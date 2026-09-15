Wall Street: Πτώση στους δείκτες με πιέσεις στην τεχνολογία – Ανησυχίες για πετρέλαιο και επιτόκια

Snapshot Οι βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν πτώση λόγω της ανησυχίας για την ένταση γύρω από το Ιράν και την αναμονή των στοιχείων πληθωρισμού.

Οι περιορισμένες προσδοκίες για αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν αύξησαν τις τιμές του πετρελαίου.

Μεγάλες τεχνολογικές μετοχές όπως Amazon και Alphabet υποχώρησαν, ενώ οι χρηματοοικονομικοί τίτλοι κατέγραψαν κέρδη.

Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,34%, ο S&P 500 με 0,32% και ο Nasdaq με 0,60%.

Η αγορά εστιάζει στα νέα στοιχεία πληθωρισμού που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal Reserve. Snapshot powered by AI

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τις πιέσεις να επικεντρώνονται στις μετοχές τεχνολογίας και ιδιαίτερα στις εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ώρα, η άνοδος του πετρελαίου και η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς, που ξεπέρασε προσωρινά το 5%, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 152,09 μονάδων (-0,29%), στις 52.421,20 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 146,62 μονάδων (-0,56%), στις 26.186,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 37 μονάδων (-0,48%), στις 7.619,98 μονάδες.