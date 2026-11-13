Ιρακινό Κουρδιστάν: Τι δείχνει η θερμή υποδοχή Ταλαμπανί σε Γεραπετρίτη – Γεωργιάδη

Snapshot Ο Κουμπάντ Ταλαμπανί, αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν, υποδέχθηκε θερμά τους Έλληνες υπουργούς Γεραπετρίτη και Γεωργιάδη στη Σουλεϊμανίγια.

Στο Στρατηγικό Φόρουμ της Σουλεϊμανίγια συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες πολιτικοί υπό την αιγίδα του προέδρου του Ιράκ, Νιζάρ Αμεντί.

Οι σχέσεις των Ταλαμπανί με την Τουρκία είναι πολύπλοκες και έχουν επιδεινωθεί μετά τον θάνατο του Τζαλάλ Ταλαμπανί, λόγω της συνεργασίας με Κούρδους της Συρίας και των εντάσεων με το ΡΚΚ.

Παρά τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης με την Τουρκία, η οικογένεια Ταλαμπανί βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Μασούντ Μπαρζανί και το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, προκαλώντας πολιτική κρίση στην περιοχή.

Ο Μπαφέλ Ταλαμπανί επικρίνει την αναστολή λειτουργίας του κοινοβουλίου του Κουρδιστάν και αμφισβητεί την εξουσία του παρόντος νομοθετικού σώματος, επισημαίνοντας τη διχοτόμηση της διοίκησης στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ενδεικτική των ευαίσθητων ισορροπιών στη Μέση Ανατολή είναι η θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο Κούρδος πολιτικός με μεγάλη επιρροή στην περιοχή, Κουμπάντ Ταλαμπανί στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στη Σουλεϊμανίγια του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Οι δύο υπουργοί βρίσκονται σήμερα στο Ιρακινό Κουρδιστάν όπου θα συμμετάσχουν στο Στρατηγικό Φόρουμ της Σουλεϊμανίγια, στο οποίο φέτος υπάρχει μεγάλη ελληνική εκπροσώπηση. Το Φόρουμ γίνεται υπό την αιγίδα του προέδρου του Ιράκ, Νιζάρ Αμεντί και φέτος συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς και οι Άννα Διαμαντοπούλου, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιάννης Μανιάτης και Γιώργος Βρεττάκος.

Οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την υποδοχή του Ταλαμπανί στους δύο Έλληνες υπουργούς μιλούν από μόνες τους.

O Κουμπάντ Ταλαμπανί (κέντρο) με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Άδωνι Γεωργιάδη στην υποδοχή τους στη Σουλεϊμανίγια. 13 Νοεμβρίου 2026 PUK

Παράλληλα στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο του Ιράκ, Νιζάρ Αμεντί.

O Κουμπάντ Ταλαμπανί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. 13 Νοεμβρίου 2026 PUK

Ποιος είναι ο Ταλαμπανί

Ο 49χρονος Κουμπάντ Ταλαμπανί είναι ο δεύτερος γιος του πρώην προέδρου του Ιράκ, Τζαλάλ Ταλαμπανί και ασκεί μεγάλη επιρροή στην περιοχή, καθώς πρωτοστατεί στο διάλογο μεταξύ των διαφορετικών φατριών των Κούρδων.

Σήμερα είναι ο αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν και υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν (PUK). O μεγαλύτερος αδελφός του, Μπαφέλ Ταλαμπανί είναι ο ηγέτης του PUK. Εξελέγη με ένα προεκλογικό πρόγραμμα που εστίαζε στη σταθερότητα, την απασχόληση και τη βελτίωση των υπηρεσιών, στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Περιφέρειας του Κουρδιστάν το 2018 και συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο στο Ιράκ.

O Κουμπάντ Ταλαμπανί (κέντρο) με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Άδωνι Γεωργιάδη στην υποδοχή τους στη Σουλεϊμανίγια. 13 Νοεμβρίου 2026 PUK

Ο Ταλαμπανί εκτός από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής γνωρίζει καλά και την Ελλάδα καθώς το 2022 συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

Ο Κουμπάντ Ταλαμπανί και ο Νίκος Δένδιας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών το 2022

Ο ρόλος της Τουρκίας

Ο Μπαφέλ και ο Κουμπάντ Ταλαμπανί έχουν αρκετά πολύπλοκες σχέσεις με την Άγκυρα, οι οποίες -σε αυτή τη φάση- διανύουν μία ταραγμένη περίοδο. Ο πατέρας τους Τζαλάλ Ταλαμπανί είχε αρκετά ισορροπημένες σχέσεις με την Τουρκία. Ωστόσο, μετά τον θάνατό του η σχέση επιδεινώθηκε καθώς ο Μπαφέλ Ταλαμπανί διεκδίκησε έναν πιο ενεργό ρόλο στα κουρδικά πολιτικά πράγματα και άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με τους Κούρδους της Συρίας και τις Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας (SDF).

