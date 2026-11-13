Γεραπετρίτης για καλώδιο GSI: «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση» 

Snapshot Το έργο καλωδίου GSI μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου έχει ζωτική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησης από μονοπωλιακούς προμηθευτές.

Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί καμία παρέμβαση στην υλοποίηση του GSI, παρά τις προσπάθειες παρεμπόδισης από την Τουρκία.

Η ενίσχυση της ενεργειακής και γεωπολιτικής συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται κρίσιμη για την ευημερία και την ασφάλεια της περιοχής.

Η Ελλάδα συνεργάζεται με αμερικανικές εταιρείες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και έργων όπως το GREGY, που συνδέει Ελλάδα και Αίγυπτο για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και της ανθεκτικότητας στην Ευρώπη, καθώς και τη σημασία των γεωπολιτικών συνεργασιών και της ειρήνης. Snapshot powered by AI

Για τα ενεργειακά, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, το καλώδιο GSI και το Ιράν μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στη συζήτηση που είχε στο Στρατηγικό Φόρουμ της Σουλεϊμανίγια στο Ιρακινό Κουρδιστάν με τον δημοσιογράφο του Breitbart, Μάθιου Μπόιλ.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό για τις αναφορές ότι η Τουρκία απειλεί να μπλοκάρει τις έρευνες για το καλώδιο GSI και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στη Μεσόγειο. «Η αλήθεια είναι ότι η Μεσόγειος έχει καταστεί το επίκεντρο των εχθροπραξιών τις τελευταίες δεκαετίες. Το γεγονός ότι η Μεσόγειος Θάλασσα είναι πολύ πλούσια σε υδρογονάνθρακες και ότι υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις μεταξύ όλων των παράκτιων κρατών —υπάρχουν 21 μεσογειακά κράτη— έχει καταστήσει την όλη κατάσταση στη Μεσόγειο πολύ δύσκολη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Ελλάδα είναι να αναπτύξουμε ένα μοντέλο εκτεταμένης συνδεσιμότητας. Έχουμε εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο μέσω αγωγών και διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και μέσω του κάθετου διαδρόμου που αναπτύσσουμε σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Και πρόσθεσε: «Όσον αφορά το έργο GSI, πρόκειται για ένα έργο θεμελιώδους σημασίας, κατά τη γνώμη μου, για την Ευρώπη, διότι συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και, τελικά, με τη Μέση Ανατολή. Αυτό θα αποτελέσει έναν πολύ κρίσιμο παράγοντα για την αποφυγή οποιασδήποτε υπερβολικής εξάρτησης στον τομέα της ενέργειας. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Στο παρελθόν, υπήρξαν ορισμένα περιστατικά παρέμβασης εκ μέρους της Τουρκίας σε αυτό το έργο».

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση στο θέμα αυτό. Επομένως, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι η Ελλάδα έχει χορηγήσει άδεια στο πλοίο για την έρευνα και την τοποθέτηση του καλωδίου. Το έργο προχωρά», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Πρέπει να πω ότι ολόκληρη η Μεσόγειος είναι γεμάτη από τέτοιου είδους διασυνδέσεις, οπότε δεν έχει νόημα να διαφωνούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αξιώσεις από πολλά κράτη, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι η συνδεσιμότητα αποτελεί ουσιαστικά την προϋπόθεση για την ευημερία στο μέλλον. Αν δεν διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα έργων συνδεσιμότητας, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στο μέλλον», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ως παράδειγμα για την ανάγκη που υπάρχει για έργα συνδεσιμότητας έφερε την Ευρώπη. «Στην Ευρώπη, είχαμε μια τεράστια υπερβολική εξάρτηση από τη Ρωσία όσον αφορά το φυσικό αέριο και τα πετρελαϊκά προϊόντα, και αυτό οδήγησε σε μια σημαντική ύφεση. Έπρεπε απλώς να απαλλαγούμε από αυτό το είδος υπερβολικής εξάρτησης. Το καταφέραμε εν μέρει μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνδεσιμότητα. Η συνδεσιμότητα δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Η συνδεσιμότητα αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ των εθνών και την ευημερία των λαών», ανέφερε.

O Κουμπάντ Ταλαμπανί και Γιώργος Γεραπετρίτης στη Σουλεϊμανίγια. 13 Νοεμβρίου 2026 PUK

«Ζούμε στην εποχή της κατάρρευσης των ψευδαισθήσεων»

