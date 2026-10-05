e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε σχεδόν 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
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- Από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 79.684.160,74 ευρώ σε 92.826 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει στις 6 Οκτωβρίου 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές και 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.
- Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 79.684.160,74 ευρώ σε 92.826 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 6 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές και
- από τις 5 έως και τις 9 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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