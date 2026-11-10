Διπλωματικές πηγές: Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEX για το «Abeille Marengo»

Απαντώντας στη NAVTEXπου εξέδωσε η Τουρκία τρεις ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo», διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν έχει καμία σημασία.

«Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική navtex που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων» αναφέρουν.

Επιπλέον, ξεκαθαρίζουν πως η τουρκική navtex δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.

Επισημαίνουν ότι η κίνηση του πλοίου πραγματοποιήθηκε και συνεχίζεται με βάση τη Navtex που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές.

Οι διπλωματικές πηγές προαναγγέλλουν ότι θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Αναλυτικά, οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν:

«Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες. Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής navtex, κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου. Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την navtex που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές. Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική navtex που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική navtex δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά. Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX, σχολίασε ότι Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί.

«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου και σημείωσε: «Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα όταν η αντιπολίτευση επέμεινε να θέτει ζήτημα κυβερνητικών χειρισμών.

«Η NAVTEX αυτή δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη «έκδοση άδειας». Λέει ότι ‘δίνω τη συγκατάθεση’. Σε ποιον; Ποια εταιρεία το ζήτησε; Δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό. Ποιος της ζήτησε τη συγκατάθεση; Γιατί δεν λέει έκδοση άδειας, ξέρετε γιατί; Γιατί μας λυπήθηκε; Γιατί δεν υπάρχει αίτημα», είπε ο κ. Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Έκδοση άδειας έγινε μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί εμείς πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα; Άρα, ξαναλέω, η τουρκική NAVTEX δίνει μια συγκατάθεση χωρίς αυτή να έχει ζητηθεί από την εταιρεία. Και δεν αναφέρει έκδοση άδειας. Ένα αίτημα έγινε, προς την Ελλάδα και την Κύπρο, μία άδεια εργασιών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην πέφτουμε στην παγίδα».

Η Τουρκία εξέδωσε Navtex για το «Abeille Marengo», τρεις ώρες μετά τον απόπλου του από το Ηράκλειο

Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Τουρκία το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες μετά τον απόπλου του «Abeille Marengo» από το λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες στον βυθό για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Σε Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα επιμένει στις αξιώσεις της να έχει λόγο στη θαλάσσια περιοχή πόντισης του καλωδίου, κάνοντας λόγο για «συγκατάθεση» και «τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Όπως και στην αντι-Navtex, έτσι και στη Navtex συνεχίζει να κάνει λόγο για «επιστημονικές έρευνες».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στη νέα NAVTEX, θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας «κατά μήκος διαδρομών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή τους, εντός της περιοχής αρμοδιότητας NAVTEX της Τουρκίας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Εθνη με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020».

Η τουρκική NAVTEX αναφέρει:

Θα πραγματοποιηθούν θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες κατά μήκος γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχής εξυπηρέτησης NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020, με αριθμό αναφοράς A/74/757. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου από το ABEILLE MARENGO, κατά το διάστημα 10 Νοεμβρίου 2026–19 Μαρτίου 2027, θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος των γραμμών που ενώνουν τα παρακάτω σημεία:

Ακολουθεί η τουρκική NAVTEX:

LINE 1 35 20.46 N - 027 15.61 E 35 19.85 N - 027 25.20 E 35 13.14 N - 027 35.10 E 35 01.94 N - 027 42.89 E 34 47.85 N - 028 10.04 E 34 42.47 N - 028 40.81 E 34 26.64 N - 029 25.47 E 34 23.31 N - 029 32.66 E 34 17.27 N - 029 52.26 E 34 11.80 N - 029 58.14 E 34 11.30 N - 030 05.12 E 34 11.39 N - 030 10.16 E 34 14.77 N - 030 22.77 E 34 16.58 N - 030 47.94 E 34 16.21 N - 031 01.50 E 34 12.98 N - 031 58.64 E 34 11.33 N - 032 12.28 E 34 11.59 N - 032 16.26 E LINE 2 35 19.06 N - 027 15.23 E 35 18.46 N - 027 24.34 E 35 12.52 N - 027 33.34 E 35 00.55 N - 027 40.43 E 34 45.86 N - 028 08.84 E 34 40.75 N - 028 39.87 E 34 25.15 N - 029 24.13 E 34 21.91 N - 029 31.56 E 34 16.29 N - 029 50.62 E 34 10.31 N - 029 56.42 E 34 08.69 N - 030 03.04 E 34 09.16 N - 030 08.66 E 34 09.41 N - 030 12.39 E 34 11.58 N - 030 25.77 E 34 12.79 N - 030 44.83 E 34 13.69 N - 030 55.76 E 34 13.60 N - 031 07.73 E 34 12.80 N - 031 21.45 E 34 11.13 N - 031 31.70 E 34 08.16 N - 032 15.96 E WIDE BERTH REQUESTED 2 NM 3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27.

