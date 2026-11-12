Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo»

Snapshot Τουρκική φρεγάτα TCG Gökova έστειλε ασύρματο μήνυμα στο γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε στα διεθνή ύδατα ανατολικά της Καρπάθου.

Η Τουρκία δήλωσε ότι το πλοίο πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεσή της να συνεχίσει τον πλου, χωρίς να αναφέρει αδειοδότηση.

Η φρεγάτα «Λήμνος» του Πολεμικού Ναυτικού απάντησε ότι το «Abeille Marengo» κινείται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και ενεργεί βάσει ελληνικής NAVTEX. Snapshot powered by AI

Μήνυμα μέσω ασυρμάτου από τουρκική φρεγάτα δέχθηκε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», μόλις εισήλθε στα διεθνή ύδατα ανατολικά της Καρπάθου, όπου πραγματοποιεί έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Η πρώτη τουρκική αντίδραση στη θάλασσα εκδηλώθηκε με την είσοδο του «Abeille Marengo» στα διεθνή ύδατα, καθώς η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova επικοινώνησε με το γαλλικό ερευνητικό μέσω ασυρμάτου, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας περί συγκατάθεσης για τη διεξαγωγή των ερευνών, χωρίς εντούτοις να αναφερθεί σε αδειοδότηση από τουρκικές αρχές.

Η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova

Συγκεκριμένα, ανέγνωσε διά ασυρμάτου κείμενο με το οποίο δήλωνε ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στο μήνυμα δεν έγινε αναφορά σε αδειοδότηση από τις τουρκικές αρχές, αλλά στη συγκατάθεσή τους, διατύπωση που συνδέεται με τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην περιοχή.

Άμεση ήταν η απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος» του Πολεμικού Ναυτικού, όπου εξέπεμψε το μήνυμα ότι το «Abeille Marengo» κινείται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και ότι ενεργεί με βάση την ελληνική NAVTEX.

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