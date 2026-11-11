Abeille Marego: Αντι-NAVTEX της Κύπρου, απάντηση στην Τουρκία - «Οι έρευνες αδειοδοτήθηκαν από εμάς»

Snapshot Η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε αντι-NAVTEX απαντώντας στη Navtex 352/26 της Τουρκίας, η οποία δεν συντονίστηκε με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.

Οι έρευνες του πλοίου Abeille Marengo εντός της κυπριακής ΑΟΖ έχουν αδειοδοτηθεί από την Κύπρο με την άδεια 05/2026 και ναυτική αγγελία 345/26 του ΚΣΕΔ Λάρνακας.

Ο μοναδικός εγκεκριμένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης της κυπριακής Navtex είναι το ΚΣΕΔ Λάρνακας.

Η Ελλάδα απέρριψε την τουρκική NAVTEX για το υποβρύχιο καλώδιο Great Sea Interconnector χαρακτηρίζοντάς την άκυρη και επιβεβαιώνοντας την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή.

Η ελληνική NAVTEX υπογραμμίζει ότι το τουρκικό μήνυμα εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό και ότι οι ερευνητικές γραμμές βρίσκονται εντός ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον ελληνικό νόμο 4001/2011. Snapshot powered by AI

Αντι-NAVTEX εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, απαντώντας έτσι στην αναγγελία της Τουρκίας σχετικά με τις έρευνες του πλοίου Abeille Marengo για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η Λευκωσία σημειώνει ότι η Navtex 352/26 της Τουρκίας «δεν έχει γίνει σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διενεργηθούν από το Abeille Marengo εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εξουσιοδοτηθεί με βάση την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημοσιευθεί με τη ναυτική αγγελία (navigational warning) 345/26 του ΚΣΕΔ Λάρνακας, σημειώνεται.

Ο μόνος εγκεκριμένος σταθμός στην περιοχή ευθύνης της Navtex της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το ΚΣΕΔ Λάρνακας, προστίθεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX έρχεται μετά την απάντηση της Αθήνας στη νέα τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), με τον σταθμό Ηρακλείου να χαρακτηρίζει «άκυρη και ανυπόστατη» την αναγγελία της Άγκυρας και να επαναβεβαιώνει την ελληνική αρμοδιότητα στην περιοχή.

Με τη NAVWARN 1441/26, η ελληνική πλευρά απορρίπτει το τουρκικό μήνυμα FA76-1127/26, το οποίο αφορά τις έρευνες του γαλλικής σημαίας σκάφους VB Abeille Marengo για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου.

Στην ελληνική αναγγελία επισημαίνεται ότι το τουρκικό μήνυμα εκπέμφθηκε από «μη εξουσιοδοτημένο σταθμό», ενώ τονίζεται ότι σημαντικό μέρος των ερευνητικών γραμμών βρίσκεται εντός ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον ελληνικό νόμο 4001/2011.

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