Abeille Marengo: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Ξεκινούν οι έρευνες για καλώδιο - LIVE η πορεία του

Λίγο πριν από τις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης, απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», με τη βοήθεια ρυμουλκού και πλοηγού, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού γιατην ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Great Sea Interconnector (GSI), που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2024 ως θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, με στόχο την υλοποίηση και χρηματοδότηση της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας (Κρήτη) και Κύπρου.

Το πλοίο αναμένεται να κινηθεί αρχικά κατά μήκος των βόρειων ακτών της Κρήτης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις τελευταίες δοκιμές ακριβείας και τη βαθμονόμηση των οργάνων του.

Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από 24 έως 36 ώρες.

Στη συνέχεια, το ερευνητικό θα κινηθεί προς την Κάρπαθο και την Κάσο, όπου προβλέπεται να εκτελέσει βυθομετρικές και γεωλογικές έρευνες για τη χαρτογράφηση της διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η αποστολή του αφορά τη λεπτομερή αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του ηλεκτρικού καλωδίου, από την περιοχή της Κορακιάς Ηρακλείου προς την Κύπρο.

Στόχος των ερευνών είναι να καταγραφούν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, οι υποθαλάσσιες κλίσεις και πιθανά φυσικά εμπόδια, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων συνεχούς ρεύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τις αρμόδιες ελληνικές ναυτικές και στρατιωτικές αρχές.

Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, το «Abeille Marengo» οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, προβλέπεται ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αποστολής αναμένεται διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής.

Για τη χαρτογράφηση του πυθμένα θα χρησιμοποιηθούν προηγμένα συστήματα, μεταξύ των οποίων πολυδεσμικοί ηχοβολιστές, συστήματα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρα και υποβρύχιες κάμερες.Το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπει επίσης γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου σε περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετη υποθαλάσσια μορφολογία.

Το «Abeille Marengo», μήκους 73,2 μέτρων και ναυπήγησης 2009, διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εκτέλεση υπεράκτιων ερευνητικών εργασιών

Εφόσον δεν υπάρξει απρόοπτο, αναμένεται να προσεγγίσει την ευρύτερη περιοχή μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η θαλάσσια περιοχή της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι εργασίες το καλοκαίρι του 2024, υπό το βάρος των τουρκικών αντιδράσεων.

Η πλέον κρίσιμη φάση, ωστόσο, θα αρχίσει όταν το γαλλικό πλοίο κινηθεί προς τις θαλάσσιες περιοχές εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων έως την Κύπρο.

«Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις», εκτίμησε σήμερα αναφορικά με την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η αναχώρηση του γαλλικού σκάφους πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προετοιμασιών στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου παρέμενε το προηγούμενο διάστημα εν αναμονή των οδηγιών για την έναρξη της αποστολής του.

Δείτε ΕΔΩ απευθείας την πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου

Το πλοίο, που είχε καταπλεύσει από την Ιταλία, παρέμεινε σε αναμονή στο Ηράκλειο, ενώ εκδόθηκε η απαιτούμενη ναυτική αγγελία (NAVTEX), με την οποία προσδιορίζεται η θαλάσσια περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα στο πλοίο επιβιβάστηκε πλοηγός, ενώ η έξοδός του από το λιμάνι προς την ανοιχτή θάλασσα έγινε με τη συνδρομή ρυμουλκού, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων χειρισμών απόπλου.

Η ρηματική διακοίνωση και το διπλωματικό παρασκήνιο

Η επανεκκίνηση των εργασιών ήρθε έπειτα από την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές και την έκδοση της σχετικής NAVTEX από τον σταθμό του Ηρακλείου, στις 6 Νοεμβρίου. Η ναυτική αγγελία έχει ισχύ μέχρι τις 6 Μαρτίου 2027.

Η Άγκυρα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX, επαναλαμβάνοντας τις αξιώσεις της για συντονισμό των ερευνών με τις τουρκικές αρχές.

Στο διπλωματικό «πόκερ» προστέθηκε η ρηματική διακοίνωση που απέστειλε η Γαλλία στην Τουρκία, ενημερώνοντας για την έναρξη των εργασιών. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ερωτήματα από κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με το περιεχόμενο της ενημέρωσης και το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί από την Άγκυρα ως έμμεση αναγνώριση των αξιώσεών της.

Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά μια τέτοια ερμηνεία.

Ο πρωθυπουργός διαμήνυσε πως μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος έδωσαν άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου «Abeille Marengo».

Επιπρόσθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης της Γαλλίας προς την Άγκυρα, δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα στην Αθήνα και «δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο».

Ο πρωθυπουργός με φόντο τις Navtex Ελλάδας, Κύπρου αλλά και την αντι-Navtex της Άγκυρας, εκτίμησε πως «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση», ωστόσο είπε «είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα».

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