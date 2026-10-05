e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε σχεδόν 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου

Snapshot Από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 79.684.160,74 ευρώ σε 92.826 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει στις 6 Οκτωβρίου 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές και 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 79.684.160,74 ευρώ σε 92.826 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

στις 6 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές και

από τις 5 έως και τις 9 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: