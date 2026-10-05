Οι ΗΠΑ απέσυραν τα βομβαρδιστικά B-1 από τη βάση Fairford της Βρετανίας

Snapshot Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 αποσύρθηκαν από τη βάση RAF Fairford στη Βρετανία και επέστρεψαν στις ΗΠΑ.

Η απόσυρση έγινε μετά τη σύλληψη έξι υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη βάση.

Στα ύποπτα οχήματα βρέθηκε βενζίνη, αλλά όχι εκρηκτικά, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή με περιοριστικούς όρους για τους συλληφθέντες.

Εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους, με υποψίες για σύνδεση με το Ιράν, την οποία η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά.

Η RAF Fairford έχει στρατηγική σημασία για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη και χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Snapshot powered by AI

Τα βομβαρδιστικά B-1 που είχαν αναπτυχθεί στη βρετανική βάση RAF Fairford επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επιβεβαίωσε το Πεντάγωνο, την ώρα που συνεχίζεται η έρευνα για ύποπτο σχέδιο επίθεσης εναντίον της βάσης.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου δώδεκα B-1 είχαν μεταφερθεί στο Φέρφορντ και χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Το Πεντάγωνο γνωστοποίησε την Κυριακή ότι τα αεροσκάφη έχουν πλέον επιστρέψει στις μόνιμες βάσεις τους στις ΗΠΑ.

Η αποχώρησή τους γίνεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό που κινητοποίησε τις βρετανικές αντιτρομοκρατικές αρχές γύρω από τη RAF Fairford.

Τρία ύποπτα οχήματα και έξι συλλήψεις

Η έρευνα άρχισε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για τρία ύποπτα οχήματα κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση. Πέντε Βρετανοί συνελήφθησαν αρχικά στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη στο Λονδίνο και ένας άνδρας με βρετανική και ιρανική υπηκοότητα.

Στα οχήματα δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, βρέθηκε όμως ποσότητα βενζίνης. Οι έξι άνδρες ερευνώνται για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή.

Εξετάζεται πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που επιχειρούν να απαντήσουν οι βρετανικές αρχές είναι εάν πίσω από την υπόθεση βρίσκεται ξένος κρατικός παράγοντας. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρουσιαστεί δημόσια οριστική απόδειξη.

Η Τεχεράνη έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η RAF Fairford έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη και χρησιμοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες από αμερικανικά βομβαρδιστικά σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.