Αυστραλία: Σπάνιος ανεμοστρόβιλος έπληξε προάστια νότια του Σίδνεϊ

Snapshot Σπάνιος ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη Ούλαντουλα, περίπου 226 χιλιόμετρα νότια του Σίδνεϊ, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε πτώσεις δέντρων που έσπασαν καλώδια ηλεκτροδότησης, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος στην περιοχή.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας χαρακτήρισε το φαινόμενο ασυνήθιστο για μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Περισσότερες από δώδεκα κλήσεις για έκτακτα περιστατικά δέχθηκαν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του ανεμοστρόβιλου.

Την ίδια περίοδο, ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στο Σίδνεϊ και άλλες περιοχές της ανατολικής και νότιας Αυστραλίας. Snapshot powered by AI

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Αυστραλία εξαιτίας ενός σπάνιου ανεμοστρόβιλου που σημειώθηκε στην πόλη Ούλαντουλα, περίπου 226 χιλιόμετρα νότια του Σίδνεϊ.

Από τα ακραία καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν ζημιές σε σπίτια και υποδομές, καθώς και στην ηλεκτροδότηση της περιοχής, αφού δέντρα έπεσαν σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Ούλαντουλα λίγο μετά το μεσημέρι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και στους περαστικούς.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον ανεμοστρόβιλο να κινείται μέσα από κατοικημένη περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπλητταν σπίτια και κήπους.

Σε ορισμένα σημεία, έπιπλα εξωτερικού χώρου παρασύρθηκαν από τους ανέμους, ενώ δέντρα έπεσαν πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περισσότερες από δώδεκα κλήσεις για περιστατικά που συνδέονταν με το φαινόμενο, σύμφωνα με το ABC.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας χαρακτήρισε σπάνια την εμφάνιση ανεμοστρόβιλου σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή.

«Είναι πολύ ασυνήθιστο να βλέπουμε έναν σε ένα τόσο κατοικημένο μέρος», ανέφερε η υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε περιουσίες και καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων.

Οι ανεμοστρόβιλοι είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, περίπου 50 ανεμοστρόβιλοι καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα.

Ο ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε την ώρα που περιοχές της ανατολικής και νότιας Αυστραλίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις.

Στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια.

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