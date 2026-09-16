«Πόλεμος» Τραμπ - FED για την αύξηση των επιτοκίων - «Μείωστε τα γρήγορα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί την κεντρική τράπεζα της Αμερικής να μειώσει «γρήγορα» τα επιτόκια 

Δημήτρης Μάνωλης

«Πόλεμος» Τραμπ - FED για την αύξηση των επιτοκίων - «Μείωστε τα γρήγορα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η FED αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,75-4%, παρά τις πιέσεις του προέδρου Τραμπ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την FED να μειώσει γρήγορα τα επιτόκια στο 1% ή και χαμηλότερα.
  • Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση της FED και αμφισβήτησε την οικονομική της επιχειρηματολογία.
  • Η FED προβλέπει νέα αύξηση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους για την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική οικονομία έχει ισχυρή πιστοληπτική αξιοπιστία και ζητά να σταματήσει το εμπορικό έλλειμμα με πολλές χώρες.
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Η αύξηση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) κατά 25 μονάδες βάση, στο εύρος του 3,75-4%, παρά τις πιέσεις του, προκάλεσε την οργίλη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε παρέμβασή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι 1% ή χαμηλότερα και κάλεσε τη FED να προχωρήσει γρήγρα σε μείωσή τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «ατυχή» την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed).

«Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει σήμερα τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Είναι η πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 που η Fed αυξάνει τα επιτόκια, τα οποία καθορίζουν το κόστος δανεισμού. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και στηρίχθηκε από τον νέο κεντρικό τραπεζίτη Κέβιν Γουόρς, ο οποίος είχε επιλεγεί από τον Τραμπ την περασμένη άνοιξη με την προσδοκία ότι θα μείωνε τα επιτόκια.

Η Fed εκτιμά ότι θα χρειαστεί και νέα αύξηση επιτοκίων μέχρι τα τέλη του έτους για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ο οποίος παραμένει «υπερβολικά υψηλός» όπως τόνισε ο Κέβιν Γουόρς σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social

«Τα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να βρίσκονται στο 1% ή και χαμηλότερα, επειδή είμαστε, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, η χώρα με την καλύτερη πιστοληπτική αξιοπιστία στον κόσμο.

Η χώρα μας γνωρίζει τεράστια άνθηση νέων επενδύσεων!

Αν σταματούσαμε να συναλλασσόμαστε με κάθε χώρα απέναντι στην οποία έχουμε εμπορικό έλλειμμα, και πρόκειται για τις περισσότερες, θα κερδίζαμε τουλάχιστον 1,5 τρισ. δολάρια τον χρόνο.

Η λέξη “έλλειμμα” δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν περίτεχνο τρόπο για να πεις “ζημιά”.

Ουσιαστικά “κουβαλάμε στις πλάτες μας” σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ — ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!»

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