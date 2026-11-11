Γεραπετρίτης: Ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς

Συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή. Παρασκευή 28 Αυγούστου - Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Η ενημέρωση αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η αντιπολίτευση έχει ζητήσει ενημέρωση ειδικά για το καλώδιο GSI και τις σχέσεις με την Τουρκία. Snapshot powered by AI

Για θέματα εξωτερικής πολιτικής θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης τους πολιτικούς αρχηγούς το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι η αντιπολίτευση έχει ζητήσει ενημέρωση για το θέμα του καλωδίου GSI και την Τουρκία.