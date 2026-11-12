Κρήτη: Λυράρης έπαιξε λύρα πάνω στη σκεπή εκκλησίας

Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στη Μεσαρά, όπου όποιος βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο αντίκρισε έναν Κρητικό λυράρη να έχει ανέβει στην κεραμοσκεπή μιας εκκλησίας και να παίζει λύρα.

Ο λόγος για τον Χρήστο Ντούνη, ο οποίος για χάρη των γυρισμάτων του νέου του βιντεοκλίπ, ανέβηκε πάνω στην εκκλησία.

Μαζί με τον λαουτιέρη Μιχάλη Σταυρουλάκη βρέθηκαν στην εκκλησία στου Αϊ Γιάννη του Μπουμπουριστή, ανάμεσα στο Μορόνι και την Παναγιά Ηρακλείου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο daynight.gr