Τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του «Abeille Marengo»

Νέα τουρκική NAVTEX εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης από το λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες στον βυθό για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Στη Navtex, η Τουρκία ισχυρίζεται πως έδωσε συγκατάθεση αναφορικά με τις θαλάσσιες έρευνες για υποθαλάσσιο καλώδιο από το ABEILLE MARENGO. Όπως και στην αντι-Navtex, έτσι και στη Navtex συνεχίζει να κάνει λόγο για «επιστημονικές έρευνες».

Η Άγκυρα τοποθετεί τις εργασίες σε περιοχή την οποία χαρακτηρίζει «τουρκική υφαλοκρηπίδα», προβάλλοντας παράλληλα ότι αυτή εμπίπτει στην περιοχή εξυπηρέτησης του τουρκικού συστήματος NAVTEX.

«Θαλάσσια επιστημονική έρευνα για την υποστήριξη της τοποθέτησης υποθαλάσσιων καλωδίων θα διεξαχθεί κατά μήκος δύο συγκεκριμένων γραμμών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το πλοίο ABEILLE MARENGO μεταξύ 10 Νοεμβρίου 2026 και 20 Μαρτίου 2027 (αυτοακυρώσεις 20 Μαρτίου 2027 0001Z). Τα πλοία καλούνται να περάσουν τουλάχιστον 2 μίλια μακριά από το πλοίο εργασίας» αναφέρεται στη Navtex που εκδόθηκε από το τμήμα πλοήγησης, υδρογραφίας και ωκεανογραφίας του τουρκικού ναυτικού, από τον σταθμό της Αττάλειας.

Abeille Marengo: Απέπλευσε από το Ηράκλειο - Ξεκινούν οι έρευνες για καλώδιο - LIVE η πορεία του

Λίγο πριν από τις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης, απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», με τη βοήθεια ρυμουλκού και πλοηγού, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού γιατην ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Great Sea Interconnector (GSI), που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2024 ως θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, με στόχο την υλοποίηση και χρηματοδότηση της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας (Κρήτη) και Κύπρου.

Το πλοίο αναμένεται να κινηθεί αρχικά κατά μήκος των βόρειων ακτών της Κρήτης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις τελευταίες δοκιμές ακριβείας και τη βαθμονόμηση των οργάνων του.

Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από 24 έως 36 ώρες.

Στη συνέχεια, το ερευνητικό θα κινηθεί προς την Κάρπαθο και την Κάσο, όπου προβλέπεται να εκτελέσει βυθομετρικές και γεωλογικές έρευνες για τη χαρτογράφηση της διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η αποστολή του αφορά τη λεπτομερή αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του ηλεκτρικού καλωδίου, από την περιοχή της Κορακιάς Ηρακλείου προς την Κύπρο.

Στόχος των ερευνών είναι να καταγραφούν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, οι υποθαλάσσιες κλίσεις και πιθανά φυσικά εμπόδια, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων συνεχούς ρεύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τις αρμόδιες ελληνικές ναυτικές και στρατιωτικές αρχές.

Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, το «Abeille Marengo» οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, προβλέπεται ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αποστολής αναμένεται διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής.

Για τη χαρτογράφηση του πυθμένα θα χρησιμοποιηθούν προηγμένα συστήματα, μεταξύ των οποίων πολυδεσμικοί ηχοβολιστές, συστήματα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρα και υποβρύχιες κάμερες.Το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπει επίσης γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου σε περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετη υποθαλάσσια μορφολογία.

Το «Abeille Marengo», μήκους 73,2 μέτρων και ναυπήγησης 2009, διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εκτέλεση υπεράκτιων ερευνητικών εργασιών

Εφόσον δεν υπάρξει απρόοπτο, αναμένεται να προσεγγίσει την ευρύτερη περιοχή μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η θαλάσσια περιοχή της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι εργασίες το καλοκαίρι του 2024, υπό το βάρος των τουρκικών αντιδράσεων.

Η πλέον κρίσιμη φάση, ωστόσο, θα αρχίσει όταν το γαλλικό πλοίο κινηθεί προς τις θαλάσσιες περιοχές εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων έως την Κύπρο.

«Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις», εκτίμησε σήμερα αναφορικά με την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η αναχώρηση του γαλλικού σκάφους πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προετοιμασιών στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου παρέμενε το προηγούμενο διάστημα εν αναμονή των οδηγιών για την έναρξη της αποστολής του.

Δείτε ΕΔΩ απευθείας την πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου

Το πλοίο, που είχε καταπλεύσει από την Ιταλία, παρέμεινε σε αναμονή στο Ηράκλειο, ενώ εκδόθηκε η απαιτούμενη ναυτική αγγελία (NAVTEX), με την οποία προσδιορίζεται η θαλάσσια περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα στο πλοίο επιβιβάστηκε πλοηγός, ενώ η έξοδός του από το λιμάνι προς την ανοιχτή θάλασσα έγινε με τη συνδρομή ρυμουλκού, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων χειρισμών απόπλου.

Η ρηματική διακοίνωση και το διπλωματικό παρασκήνιο

Η επανεκκίνηση των εργασιών ήρθε έπειτα από την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές και την έκδοση της σχετικής NAVTEX από τον σταθμό του Ηρακλείου, στις 6 Νοεμβρίου. Η ναυτική αγγελία έχει ισχύ μέχρι τις 6 Μαρτίου 2027.

Η Άγκυρα αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX, επαναλαμβάνοντας τις αξιώσεις της για συντονισμό των ερευνών με τις τουρκικές αρχές.

Στο διπλωματικό «πόκερ» προστέθηκε η ρηματική διακοίνωση που απέστειλε η Γαλλία στην Τουρκία, ενημερώνοντας για την έναρξη των εργασιών. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ερωτήματα από κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με το περιεχόμενο της ενημέρωσης και το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί από την Άγκυρα ως έμμεση αναγνώριση των αξιώσεών της.

Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά μια τέτοια ερμηνεία.

Ο πρωθυπουργός διαμήνυσε πως μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος έδωσαν άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου «Abeille Marengo».

Επιπρόσθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης της Γαλλίας προς την Άγκυρα, δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα στην Αθήνα και «δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο».

Ο πρωθυπουργός με φόντο τις Navtex Ελλάδας, Κύπρου αλλά και την αντι-Navtex της Άγκυρας, εκτίμησε πως «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση», ωστόσο είπε «είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα».

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