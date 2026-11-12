Κρίσιμο 48ωρο στην Κάσο: Σήμερα το βράδυ βγαίνει στα διεθνή ύδατα το γαλλικό ερευνητικό

Snapshot Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναμένεται να εκτελέσει εργασίες αποτύπωσης βυθού στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Κάσου, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Η Τουρκία έχει εκδώσει παράνομη NAVTEX για το πλοίο, ενώ η Ελλάδα απάντησε με αντί-NAVTEX για να νομιμοποιήσει τις έρευνες.

Το Ελληνικό Λιμενικό θα παρακολουθεί διακριτικά το Abeille Marengo, χωρίς να το συνοδεύει στρατιωτικά, για να αποφευχθεί η στρατιωτικοποίηση της αποστολής.

Η παρακολούθηση θα γίνεται μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Πλοίων (AIS) και από ναυτικά και στρατιωτικά ραντάρ στην περιοχή.

Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και συντονισμός του Λιμενικού με το Πεντάγωνο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων. Snapshot powered by AI

Το πρώτο ισχυρό κρας τεστ ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα βρίσκεται προ των πυλών, με την προσοχή να μεταφέρεται νοτιοανατολικά της Κάσου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναμένεται να περάσει το βράδυ της Πέμπτης στα διεθνή ύδατα της περιοχής, ξεκινώντας μια εξαιρετικά λεπτή αποστολή. Στόχος του είναι η λεπτομερής εργασία αποτύπωσης του βυθού στο πλαίσιο της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το επιστημονικό του έργο, το πλοίο θα αναγκαστεί να πλέει με εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Ως εκ τούτου η Πέμπτη και η Παρασκευή αξιολογούνται από τους επιτελείς ως οι απόλυτα κρίσιμες ημέρες, καθώς θα φανεί στο πεδίο εάν και πώς ακριβώς θα αντιδράσει η Τουρκία απέναντι στις έρευνες.

Ο πόλεμος των NAVTEX και η απουσία συνοδείας

Η Άγκυρα έχει ήδη φροντίσει να δυναμιτίσει το κλίμα, προχωρώντας στην έκδοση παράνομης NAVTEX για το Abeille Marengo. Η Αθήνα απάντησε άμεσα, βγάζοντας τη δική της αντί-NAVTEX για να διασφαλίσει την απόλυτη νομιμότητα των ερευνών στον συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο. Από τη στιγμή που το γαλλικό πλοίο θα προσεγγίσει την περιοχή της Καρπάθου, το Ελληνικό Λιμενικό θα το παρακολουθεί στενά.

Έχει δοθεί ρητή και σαφής εντολή για διακριτική επιτήρηση. Οι οδηγίες προβλέπουν αυστηρά ότι δεν θα υπάρξει άμεση συνοδεία του γαλλικού ερευνητικού από ελληνικά σκάφη, σε μια συνειδητή προσπάθεια να μην δοθεί καμία αφορμή στρατιωτικοποίησης.

Το ηλεκτρονικό «δίχτυ» και η ανοιχτή γραμμή με το Πεντάγωνο

Η απουσία ορατής συνοδείας δίπλα στο πλοίο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση απουσία επιχειρησιακού σχεδιασμού. Το κέντρο επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Πεντάγωνο. Οι επιτελείς έχουν εξετάσει εξονυχιστικά διαφορετικά σενάρια εμπλοκής και διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου η ελληνική πλευρά να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης ό,τι κι αν συμβεί στο πεδίο.

Η παρακολούθηση στην πράξη θα υλοποιηθεί μέσα από δύο βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες. Αρχικά, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Πλοίων, του γνωστού AIS. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα επιτρέπει στα πλοία να εκπέμπουν και να λαμβάνουν διαρκώς πληροφορίες. Δίνει στα ελληνικά κέντρα επιχειρήσεων ξεκάθαρη εικόνα της ακριβούς θέσης, της ταχύτητας και της πορείας του Abeille Marengo.

Την ίδια ώρα, οι κινήσεις γύρω από το γαλλικό σκάφος θα καταγράφονται με χειρουργική λεπτομέρεια από τα ναυτικά και στρατιωτικά παρατηρητήρια που βρίσκονται διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαθέτουν προηγμένα συστήματα ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς. Εξασφαλίζουν τον πλήρη, αδιάλειπτο και σε πραγματικό χρόνο έλεγχο της θαλάσσιας δραστηριότητας. Οποιαδήποτε κίνηση τουρκικών σκαφών προς το σημείο των ερευνών θα εντοπιστεί αμέσως, επιτρέποντας στην Αθήνα να εφαρμόσει τα σχέδια που έχουν τεθεί επί τάπητος.

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