Το 2017 όταν ο Μπαφέλ Ταλαμπανί ξεκίνησε να έχει επαφές και συναντήσεις με τους διοικητές των SDF και μιλούσε για τη συνεργασία των κουρδικών δυνάμεων σε Ιράν και Συρία στην Άγκυρα προκλήθηκε μεγάλη νευρικότητα. Τότε η Τουρκία ανοιχτά και δημόσια χαρακτήρισε τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) και το Κόμμα της Δημοκρατικής Ένωσης (PYD) των Κούρδων της Συρίας ως ένα «παρακλάδι» του ΡΚΚ και ως «τρομοκρατικές οργανώσεις».

O Κουμπάντ Ταλαμπανί και Γιώργος Γεραπετρίτης στη Σουλεϊμανίγια. 13 Νοεμβρίου 2026 PUK

Όταν το ΡΚΚ απήγαγε την ίδια χρονιά δύο Τούρκους πράκτορες από την Σουλεϊμανίγια οι σχέσεις του ΡUK με την Άγκυρα επιδεινώθηκαν έτι περαιτέρω. Μάλιστα η Τουρκία έφτασε στο σημείο να εκδιώξει από την Άγκυρα αξιωματούχους του PUK. Σύμφωνα με αναλυτές ο ενεργός ρόλος που παίζει ο Μπαφέλ Ταλαμπανί στο κουρδικό ενοχλεί την Τουρκία που θεωρεί το ζήτημα εσωτερικό θέμα που άπτεται της ασφάλειάς της. Βέβαια τους τελευταίους μήνες έγιναν προσπάθειες επαναπροσέγγισης καθώς η Τουρκία προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία του συμμάχου της και προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάραα.

Για να πετύχει χρειάζεται και τη στήριξη των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας και επομένως και τον δίαυλο επικοινωνίας με την οικογένεια Ταλαμπανί. Γι’ αυτό στις 3 Ιουλίου ο Κουμπαντάντ Ταλαμπανί συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα.

Ο Κουμπάντ Ταλαμπανί και ο Χακάν Φιντάν στη συνάντησή τους στην Άγκυρα. 3 Ιουλίου 2026 Υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας

Νωρίτερα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και «δεξί χέρι» του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη στην έδρα των Ταλαμπανί στη Σουλεϊμανίγια. Αυτή η επαναπροσέγγιση φαίνεται ότι δεν έχει αποδώσει καρπούς καθώς ο Μπαφέλ Ταλαμπανί βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (KDP) και στενού συμμάχου της Τουρκίας, Μασούντ Μπαρζανί, ο οποίος έχει έδρα το Ερμπίλ.

Ο καβγάς ξεκίνησε για την αναστολή των εργασιών του περιφερειακού κοινοβουλίου που αποφασίστηκε από τον Μπαρζανί και προκάλεσε τριγμούς στις σχέσεις Ερμπίλ – Σουλεϊμανίγια. Μιλώντας στο Στρατηγικό Φόρουμ της Σουλεϊμανίγια την Πέμπτη, ο Μπαφέλ Ταλαμπάνι χαρακτήρισε τις ενέργειες του KDP στο κοινοβούλιο της Περιφέρειας του Κουρδιστάν ως «πολιτική κατάρρευση στην ιστορία του Κουρδιστάν».

Ανέφερε ότι η αναστολή των εργασιών του κοινοβουλίου υποχρέωσε το κόμμα του να μην αναγνωρίζει πλέον την εξουσία του παρόντος νομοθετικού Σώματος. Πρόσθεσε ότι η περιοχή των Κούρδων βιώνει την πραγματικότητα της ύπαρξης δύο κυβερνήσεων και δύο διοικήσεων και κατηγόρησε μια μειοψηφία εντός του KDP ότι απορρίπτει οποιαδήποτε συμφωνία που δεν ικανοποιεί τα αιτήματά της επισημαίνοντας ότι οι μειοψηφούντες έφτασαν στο σημείο να εμποδίσουν μια συνάντηση που είχε ως μοναδικό σκοπό τη... λήψη φωτογραφιών.

Επιπλέον άσκησε κριτική στην παρέμβαση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ στα κουρδικά πράγματα και δήλωσε ότι διαφωνεί με τις θέσεις του επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα.