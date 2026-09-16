Στρατηγός του Πούτιν που τιμήθηκε με το αστέρι του Ήρωα της Ρωσίας σκοτώθηκε από ουκρανικά drones

Ο Γκρούνις φέρεται να σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, ωστόσο μόλις την Τετάρτη υπήρξε μία επίσημη αναφορά για τον θάνατό του

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Στρατηγός του Πούτιν που τιμήθηκε με το αστέρι του Ήρωα της Ρωσίας σκοτώθηκε από ουκρανικά drones
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο υποστράτηγος Άντον Γκρούνις, διοικητής της 4ης Ταξιαρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκιοφόρων, σκοτώθηκε από ουκρανικά drones κοντά στην πρώτη γραμμή.
  • Ο θάνατός του σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής και επιβεβαιώθηκε επίσημα την Τετάρτη από τον αντιστράτηγο Άπτι Αλαουντίνοφ.
  • Ο Γκρούνις είχε τιμηθεί στα τέλη Αυγούστου με τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ.
  • Ο υποστράτηγος ανέφερε προσωπικά την κατάσταση στην πρώτη γραμμή στον Πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος τον επαίνεσε δημόσια.
  • Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις δημοσίευσαν πλάνα από την επίθεση που προκάλεσε τον θάνατό του.
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Ο διοικητής της 4ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας Μηχανοκίνητων Τυφεκιοφόρων, υποστράτηγος Άντον Γκρούνις με το διακριτικό κλήσης «Γκρόζνι», σκοτώθηκε από επίθεση ουκρανικών drones κοντά στην πρώτη γραμμή μόλις δύο εβδομάδες αφότου ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ του απένειμε το αστέρι του Ήρωα της Ρωσίας. Oι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις (SBS) δημοσίευσαν πλάνα από την επίθεση.

Ο Γκρούνις ανέφερε προσωπικά την κατάσταση στην πρώτη γραμμή στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τουλάχιστον δύο φορές, ο οποίος επαίνεσε δημόσια τον αξιωματικό.

Αν και ο θάνατός του σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, έως τις 15 του μήνα, μόνο το ρωσικό φιλοπολεμικό πρακτορείο Anna News τον κατονόμασε, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές στην 4η Ταξιαρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκίων, την οποία διοικούσε.

Η μόνη επίσημη επιβεβαίωση του θανάτό του παραμένει η τηλεγραφική ανάρτηση του αναπληρωτή επικεφαλής του κύριου στρατιωτικού-πολιτικού τμήματος των ενόπλων δυνάμεων του Υπουργείου Άμυνας, αντιστράτηγου Άπτι Αλαουντίνοφ. «Ο υποστράτηγος Anton Grunis "Grozny", με βαθιά λύπη, πέθανε», έγραψε ο Αλαουντίνοφ στις 16 Σεπτεμβρίου.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Γκρούνις τιμήθηκε με τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ του απένειμε το μετάλλιο Gold Star σε τελετή στο Κέντρο Ελέγχου Εθνικής Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο Υποστράτηγος έγινε ο 19ος Ήρωας της Ρωσίας από το Ταταρστάν.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Γκρούνις ευχαρίστησε τους ανώτερους και κατώτερους διοικητές και το προσωπικό της ταξιαρχίας. «Όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν», είχε υποσχεθεί τότε.

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