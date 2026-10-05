Ιράν: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» – Προειδοποίηση Αραγτσί για ισχυρότερη απάντηση σε νέα επίθεση

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απορρίπτει τόσο τη στρατιωτική οδό όσο και την επιβολή νέων κυρώσεων, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα των διαπραγματεύσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» – Προειδοποίηση Αραγτσί για ισχυρότερη απάντηση σε νέα επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απορρίπτει τη στρατιωτική λύση και νέες κυρώσεις ως μέσα επίλυσης της σύγκρουσης.
  • Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει πιο δυναμικά σε περίπτωση νέας επίθεσης.
  • Ο Αραγτσί τονίζει ότι η διέξοδος μπορεί να προέλθει μόνο από διαπραγματεύσεις βασισμένες στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία.
  • Οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό της σύγκρουσης βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει υψηλή.
Snapshot powered by AI

Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η σύγκρουση δεν μπορεί να τερματιστεί με στρατιωτικά μέσα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει ακόμη πιο δυναμικά εάν δεχθεί νέα επίθεση.

Μιλώντας σε συγκέντρωση ξένων πρεσβευτών, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι, εάν οι αντίπαλοι του Ιράν «επιλέξουν ξανά τον δρόμο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης», η απάντηση της χώρας του θα είναι ισχυρότερη από ό,τι στο παρελθόν.

«Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι ούτε η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ούτε η επιβολή νέων κυρώσεων μπορούν να οδηγήσουν σε λύση.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, ούτε λύση που να βασίζεται σε νέες κυρώσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η διέξοδος μπορεί να έρθει μόνο μέσα από «διαπραγματεύσεις που θα βασίζονται στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία».

Η τοποθέτηση Αραγτσί έρχεται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο και η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

03:48ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Ξεπέρασαν 140 οι επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ απέσυραν τα βομβαρδιστικά B-1 από τη βάση Fairford της Βρετανίας

03:02ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα (5/10)

02:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» – Προειδοποίηση Αραγτσί για ισχυρότερη απάντηση σε νέα επίθεση

02:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

01:50ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Βραζιλία: Προς δεύτερο γύρο Μπολσονάρου και Λούλα – Στο 49,58% ο υποψήφιος της δεξιάς με καταμετρημένο το 65%

01:26ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

01:10ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 2.628 θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τουλάχιστον 70 νεκροί σε σφοδρές μάχες μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Χούθι σε Τάιζ και Λαχτζ

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Πολλαπλές εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο – Ασφαλές το πλήρωμα

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία: Τα στιγμιότυπα από την «χρυσή» ισοπαλία στην Τούμπα

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Γάμος στη Νυρεμβέργη με άρωμα Κρήτης – Λύρα, λαούτο και μαντινάδες - Βίντεο

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League Βαθμολογία: Παραμένει στην κορυφή η Ελλάδα - «Συγκατοικεί» με την Ολλανδία

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Τροχαίο ατύχημα με δύο μοτοσικλέτες - Προβλήματα στην κυκλοφορία στην 25ης Μαρτίου

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Από θαύμα σώθηκε οδηγός στην Κρήτη – Τεράστιος βράχος έπεσε μπροστά του - Εικόνα

23:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία 0-0: Τα παλικάρια του Γιοβάνοβιτς άντεξαν και συνέχισαν το απίστευτο αήττητο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 35χρονος με ένταλμα από τη Γερμανία

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά του Μυλοποτάμου που επλήγησαν από την κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε προποφόλη στις τοξικολογικές - Στο μικροσκόπιο και εύρημα στην καρδιά

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόμος του να ξυπνήσεις χωρίς να μπορείς να κουνηθείς – Τι να κάνετε στην υπνική παράλυση

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Ο συγκυβερνήτης θα έριχνε το αεροπλάνο στο  Μπεν Γκουριόν - «Το ονειρευόμουν»

20:15LIFESTYLE

Λίνα Πρίντζου: «Aγαπήθηκα ως το μεδούλι» - Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ουρανοξύστη της Ινδίας - Άνδρας έπεσε από τον 43ο όροφο

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Γάμος στη Νυρεμβέργη με άρωμα Κρήτης – Λύρα, λαούτο και μαντινάδες - Βίντεο

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Ποιο «Macedonian culture»; Ερώτηση Μανιάτη-Αρναούτογλου για το ατόπημα της Ούρσουλαν φον ντερ Λάιεν

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στην οδηγό ταξί - «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα»

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης σε Κασιδιάρη: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

23:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Γερμανία 0-0: Τα παλικάρια του Γιοβάνοβιτς άντεξαν και συνέχισαν το απίστευτο αήττητο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επαναλειτουργεί, 14 χρόνια μετά, το παλαιοχριστιανικό συγκρότημα του Αγίου Συμεών στο Χαλέπι

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βελτιώνεται το σκηνικό από Δευτέρα με άνοδο της θερμοκρασίας - Πότε έρχεται νέα μεταβολή

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Τροχαίο ατύχημα με δύο μοτοσικλέτες - Προβλήματα στην κυκλοφορία στην 25ης Μαρτίου

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Ανάβαση Αγρινίου: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος οδηγός

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική «καμπάνα» από την Ελισάβετ στον μικρό Ουίλιαμ: Η μέρα που ο πρίγκιπας την έκανε έξαλλη

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (6/10)

02:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

17:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αλλά έρχεται νέο κύμα βροχών - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