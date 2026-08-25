Γαλλία: Νέα βίντεο από τον καταστροφικό ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά - Τουλάχιστον 41 τραυματίες

Η ισχυρή δίνη πέρασε με μεγάλη ταχύτητα μέσα από κατοικημένες περιοχές, παρασύροντας αντικείμενα, ξηλώνοντας στέγες και προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και υποδομές

Μίλτος Τσεκούρας

Γαλλία: Νέα βίντεο από τον καταστροφικό ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά - Τουλάχιστον 41 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε το χωριό Πομά στη νοτιοδυτική Γαλλία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τραυματισμούς σε τουλάχιστον 41 άτομα.
  • Περίπου 300 σπίτια υπέστησαν ζημιές, με πολλές στέγες να ξηλώνονται και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.
  • Πάνω από 120 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών.
  • Καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας έως 117 χλμ./ώρα, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
  • Περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στις μεταφορές και οδήγησε στη διακοπή του ποδηλατικού γύρου Vuelta a España.
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Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή καταγράφουν τα βίντεο από τη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Δευτέρα το χωριό Πομά, αφήνοντας πίσω του δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές.

Η ισχυρή δίνη πέρασε με μεγάλη ταχύτητα μέσα από κατοικημένες περιοχές, παρασύροντας αντικείμενα, ξηλώνοντας στέγες και προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και υποδομές. Οι εικόνες που καταγράφηκαν από κατοίκους αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου, με τον ανεμοστρόβιλο να σχηματίζει μια τεράστια στήλη αέρα και να κινείται απειλητικά πάνω από τις κοινότητες της περιοχής.

Εικόνες από τη στιγμή που χτυπά ο ανεμοστρόβιλος

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη δίνη να περνά από το Πομά και γειτονικές περιοχές, ενώ σε αρκετά σημεία διακρίνονται συντρίμμια και αντικείμενα να εκτοξεύονται από τους θυελλώδεις ανέμους.

Το Πομά, ένα χωριό περίπου 1.000 κατοίκων μεταξύ της Καρκασόν και της Λιμού, φαίνεται να δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 300 σπίτια που υπέστησαν ζημιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι άνεμοι ξήλωσαν ολόκληρες στέγες.

Η νομαρχία της Οντ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 120 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, με ενισχύσεις να αναμένονται από γειτονικούς νομούς. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της ασφάλειας των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.

Δεκάδες τραυματίες – Ανάμεσά τους έγκυος

Ο απολογισμός των τραυματιών ανέρχεται σε 41 ανθρώπους, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και μια έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν τμήμα του σπιτιού της κατέρρευσε. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο σύζυγός της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η γυναίκα σώθηκε επειδή βρέθηκε πίσω από έναν καναπέ όταν κατέρρευσε ο τοίχος.

Αρχικά, οι τοπικές Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι 26 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και ότι πέντε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ο νεότερος απολογισμός ανεβάζει πλέον τον αριθμό των τραυματιών στους 41.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου άνοιξαν δύο χώροι φιλοξενίας, προκειμένου να στεγαστούν κάτοικοι των οποίων τα σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Άνεμοι 117 χλμ./ώρα – Σε πορτοκαλί συναγερμό η περιοχή

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανακοίνωσε ότι στο κοντινό Αρκέτ-αν-Βαλ καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας 117 χιλιομέτρων την ώρα.

Ήδη πριν από την εκδήλωση των φαινομένων, οι Αρχές είχαν θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα 20 νομούς στη νότια Γαλλία, μεταξύ των οποίων και την Οντ.

Η κακοκαιρία προκάλεσε παράλληλα σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Δρόμοι αποκλείστηκαν από πεσμένα δέντρα, ενώ ορισμένες οδικές αρτηρίες παρέμειναν κλειστές ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεργείων διάσωσης.

Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Τα προβλήματα επεκτάθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μέχρι τις 19:30, περίπου 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους της Οντ παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν επίσης αναστάτωση στις μεταφορές σε μεγάλο μέρος της νότιας Γαλλίας. Καταγράφηκαν καθυστερήσεις στα τρένα, αποκλεισμοί δρόμων, αλλά και καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια του Μπορντό, της Μασσαλίας, της Νίκαιας και της Τουλούζης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν ακόμη και στις αεροπορικές συνδέσεις με το Παρίσι.

Σταμάτησε και η Vuelta λόγω της κακοκαιρίας

Η σφοδρότητα των φαινομένων επηρέασε ακόμη και τον ποδηλατικό γύρο Vuelta a España.

Το τρίτο ετάπ, το οποίο ξεκίνησε από την Οντ, διακόπηκε οριστικά όταν ισχυρή χαλαζόπτωση ανάγκασε τους ποδηλάτες να αναζητήσουν καταφύγιο, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν από τον τερματισμό, στον γειτονικό νομό των Ανατολικών Πυρηναίων.

Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το ακραίο σκηνικό που διαμορφώθηκε μέσα σε λίγη ώρα, με ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές να προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Στη Γαλλία καταγράφονται κατά μέσο όρο αρκετές δεκάδες ανεμοστρόβιλοι κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τη Météo-France, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί σε ποιον

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