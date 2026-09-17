Ιταλία: Με απόφαση Μελόνι καταργούνται τα τέλη κυκλοφορίας για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα

Snapshot Η κυβέρνηση Μελόνι κατήργησε μόνιμα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για δίκυκλα και οχήματα έως 80 KW, που αντιστοιχούν σε περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα.

Το μέτρο αφορά το 70% των οχημάτων στην Ιταλία και δεν υιοθετήθηκε προσωρινά ενόψει εκλογών.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από περιφερειάρχες, καθώς τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας κατευθύνονταν στις 20 περιφέρειες της χώρας.

Η κυβέρνηση θα καλύψει περίπου το 45% των χαμένων εσόδων μέσω απευθείας χρηματοδότησης προς τις περιφέρειες.

Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η απόφαση πάρθηκε σε δύσκολη οικονομική συγκυρία και επιδιώκει μόνιμο χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού αποφάσισε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Το μέτρο αφορά οχήματα με ισχύ έως 80 KW, τα οποία, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, αντιστοιχούν περίπου στο 70% του συνόλου. Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα.

«Σήμερα η κυβέρνηση κατήργησε έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούσαν περισσότερο. Το θεωρούμε μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλώς ενόψει εκλογών», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θέλει να της δώσει μόνιμο χαρακτήρα.

Αντιδράσεις από τις περιφέρειες

Η απόφαση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από περιφερειάρχες, καθώς μέχρι σήμερα τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας κατευθύνονταν στα ταμεία των 20 περιφερειών της Ιταλίας.

Ο πρόεδρος της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζάνι, χαρακτήρισε το μέτρο «πρωτοφανή προεκλογική δημαγωγία».

Η κυβέρνηση της Ρώμης έχει ανακοινώσει ότι θα καλύψει μέρος των εσόδων που θα χαθούν, μέσω απευθείας χρηματοδότησης προς τις περιφέρειες. Η αποζημίωση θα αντιστοιχεί περίπου στο 45% του συνολικού ποσού που θα πάψει να εισπράττεται από τα τέλη κυκλοφορίας.