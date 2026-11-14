Κοζάνη-Πτολεμαΐδα: Εξάρθρωση ομάδας πίσω από 12 διαρρήξεις σε σπίτια - Συνελήφθη 29χρονος

Snapshot Οι δύο συνεργοί του 29χρονου διέφυγαν κατά την αστυνομική επιχείρηση και αναζητούνται.

Η ομάδα παραβίαζε πόρτες και παράθυρα χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία για να αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Η συνολική οικονομική ζημία από τις διαρρήξεις και τις φθορές εκτιμάται σε 36.346 ευρώ.

Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η ομάδα, διαρρηκτικά εργαλεία, είδη ένδυσης, ασύρματος και 2.325 ευρώ από την κατοικία του συλληφθέντα. Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση δώδεκα υποθέσεων διάρρηξης κατοικιών σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, περνώντας χειροπέδες σε έναν 29χρονο, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην ίδια ομάδα.

Η αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας αποκάλυψε τη δράση των εμπλεκομένων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μέσα σε διάστημα μόλις έξι ημερών φέρονται να διέπραξαν δέκα κλοπές και δύο απόπειρες διάρρηξης σε κατοικίες.

Η εγκληματική δραστηριότητα τοποθετείται χρονικά από τις 7 έως τις 12 Νοεμβρίου 2026. Η συνολική οικονομική ζημία, στην οποία συνυπολογίζονται τα χρήματα και τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν, καθώς και οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, υπολογίζεται σε 36.346 ευρώ.

Σε βάρος των τριών εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Η σύλληψη του 29χρονου και η διαφυγή των δύο συνεργών

Ο 29χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου σε περιοχή της Πτολεμαΐδας από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν ενώ κινούνταν με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας για τις μετακινήσεις τους προς τις περιοχές όπου πραγματοποιούσαν τις διαρρήξεις, αλλά και για την απομάκρυνσή τους μετά τις πράξεις τους.

Την ίδια στιγμή, σε διαφορετικό σημείο της Πτολεμαΐδας βρίσκονταν οι δύο φερόμενοι συνεργοί του. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν προς δύσβατη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να αναζητούνται.

Κατά τη διάρκεια της φυγής τους πέταξαν ένα σακίδιο, το οποίο εντοπίστηκε από τις αρχές. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αντικείμενα που φέρονται να είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από δύο κατοικίες στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα.

Παραβίαζαν πόρτες και παράθυρα για να μπουν στα σπίτια

Από την αξιολόγηση των στοιχείων της προανάκρισης προέκυψε ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να δρούσαν τα μέλη της ομάδας.

Ειδικότερα, επέλεγαν κατοικίες και εισέρχονταν στο εσωτερικό τους παραβιάζοντας τις κεντρικές εισόδους, τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες, χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα και διαρρηκτικά εργαλεία.

Αφού αποκτούσαν πρόσβαση στα σπίτια, αναζητούσαν χρήματα, κοσμήματα, χρυσαφικά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Από τις δέκα διαρρήξεις που ολοκληρώθηκαν, οι επτά καταγράφηκαν σε περιοχές της Κοζάνης και οι υπόλοιπες τρεις στην Πτολεμαΐδα. Επιπλέον, αποπειράθηκαν να εισβάλουν σε δύο ακόμη κατοικίες στην Κοζάνη, χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν αντικείμενα, προκαλώντας ωστόσο φθορές σε μία από αυτές.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στις έρευνες

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε η ομάδα για τις μετακινήσεις της, καθώς και ένα διαρρηκτικό εργαλείο και είδη ένδυσης.

Παράλληλα, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του 29χρονου, σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς της αρμόδιας Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ασύρματος και το χρηματικό ποσό των 2.325 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο συνεργών που διέφυγαν, αλλά και για την περαιτέρω διερεύνηση της δράσης της ομάδας.