Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την επανενεργοποίηση μιας πυρηνικής τοποθεσίας κοντά στην Τεχεράνη

Οι εικόνες καταγράφηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 31 Σεπτεμβρίου 2026 - Η εγκατάσταση δέχθηκε ισραηλινή επίθεση τον περασμένο Μάρτιο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την επανενεργοποίηση μιας πυρηνικής τοποθεσίας κοντά στην Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δορυφορικές εικόνες δείχνουν επανέναρξη δραστηριότητας σε πυρηνική τοποθεσία βορειοανατολικά της Τεχεράνης που συνδέεται με το Υπουργείο Άμυνας και πιθανή ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.
  • Παρά την ισραηλινή επίθεση τον Μάρτιο 2026, συνεχίζονται εργασίες εκσκαφής και αποκατάστασης ζημιών στο συγκρότημα, με αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων.
  • Η τοποθεσία αυτή, αναφερόμενη ως «Κέντρο Αποναρκοθέτησης», πιθανότατα σχετίζεται με έρευνα και ανάπτυξη πυρηνικών κεφαλών.
  • Υπάρχουν ενδείξεις ανοικοδόμησης του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς φυγοκεντρητών σε υπόγειες τοποθεσίες.
  • Δορυφορικές εικόνες από άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις δείχνουν υλικοτεχνικές και αμυντικές αλλαγές γύρω από υπόγειες σήραγγες.
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Την επανέναρξη δραστηριότητας σε ένα συγκρότημα βορειοανατολικά της Τεχεράνης που το Ισραήλ θεωρεί ότι συνδέεται με την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ανέφερε το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας επικαλούμενο δορυφορικές εικόνες.

Μια σύγκριση των καταγεγραμμένων διευθύνσεων δείχνει ότι το συγκρότημα είναι πιθανότατα ένα κέντρο αποναρκοθέτησης, που συνδέεται με το Υπουργείο Άμυνας.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, το Ινστιτούτο ανέφερε ότι δορυφορικές εικόνες από την Ventor Technologies από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο δείχνουν την επανέναρξη της τακτικής κυκλοφορίας οχημάτων και τη συνέχιση των εργασιών εκσκαφής στο συγκρότημα.

Οι εικόνες καταγράφηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 31 Σεπτεμβρίου 2026. Το Ισραήλ είχε επιτεθεί στην τοποθεσία στις 3 Μαρτίου 2026.

Το κέντρο ονομάστηκε σε νέα έκθεση του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, «Αποναρκοθέτηση».

Σύμφωνα με το Iran International, αν και ο ιστότοπος του Κέντρου Αποναρκοθέτησης, το οποίο συνδέεται με το Υπουργείο Άμυνας και Επιμελητείας των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει αποσυνδεθεί, μια σύγκριση των διευθύνσεων που δημοσιεύονται από το κέντρο σε άλλους ιστότοπους και της τοποθεσίας του που καταγράφεται σε εγχώριους χάρτες διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του "Nishan", με τις περιγραφές και τις εικόνες της νέας έκθεσης υποδηλώνει ότι το "Κέντρο Αποναρκοθέτησης" είναι πιθανότατα το ίδιο σύνολο.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, παρά την πιθανή καταστροφή πολλών εγκαταστάσεων από την ισραηλινή επίθεση του Μαρτίου, νέες εικόνες δείχνουν ότι τα οχήματα έχουν ξαναρχίσει τις διαδρομές και την αποκατάσταση των ζημιών στην πλαγιά του λόφου.

Το ινστιτούτο ανέφερε επίσης τη θέαση αυτοκινήτων σταθμευμένων έξω από την προστατευόμενη περιοχή και μεγάλου αριθμού επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών μέσα.

Οι εργασίες απομάκρυνσης χώματος συνεχίζονται επίσης σε ένα τμήμα που μοιάζει με αυλή και μετά την επίθεση, στην επιφάνειά του διακρίνονται αρκετοί λάκκοι που προκλήθηκαν από την έκρηξη.

Το Ινστιτούτο εκτίμησε ότι αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να σηματοδοτήσουν τις προσπάθειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας να αναβιώσει την ικανότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και να ανοικοδομήσει τις εγκαταστάσεις που χάθηκαν στην επίθεση. Σύμφωνα με το ινστιτούτο, οι προηγούμενες δραστηριότητες στην τοποθεσία μπορεί να περιελάμβαναν έρευνα και ανάπτυξη πυρηνικών κεφαλών.

Η επανέναρξη της δραστηριότητας στην τοποθεσία έρχεται εν μέσω άλλων ενδείξεων ανοικοδόμησης του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έγραψε το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

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Οι εκτιμήσεις των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει μεταφέρει χιλιάδες φυγοκεντρητές εμπλουτισμού ουρανίου στην υπόγεια τοποθεσία του όρους Kalang Gazla.

Μια άλλη αναφορά στις 2 Ιουλίου, με βάση νέες δορυφορικές εικόνες από το Natanz, το Fordow και το Isfahan έδειξαν ότι οχήματα υποστήριξης, δημιουργώντας εμπόδια στην είσοδο ορισμένων υπόγειων σηράγγων και αμυντικές αλλαγές είχαν μετακινηθεί γύρω από αυτά τα κέντρα.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι εικόνες περιείχαν ενδείξεις υλικοτεχνικών δραστηριοτήτων και αμυντικών αλλαγών γύρω από τις υπόγειες σήραγγες αυτών των εγκαταστάσεων.

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