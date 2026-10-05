Ιράν: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση» – Προειδοποίηση Αραγτσί για ισχυρότερη απάντηση σε νέα επίθεση
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απορρίπτει τόσο τη στρατιωτική οδό όσο και την επιβολή νέων κυρώσεων, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα των διαπραγματεύσεων.
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- Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απορρίπτει τη στρατιωτική λύση και νέες κυρώσεις ως μέσα επίλυσης της σύγκρουσης.
- Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα απαντήσει πιο δυναμικά σε περίπτωση νέας επίθεσης.
- Ο Αραγτσί τονίζει ότι η διέξοδος μπορεί να προέλθει μόνο από διαπραγματεύσεις βασισμένες στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία.
- Οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό της σύγκρουσης βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει υψηλή.
Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η σύγκρουση δεν μπορεί να τερματιστεί με στρατιωτικά μέσα έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει ακόμη πιο δυναμικά εάν δεχθεί νέα επίθεση.
Μιλώντας σε συγκέντρωση ξένων πρεσβευτών, ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι, εάν οι αντίπαλοι του Ιράν «επιλέξουν ξανά τον δρόμο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης», η απάντηση της χώρας του θα είναι ισχυρότερη από ό,τι στο παρελθόν.
«Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη», ανέφερε.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι ούτε η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ούτε η επιβολή νέων κυρώσεων μπορούν να οδηγήσουν σε λύση.
«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, ούτε λύση που να βασίζεται σε νέες κυρώσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η διέξοδος μπορεί να έρθει μόνο μέσα από «διαπραγματεύσεις που θα βασίζονται στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία».
Η τοποθέτηση Αραγτσί έρχεται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο και η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.