Λεά Σαλαμέ: Αποσύρεται από την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων λόγω της υποψηφιότητας Γκλικσμάν

Snapshot Η Λεά Σαλαμέ αποσύρεται προσωρινά από την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «20h» λόγω της υποψηφιότητας του συντρόφου της Ραφαέλ Γκλικσμάν για την προεδρία της Γαλλίας.

Η απόφαση της Σαλαμέ βασίζεται στον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας που ακολουθεί και έγινε σε συνεννόηση με τη διοίκηση της France Télévisions.

Ο Ραφαέλ Γκλικσμάν ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του μέσω του ανταγωνιστικού καναλιού TF1.

Η Σαλαμέ έχει προηγούμενα αποσυρθεί από την πολιτική ενημέρωση κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές όπου επίσης είχε υποψήφιο τον Γκλικσμάν.

Το ζευγάρι έχει ισχυρούς δεσμούς με την Κορσική, όπου διαθέτει σπίτι και περνά συχνά χρόνο μαζί. Snapshot powered by AI

Η δημοσιογράφος Λεά Σαλαμέ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει προσωρινά από την παρουσίαση του κεντρικού βραδινού δελτίου ειδήσεων της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης, του «20h», καθώς ο σύντροφός της, ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν, διεκδικεί την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Το 20h είναι μια στρατηγικής σημασίας πλατφόρμα, όπου οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους και τα ρεπορτάζ από την προεκλογική εκστρατεία θα αποτελέσουν ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της χρονιάς που έρχεται», έγραψε η Σαλαμέ σε ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα, ανακοινώνοντας την απόφασή της.

«Όπου διεξάγεται η προεκλογική εκστρατεία, εγώ θα κάνω στην άκρη. Παντού αλλού, είμαι και θα παραμείνω δημοσιογράφος».

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Από την ημέρα που ανέλαβε την παρουσίαση του «20h» στη France Télévisions, η Σαλαμέ βρισκόταν αντιμέτωπη με ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, στην περίπτωση που ο Γκλικσμάν, ο οποίος εδώ και καιρό έχει αφήσει να εννοηθεί ότι φιλοδοξεί να διεκδικήσει την προεδρία, έμπαινε στην κούρσα για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν στις εκλογές του 2027.

Ο Γκλικσμάν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του την Κυριακή, μέσω του TF1, του βασικού ανταγωνιστή της France Télévisions στην ενημέρωση της βραδινής ζώνης.

Ερωτηθείς εάν είχε συζητήσει με τη Σαλαμέ, με την οποία είναι ζευγάρι εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία, ο Γκλικσμάν δήλωσε ότι κατανοούσε τι σήμαινε η υποψηφιότητά του «για τους δικούς μου ανθρώπους και, κυρίως, για τη σύντροφό μου».

«Όπως συμβαίνει σε κάθε ζευγάρι, όταν η απόφαση του ενός έχει τόσο ισχυρό αντίκτυπο στη ζωή του άλλου, είχαμε κάνει πολλές και μακρές συζητήσεις», δήλωσε ο Γκλικσμάν στο TF1.

Σχέσεις δημοσιογράφων και πολιτικών

Η Γαλλία έχει μακρά παράδοση γνωστών δημοσιογράφων που διατηρούν σχέσεις με πολιτικούς. Ωστόσο, η Σαλαμέ είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης, ότι θα αποχωρούσε από την παρουσίαση του δελτίου εάν ο Γκλικσμάν διεκδικούσε την προεδρία.

Το ίδιο είχε πράξει και στις δύο τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές, όταν ο Γκλικσμάν ηγήθηκε του ψηφοδελτίου του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Τότε, η Σαλαμέ είχε αυτοεξαιρεθεί από την πολιτική ενημέρωση, ενώ συμπαρουσίαζε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του δημόσιου ραδιοφωνικού σταθμού France Inter.

Η δημοσιογράφος χαρακτήρισε την απόφασή της, η οποία ελήφθη σε συνεννόηση με τη διοίκηση, «ταυτόχρονα αυτονόητη και δύσκολη».

«Αυτονόητη, γιατί απορρέει από τον αυστηρό κώδικα δεοντολογίας που έχω επιβάλει ανέκαθεν στον εαυτό μου», ανέφερε. «Δύσκολη, γιατί αγαπώ το δελτίο ειδήσεων που έχουμε χτίσει μαζί, βράδυ με το βράδυ, όλη την περασμένη χρονιά».

«Ένα όμορφο αλλά απλό σπίτι»

Πριν από την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Ραφαέλ Γκλικσμάν, η Λεά Σαλαμέ και ο σύντροφός της είχαν κάνει ένα διάλειμμα, μακριά από τη γαλλική πρωτεύουσα. Το ζευγάρι είχε, μάλιστα, απαθανατιστεί ιδιαίτερα τρυφερό στις παραλίες της Κορσικής, σε δημοσίευμα του περιοδικού Voici, το οποίο είχε προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.

Ένα είναι βέβαιο: και οι δύο αγαπούν ιδιαίτερα το «Νησί της Ομορφιάς», όπως αποκαλείται η Κορσική, όπου περνούν συχνά τα καλοκαίρια τους. Σύμφωνα με το Le Journal des Femmes, μάλιστα, έχουν γοητευτεί από «ένα όμορφο αλλά απλό σπίτι, στην καρδιά ενός χωριού στο Κάπ Κορς, σε μια απομονωμένη τοποθεσία».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Corse Matin, η Λεά Σαλαμέ είχε μιλήσει για την αγάπη της για το νησί.

«Την Κορσική την ανακάλυψα από έρωτα. Από τις πρώτες μας συναντήσεις, ο Ραφαέλ μού είπε: “Πρέπει να σε πάω να δεις τον παράδεισό μου”», είχε αποκαλύψει.

«Και πρόσθεσε αυτή τη φράση, που μου φάνηκε αινιγματική: “Για μένα, ο κόσμος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: σε εκείνους που αγαπούν το Κάπ Κορς και σε εκείνους που δεν το αγαπούν”. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα σε ποια κατηγορία ανήκα».

Η δημοσιογράφος γοητεύτηκε, έτσι, σχεδόν αμέσως από την περιοχή.

«Πρόκειται αναμφίβολα για ένα από τα πιο υπέροχα και καλύτερα διατηρημένα μέρη της Μεσογείου», είχε δηλώσει η Λεά Σαλαμέ.

Σήμερα, ούτε η δημοσιογράφος ούτε ο σύντροφός της φαίνεται να μπορούν να αποχωριστούν την Κορσική, παρότι κατά καιρούς επιτρέπουν στον εαυτό τους και κάποιες αποδράσεις σε άλλους επίγειους παραδείσους.

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