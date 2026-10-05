Σεισμός 3,3 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,3 έως 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:15 κοντά στη Θήβα, στον νομό Βοιωτίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο βρέθηκε περίπου 5 έως 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Θήβας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θήβα σύμφωνα με τις αναφορές. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 03:15 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 5/10) σε περιοχή του νομού Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού , υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στo 5 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Θήβας.

3,4 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο το 6 χλμ. ανατολικά της Θήβας.

Σύμφωνα με αναφορές, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θήβα.