Ιράν: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» – Προειδοποίηση Αραγτσί για ισχυρότερη απάντηση σε νέα επίθεση

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απορρίπτει τη στρατιωτική λύση και νέες κυρώσεις ως μέσα επίλυσης της σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει πιο δυναμικά σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Ο Αραγτσί τονίζει ότι η διέξοδος μπορεί να προέλθει μόνο από διαπραγματεύσεις βασισμένες στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό της σύγκρουσης βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει υψηλή. Snapshot powered by AI

Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η σύγκρουση δεν μπορεί να τερματιστεί με στρατιωτικά μέσα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει ακόμη πιο δυναμικά εάν δεχθεί νέα επίθεση.

Μιλώντας σε συγκέντρωση ξένων πρεσβευτών, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι, εάν οι αντίπαλοι του Ιράν «επιλέξουν ξανά τον δρόμο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης», η απάντηση της χώρας του θα είναι ισχυρότερη από ό,τι στο παρελθόν.

«Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι ούτε η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ούτε η επιβολή νέων κυρώσεων μπορούν να οδηγήσουν σε λύση.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, ούτε λύση που να βασίζεται σε νέες κυρώσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η διέξοδος μπορεί να έρθει μόνο μέσα από «διαπραγματεύσεις που θα βασίζονται στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία».

Η τοποθέτηση Αραγτσί έρχεται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο και η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.