Παράλληλα ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις. «Η αλήθεια είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως: για να είμαστε ειλικρινείς, ζούμε πλέον σε μια εποχή κατάρρευσης των ψευδαισθήσεων. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη, ανέφερα ότι είχαμε την ψευδαίσθηση ότι αυτή η υπερβολική εξάρτηση από τη Ρωσία όσον αφορά το φυσικό αέριο θα διαρκούσε για πάντα. Είχαμε την ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσαμε απλώς να βασιζόμαστε για πάντα στις εγγυήσεις ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύαμε ότι η ειρήνη ήταν δεδομένη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη, και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε έναν πόλεμο ακριβώς μέσα στην Ευρώπη. Έτσι, πολλές ψευδαισθήσεις καταρρέουν αυτή τη στιγμή», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σημείωσε ότι απαιτείται ένα στρατηγικό αφήγημα που «θα πρέπει να επικεντρωθεί, πρώτον, στην έννοια της ανθεκτικότητας και, δεύτερον, στην έννοια της γεωγραφίας ως γέφυρας φιλίας». «Αυτό που εννοώ είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια περιοχή όπου η ανθεκτικότητα θα αφορά, πρώτα απ’ όλα, τις αμυντικές δυνατότητες. Πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε στην περιοχή μας – και αναφέρομαι κυρίως στην Ευρώπη – πρέπει να ενισχύσουμε σημαντικά την αποτρεπτική μας δύναμη, διότι χωρίς αποτρεπτικούς μηχανισμούς δεν είναι δυνατόν να προάγουμε την ειρήνη. Αυτή είναι η αλήθεια», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

O Κουμπάντ Ταλαμπανί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. 13 Νοεμβρίου 2026 PUK

Το ενεργειακό έργο με την Αίγυπτο και ο IMEC

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε και για το έργο GREGY που συνδέει Ελλάδα και Αίγυπτο με σκοπό τη μεταφορά πράσινης ενέργειας και προς τις δύο κατευθύνσεις, από την Ευρώπη προς την Αφρική και αντίστροφα. «Πρόκειται για ένα πραγματικά οραματικό έργο, με την έννοια ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη, είναι να διαθέτουμε επαρκείς πόρους ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιεσδήποτε δυσμενείς συνθήκες στο μέλλον», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Και συνέχισε: «Δυστυχώς, η ιστορία μας διδάσκει ότι, όταν υπάρχουν πολλαπλές κρίσεις, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον. Και πράγματι, όπως έχει ειπωθεί, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση στις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις στη γεωπολιτική. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα συμβεί, επειδή δεν διαθέτουμε πλέον τις παραμέτρους που απαιτούνται για να αναπτύξουμε αυτού του είδους την προοπτική. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αναπτύξουμε μια στάση διαβούλευσης, πρέπει να συνεργαστούμε με άλλα έθνη, με ηγέτες, προκειμένου να αναπτύξουμε κοινές και μοιραζόμενες αξίες».

Ειδικότερα για τις γεωπολιτικές εντάσεις ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι η γειτονιά πρέπει να αποτελεί πλεονέκτημα και όχι πεδίο εχθρότητας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν εδώ οι Ιρακινοί και οι Κούρδοι. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι το σύνθημα για το μέλλον: γέφυρες για το έθνος και γέφυρες για τους λαούς. Η συνδεσιμότητα πρέπει να συνοδεύεται από την ένταξη. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο στοιχεία θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες για την παγκόσμια ευημερία στο μέλλον».

Επιπλέον χαρακτήρισε εμβληματικό το έργο IMEC. «Το IMEC είναι ένα έργο παγκόσμιας σημασίας, και πιστεύω ότι θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο, διότι η αλήθεια είναι ότι σήμερα, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω του μερικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ και του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, καθώς και με τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ερυθρά Θάλασσα, πρέπει να βρούμε εναλλακτικές διαδρομές, όχι μόνο όσον αφορά τη μεταφορά προϊόντων, αλλά και για την ηλεκτρική ενέργεια, τα δεδομένα, τις τηλεπικοινωνίες και, τελικά, για μοντέλα που θα συνδέουν τους ανθρώπους», υπογράμμισε.

Τέλος ο υπουργός ρωτήθηκε για την μεγάλη εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Στρατηγικό Φόρουμ της Σουλεϊμανίγια και τι ευκαιρίες βλέπει η Ελλάδα στο Ιρακινό Κουρδιστάν. «Θα είμαι πολύ μετριοπαθής, γιατί δεν θέλω να έρθουν όλοι να επενδύσουν στη Σουλαϊμανίγια. Θα ήθελα πρώτα να έρθουν οι Έλληνες να επενδύσουν. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να προωθήσω αυτή την ιδέα πολύ ανοιχτά. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο τόπος είναι απολύτως κατάλληλος για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, καθώς αποτελεί έναν αναδυόμενο επενδυτικό προορισμό. Πιστεύω ότι το Ιράκ, και ειδικά αυτή η περιοχή, η Σουλεϊμανίγια, αποτελεί πλέον μια πολύ ελπιδοφόρα περιοχή για επενδύσεις σε πολλούς τομείς. Θα αναφερθώ, για παράδειγμα, μόνο στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και του τουρισμού», είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και προανήγγειλε ότι στο πολύ κοντινό μέλλον θα υπάρξει απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ της περιοχής και της Αθήνας, και αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των λαών

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