπετρίτη με τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει κατ’ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου σε κρίσιμη περίοδο έντασης με την Τουρκία.

Η Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι δεν θα ανεχθεί παρεμβάσεις στην υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας την ευρωπαϊκή σημασία και τον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πεδίο νότια της Καρπάθου επικρατεί ηρεμία, με το γαλλικό ερευνητικό πλοίο να συνεχίζει τις εργασίες βυθομέτρησης και τουρκική φρεγάτα να παρακολουθεί από απόσταση.

Η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ζητώντας μεταξύ άλλων σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, διαφάνεια και εθνική ομοψυχία απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς καταγγέλλει «εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής» και «γκριζάρισμα» περιοχών, συγκρίνοντας την κατάσταση με τις Πρέσπες του Αιγαίου. Snapshot powered by AI

Τις κατ’ ιδίαν ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποιεί σήμερα, Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Η διαδικασία έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, με το στρατηγικό έργο να βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της έντασης με την Τουρκία όσο και μιας οξύτατης πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της χώρας.

Την ίδια ώρα, ηρεμία επικρατεί στο πεδίο νότια της Καρπάθου. Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες βυθομέτρησης ακολουθώντας τις συντεταγμένες της ελληνικής Navtex. Σε κοντινή απόσταση πλέει διαρκώς η φρεγάτα «Λήμνος», ενώ μια τουρκική φρεγάτα παρακολουθεί τις κινήσεις διακριτικά, από μεγάλη απόσταση.

Λίγο πριν τις συναντήσεις, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα. Όπως τόνισε, η Αθήνα δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία απολύτως παρέμβαση στην υλοποίηση της διασύνδεσης, υπενθυμίζοντας την ευρωπαϊκή σημασία του έργου και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης

Στο εσωτερικό μέτωπο, το κλίμα παραμένει βαρύ, με τα κόμματα να βάλλουν ομαδικά κατά των χειρισμών της κυβέρνησης. Η Ρένα Δούρου (ΣΥΡΙΖΑ) επανέφερε το αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ζητώντας παράλληλα τη δημοσιοποίηση των ρηματικών διακοινώσεων, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης (ΠΑΣΟΚ) προειδοποίησε για την ενίσχυση του τουρκικού αναθεωρητισμού, ζητώντας εθνική ομοψυχία. Αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας (ΚΚΕ), εκτιμώντας πως η Τουρκία θα εργαλειοποιήσει το κυβερνητικό έγγραφο περί ασφάλειας της ναυσιπλοΐας για να διεκδικήσει δικαιοδοσία στην περιοχή.

Την αυστηρή κριτική τους εξέφρασαν επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος (Ελληνική Λύση) και ο Δημήτρης Νατσιός (ΝΙΚΗ), με τον τελευταίο να ζητά πλήρη διαφάνεια για τα συμφωνηθέντα ενόψει και της δικής του συνάντησης με τον κ. Γεραπετρίτη την ερχόμενη Τρίτη. Το παζλ των αντιδράσεων συμπληρώνει η ηχηρή εσωκομματική παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επιτέθηκε σκληρά στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για «εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής», «γκριζάρισμα» περιοχών και ανοχή σε τετελεσμένα, παρομοιάζοντας μάλιστα την κατάσταση με «Πρέσπες του Αιγαίου».

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