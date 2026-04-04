Καιρός: Σπάνιος ανοιξιάτικος πολικός στρόβιλος παρατείνει τον χειμώνα και τον Απρίλιο

Μετάβαση από τον στρατοσφαιρικό κατακερματισμό σε ψυχρές εισβολές σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη τον Απρίλιο του 2026.

Καιρός: Σπάνιος ανοιξιάτικος πολικός στρόβιλος παρατείνει τον χειμώνα και τον Απρίλιο
  • Τον Απρίλιο του 2026, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει άστατο καιρό λόγω ενός σπάνιου ανοιξιάτικου πολικού στροβίλου που αυξάνει την υγρασία και τις τοπικές καταιγίδες.
  • Ο στρατοσφαιρικός πολικός στρόβιλος διαλύεται, απελευθερώνοντας ψυχρό πυρήνα στην κατώτερη ατμόσφαιρα, προκαλώντας χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες κάτω από το κανονικό στη Βόρεια Αμερική.
  • Στην Ευρώπη, οι χαμηλές πιέσεις και ένας αντικυκλώνας στον βορρά θα φέρουν πτώση θερμοκρασίας 5–10°C κάτω από το μέσο όρο και αυξημένες βροχοπτώσεις στα κεντρικά και δυτικά τμήματα.
  • Το φαινόμενο Omega Blocking αναμένεται στο δεύτερο μισό του Απριλίου, προκαλώντας διαφορές θερμοκρασίας με ζέστη στο κέντρο των ΗΠΑ και ψυχρότερες αέριες μάζες στην Ευρώπη.
Η Ελλάδα ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα άστατο καιρικό σκηνικό κατά τη διάρκεια του Απριλίου, σύμφωνα με το severeweather.eu καθώς η χώρα μας θα βρεθεί στο επίκεντρο των ατμοσφαιρικών ανακατατάξεων που προκαλεί ένας σπάνιος ανοιξιάτικος πολικός στρόβιλος. Ενώ ο μήνας ξεκινά με μια πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και σκόνη από τον νότο, η αλλαγή της κυκλοφορίας πάνω από την κεντρική Ευρώπη θα επηρεάσει άμεσα τα Βαλκάνια. Η χώρα αναμένεται να βρεθεί σε μια ζώνη αυξημένης υγρασίας, με τις τοπικές καταιγίδες και τις λασποβροχές να γίνονται όλο και πιο συχνές, προμηνύοντας ένα Πάσχα με έντονα μεταβολόμενο καιρό.

Ο στρατοσφαιρικός πολικός στρόβιλος εισέρχεται στην τελική του φάση για τη σεζόν, περνώντας από ένα γεγονός «Τελικής Θέρμανσης» που σηματοδοτεί το τέλος της κυριαρχίας του. Κι όμως, καθώς η κυκλοφορία στα μεγάλα υψόμετρα διαλύεται, απελευθερώνει τον πυρήνα του στροβίλου στα χαμηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, αυτός ο εναπομείνας πυρήνας παραμένει ενεργός στην κατώτερη ατμόσφαιρα πάνω από τη Βόρεια Αμερική και τον ανατολικό Καναδά, φέρνοντας χιονοπτώσεις αργά στη σεζόν και θερμοκρασίες κάτω από το κανονικό.

Η ατμοσφαιρική μηχανή και η στρατοσφαιρική κατάρρευση

Ο πολικός στρόβιλος λειτουργεί ως ένας περιστρεφόμενος «τοίχος» πάνω από τις πολικές περιοχές, παγιδεύοντας το κρύο στο εσωτερικό του. Τον Απρίλιο, η στρατοσφαιρική ζέστη διαλύει αυτόν τον τοίχο, επιτρέποντας στα θραύσματα του ψυχρού πυρήνα να περιπλανηθούν σε μεσαία γεωγραφικά πλάτη. Την ίδια ώρα, η ανάλυση της NASA επιβεβαιώνει ότι οι στρατοσφαιρικοί άνεμοι αγγίζουν το μηδέν, κάτι που σημαίνει ότι το σύστημα μεταβαίνει σε «καλοκαιρινή νάρκη». Αυτή η αλλαγή στη δυναμική ωθεί τις χαμηλές πιέσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επιτρέπει μια πιο ήπια ροή αέρα προς την Ευρώπη στις αρχές του μήνα.

Προγνωστικά μοντέλα για τα μέσα Απριλίου

Καθώς βαδίζουμε προς τα μέσα του μήνα, ο πυρήνας χαμηλών πιέσεων επιμένει πάνω από τον βόρειο Καναδά. Αυτό το μοτίβο υποστηρίζει τη συνεχή ροή βορειοδυτικών ανέμων προς τις βόρειες ΗΠΑ, προκαλώντας ψυχρά μέτωπα. Στην Ευρώπη, αναμένεται μια νέα πτώση της θερμοκρασίας, καθώς ο συνδυασμός χαμηλών πιέσεων και ενός σωστά τοποθετημένου αντικυκλώνα στον βορρά θα φέρει αέριες μάζες 5–10°C κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Οι χιονοπτώσεις θα παραμείνουν στο προσκήνιο για τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ στην Ευρώπη οι βροχοπτώσεις θα είναι αυξημένες στα κεντρικά και δυτικά τμήματα.

Το φαινόμενο του Ωμέγα εμποδιστή και η τελική μετάβαση

Στο δεύτερο μισό του Απριλίου, ενδέχεται να εμφανιστεί ο σχηματισμός Omega Blocking. Πρόκειται για ένα μοτίβο πίεσης που μοιάζει με το ελληνικό γράμμα Ω, όπου μια κεντρική περιοχή υψηλών πιέσεων πλαισιώνεται από δύο συστήματα χαμηλών πιέσεων. Αυτό σημαίνει ζέστη στο κέντρο των ΗΠΑ, αλλά επιστροφή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για τα βορειοανατολικά και τα βορειοδυτικά. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η τάση δείχνει ψυχρότερες αέριες μάζες στο μεγαλύτερο μέρος της ενδοχώρας, με εξαίρεση τα μακρινά βόρεια τμήματα που θα επηρεαστούν από την άνοδο της πίεσης.

