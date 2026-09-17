Wall Street: Βαριές απώλειες μετά την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed – Σφοδρή αντίδραση από Τραμπ

Η Wall Street έκλεισε με απώλειες μετά την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε άμεση και μεγάλη μείωσή τους.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Βαριές απώλειες μετά την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed – Σφοδρή αντίδραση από Τραμπ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, φτάνοντας το εύρος 3,75-4%, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων εντός του έτους.
  • Ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 1,21%, ο S&P 500 κατά 0,45%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος με μικρή πτώση 0,01%.
  • Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και η οικονομία θεωρείται αρκετά ισχυρή για περαιτέρω σύσφιξη από τη Fed.
  • Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε με ανάρτησή του τη μείωση των επιτοκίων στο 1% ή και χαμηλότερα, αντίθετα με την πολιτική της Fed.
  • Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό μεταξύ των επενδυτών.
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Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο χρηματιστήριο της Νέας ΥόρκηςWall Street , μετά την απόφαση της Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια και να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων. Οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός και η οικονομία αρκετά ισχυρή για περαιτέρω σύσφιξη, πίεσαν ιδιαίτερα τον Dow και τον S&P 500.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 631,21 μονάδων (-1,21%), στις 51.461,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή πτώση 3,14 μονάδων (-0,01%), στις 25.978,42 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 33,92 μονάδων (-0,45%), στις 7.551,81 μονάδες.

Μείωση επιτοκίων «και γρήγορα» από Τραμπ

«Μειώστε τα επιτόκια για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και (σ.σ. κάντε το) γρήγορα», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

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«Τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι στο 1% ή λιγότερο», υποστήριξε ο Τραμπ. Άποψη την οποία δεν συμμερίζεται η αμερικανική κεντρική τράπεζα, που αποφάσισε να τα αυξήσει - για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 - κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς τα στο εύρος του 3,75-4%, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα χρειαστεί και νέα αύξηση μέχρι το τέλος του έτους.

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