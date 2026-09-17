Ιταλία: Με απόφαση Μελόνι καταργούνται τα τέλη κυκλοφορίας για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα
Η κυβέρνηση Μελόνι ανακοίνωσε μόνιμη κατάργηση των ετήσιων τελών για δίκυκλα και οχήματα έως 80 KW, μέτρο που αφορά περίπου 14,5 εκατ. οχήματα.
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- Η κυβέρνηση Μελόνι κατήργησε μόνιμα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για δίκυκλα και οχήματα έως 80 KW, που αντιστοιχούν σε περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα.
- Το μέτρο αφορά το 70% των οχημάτων στην Ιταλία και δεν υιοθετήθηκε προσωρινά ενόψει εκλογών.
- Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από περιφερειάρχες, καθώς τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας κατευθύνονταν στις 20 περιφέρειες της χώρας.
- Η κυβέρνηση θα καλύψει περίπου το 45% των χαμένων εσόδων μέσω απευθείας χρηματοδότησης προς τις περιφέρειες.
- Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η απόφαση πάρθηκε σε δύσκολη οικονομική συγκυρία και επιδιώκει μόνιμο χαρακτήρα.
Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού αποφάσισε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Το μέτρο αφορά οχήματα με ισχύ έως 80 KW, τα οποία, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, αντιστοιχούν περίπου στο 70% του συνόλου. Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 14,5 εκατομμύρια οχήματα.
«Σήμερα η κυβέρνηση κατήργησε έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούσαν περισσότερο. Το θεωρούμε μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλώς ενόψει εκλογών», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.
Ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι σημείωσε ότι η απόφαση ελήφθη σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θέλει να της δώσει μόνιμο χαρακτήρα.
Αντιδράσεις από τις περιφέρειες
Η απόφαση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από περιφερειάρχες, καθώς μέχρι σήμερα τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας κατευθύνονταν στα ταμεία των 20 περιφερειών της Ιταλίας.
Ο πρόεδρος της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζάνι, χαρακτήρισε το μέτρο «πρωτοφανή προεκλογική δημαγωγία».
Η κυβέρνηση της Ρώμης έχει ανακοινώσει ότι θα καλύψει μέρος των εσόδων που θα χαθούν, μέσω απευθείας χρηματοδότησης προς τις περιφέρειες. Η αποζημίωση θα αντιστοιχεί περίπου στο 45% του συνολικού ποσού που θα πάψει να εισπράττεται από τα τέλη κυκλοφορίας.