Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου.
- 1912 - Ο ελληνικός στόλος απελευθερώνει τη Λήμνο.
- 1943 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η παραστρατιωτική ομάδα του Φριτς Σούμπερτ εκτελεί Έλληνες πολίτες στον Καλλικράτη Χανίων.
- 1951 - Πόλεμος της Κορέας: Το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα 313 (Σκοτς) κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του (πεσόντες 28, τραυματίες 87).
- 1967 - Συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο ηγέτης των ανταρτών Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και οι άντρες του.
- 2005 - Σεισμός 7,6 Ρίχτερ χτυπά το Κασμίρ, με απολογισμό πάνω από 86.000 νεκρούς, 69.000 τραυματίες και 2.800.000 άστεγους.
- 2011 - Πεθαίνει ο Αμερικανός επιχειρηματίας Στίβεν (Στιβ) Τζομπς. Υπήρξε μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας, ένας εκ των δύο συνιδρυτών, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple και πρώην πρόεδρος της Pixar.
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