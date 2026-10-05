Εκλογές στη Βραζιλία: Προς δεύτερο γύρο Μπολσονάρου και Λούλα – Στο 49,58% ο υποψήφιος της δεξιάς

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου διατηρεί το προβάδισμα, αλλά υποχωρεί κάτω από το 50% που απαιτείται για εκλογή από τον πρώτο γύρο – Στο 42,25% ο Λούλα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Εκλογές στη Βραζιλία: Προς δεύτερο γύρο Μπολσονάρου και Λούλα – Στο 49,58% ο υποψήφιος της δεξιάς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Φλάβιου Μπολσονάρου συγκεντρώνει 49,58% των ψήφων με περίπου 65% καταμετρημένο, παραμένοντας πρώτος αλλά χωρίς να φτάνει το απαιτούμενο 50% για νίκη από τον πρώτο γύρο.
  • Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει συγκεντρώσει 42,25% και η διαφορά μεταξύ των δύο μειώνεται καθώς καταμετρώνται ψήφοι από τις βορειοανατολικές πολιτείες.
  • Η εκλογική αναμέτρηση στη Βραζιλία αναμένεται να οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου, καθώς κανείς υποψήφιος δεν φαίνεται να υπερβαίνει το 50% από τον πρώτο γύρο.
  • Ο Φλάβιου Μπολσονάρου σημειώνει ισχυρή επίδοση και ξεπερνά τις περισσότερες προεκλογικές δημοσκοπήσεις, ενώ διεκδικεί τη συνέχεια της επιρροής της δεξιάς παρά την πολιτική διχασμένη κατάσταση στη χώρα.
  • Ο 80χρονος Λούλα διεκδικεί τέταρτη θητεία στην προεδρία, με την αναμέτρηση να χαρακτηρίζεται από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ αριστεράς και δεξιού στρατοπέδου.
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Σε δεύτερο γύρο οδηγείται, σύμφωνα με την προβολή της Datafolha, η μάχη για την προεδρία της Βραζιλίας, με τον Φλάβιο Μπολσονάρου να παραμένει πρώτος αλλά να βλέπει το αρχικό του προβάδισμα να περιορίζεται όσο προχωρά η καταμέτρηση.

Με περίπου το 65% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο 45χρονος γερουσιαστής συγκεντρώνει 49,58%, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ακολουθεί με 42,25%.

Η εικόνα είναι διαφορετική από εκείνη των πρώτων ωρών της καταμέτρησης, όταν ο Μπολσονάρου βρισκόταν πάνω από το 50% και φαινόταν να έχει πιθανότητες να κλείσει την εκλογική αναμέτρηση από τον πρώτο γύρο.

Καθώς όμως ενσωματώνονται περισσότερα αποτελέσματα –μεταξύ αυτών και ψήφοι από τις βορειοανατολικές πολιτείες, όπου ο Λούλα παραδοσιακά διαθέτει ισχυρή εκλογική βάση– η διαφορά μεταξύ των δύο περιορίζεται.

Προς νέα μονομαχία στις 25 Οκτωβρίου

Για να εκλεγεί πρόεδρος από τον πρώτο γύρο ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από το 50% των έγκυρων ψήφων. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Datafolha προβλέπει ότι κανείς από τους δύο δεν θα περάσει αυτό το όριο και ότι η αναμέτρηση θα κριθεί στον δεύτερο γύρο, στις 25 Οκτωβρίου.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ισχυρή επίδοση για τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν είχε το πολιτικό βάρος του πατέρα του σε εθνικό επίπεδο. Ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου μπήκε στην προεδρική κούρσα ως ο βασικός εκφραστής του δεξιού στρατοπέδου και εμφανίζεται μέχρι στιγμής να ξεπερνά τις περισσότερες προεκλογικές δημοσκοπήσεις.

Απέναντί του, ο 80χρονος Λούλα διεκδικεί τέταρτη θητεία στην προεδρία. Η εκλογική μάχη έχει εξελιχθεί σε ακόμη μία σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στην αριστερά και το πολιτικό στρατόπεδο των Μπολσονάρου, σε μια χώρα που παραμένει βαθιά διχασμένη πολιτικά.

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