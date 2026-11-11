Γεραπετρίτης: Ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς

Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γεραπετρίτης: Ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς

Συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή. Παρασκευή 28 Αυγούστου - Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.
  • Η ενημέρωση αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής.
  • Η αντιπολίτευση έχει ζητήσει ενημέρωση ειδικά για το καλώδιο GSI και τις σχέσεις με την Τουρκία.
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Για θέματα εξωτερικής πολιτικής θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης τους πολιτικούς αρχηγούς το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι η αντιπολίτευση έχει ζητήσει ενημέρωση για το θέμα του καλωδίου GSI και την Τουρκία.

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