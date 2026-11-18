Μια πρόσφατη οικογενειακή γιορτή ήταν η ευκαιρία για να δούμε μια διαφορετική πλευρά του καθηγητή ιατρικής Μιχάλη Κλώντζα, αφού άφησε για λίγο την επιστήμη και έπιασε τη λύρα.

Ο καθηγητής πρόσφατα παρέλαβε το νέο του μουσικό όργανο και δεν έχασε την ευκαρία το βράδυ του Σαββάτου σε πάρτι γενεθλίων να δείξει τις μουσικές του ικανότητες.

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