Μικρός «ανεμοστρόβιλος» στο ΟΑΚΑ - Τι είναι ο «Dust Devil» που σηκώνει σκόνη στον αέρα - Βίντεο

Πώς σχηματίστηκε ο μικρός θερμικός στρόβιλος 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μικρός «ανεμοστρόβιλος» στο ΟΑΚΑ - Τι είναι ο «Dust Devil» που σηκώνει σκόνη στον αέρα - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Στις 30 Αυγούστου σχηματίστηκε στον χώρο του ΟΑΚΑ ένας μικρός θερμικός στρόβιλος, γνωστός ως «Dust Devil».
  • Το φαινόμενο προκάλεσε την ανύψωση σκόνης και μικρών σωματιδίων από το έδαφος μέσω μιας περιστρεφόμενης στήλης αέρα.
  • Ο «Dust Devil» δημιουργείται όταν η επιφάνεια του εδάφους θερμαίνεται έντονα και ο θερμός αέρας ανεβαίνει με περιστροφική κίνηση.
  • Σε αντίθεση με τους ανεμοστρόβιλους, δεν σχετίζεται με καταιγίδες και είναι μικρότερος και ασθενέστερος.
  • Το φαινόμενο διαρκεί συνήθως από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά, πριν διαλυθεί με την αλλαγή των συνθηκών.
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Ένα εντυπωσιακό αλλά σύντομο ατμοσφαιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του την Κυριακή 30 Αυγούστου στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), τραβώντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 13:00 και συγκεκριμένα στις 13:24, σχηματίστηκε ένας μικρός θερμικός στρόβιλος, γνωστός ως «Dust Devil», ο οποίος για λίγα λεπτά δημιούργησε την εικόνα μιας μικρής περιστρεφόμενης στήλης αέρα που θύμιζε ανεμοστρόβιλο.

Το φαινόμενο καταγράφηκε στον ανοικτό χώρο του ΟΑΚΑ και όπως αναφέρθηκε σε ανάρτηση στο LinkedIn από τον συντονιστή Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνο Χαλιωρή, η σκόνη και τα μικρά σωματίδια του εδάφους σηκώθηκαν στον αέρα καθώς η στήλη του θερμού αέρα άρχισε να περιστρέφεται.

Παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση, ο «Dust Devil» δεν είναι ανεμοστρόβιλος. Πρόκειται για ένα μικρής κλίμακας φαινόμενο που δημιουργείται όταν η επιφάνεια του εδάφους θερμαίνεται έντονα από τον ήλιο.

Ο θερμός αέρας που βρίσκεται κοντά στο έδαφος αρχίζει να ανεβαίνει, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να δημιουργηθεί περιστροφική κίνηση. Όταν αυτή η ανοδική κίνηση συνδυαστεί με την περιστροφή του αέρα, σχηματίζεται η χαρακτηριστική στήλη που παρασύρει σκόνη και άλλα ελαφριά υλικά από το έδαφος.

Οι συνθήκες που επικρατούν σε ανοικτούς χώρους, με έντονη ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρή θέρμανση του εδάφους, μπορούν να ευνοήσουν τον σχηματισμό του.

Σε αντίθεση με έναν κανονικό ανεμοστρόβιλο, ο «Dust Devil» δεν συνδέεται απαραίτητα με καταιγίδες ή έντονα καιρικά φαινόμενα και συνήθως είναι πολύ μικρότερος και ασθενέστερος. Μπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά, πριν διαλυθεί όταν αλλάξουν οι συνθήκες που τον δημιούργησαν.

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