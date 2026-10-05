Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα (5/10)

Snapshot Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά σχολεία σε περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία λόγω ζημιών και δυσκολιών πρόσβασης.

Στον Δήμο Αμαρίου αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου τα σχολεία σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά θα παραμείνουν κλειστά και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ενώ στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον Δήμο Ιεράπετρας κλειστά θα είναι τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη και τη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού.

Δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας σχολείων σε όλη την Κρήτη, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται τοπικά ανάλογα με τις συνθήκες. Snapshot powered by AI

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σχολεία σε περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.

Οι αποφάσεις των δήμων αφορούν κυρίως περιοχές όπου εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κατολισθήσεις, δυσκολίες πρόσβασης και ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης.

Κλειστά όλα τα σχολεία στο Αμάρι

Στον Δήμο Αμαρίου αναστέλλεται τη Δευτέρα η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Αμαρίου με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, καθώς τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

Παράλληλα, οι δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις, εξαιτίας των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, καθιστούν αναγκαία την αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Μυλοπόταμος: Κλειστά και την Τρίτη σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά

Στον Δήμο Μυλοποτάμου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά, θα παραμείνουν κλειστά τόσο τη Δευτέρα 5 όσο και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Τα προβλήματα στην πρόσβαση προς οικισμούς και σχολικές μονάδες, αλλά και οι ζημιές στα δίκτυα υδροδότησης, δεν επιτρέπουν ακόμη την ασφαλή επαναλειτουργία τους. Αντίθετα, στη Δημοτική Ενότητα Γεροποτάμου τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ποια σχολεία κλείνουν στην Ιεράπετρα

Κλειστές θα είναι τη Δευτέρα και σχολικές μονάδες στον Δήμο Ιεράπετρας.

Η απόφαση αφορά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη και της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η αναστολή λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένη αναστολή λειτουργίας σχολείων σε ολόκληρη την Κρήτη, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται κατά τόπους ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε δήμο.