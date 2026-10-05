Σεισμός 3,3 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα

Ο σεισμός στη Θήβα σημειώθηκε στις 03:15 μετά τα μεσάνυχτα.

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Σεισμός 3,3 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα
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  • Σεισμός μεγέθους 3,3 έως 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:15 κοντά στη Θήβα, στον νομό Βοιωτίας.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.
  • Το επίκεντρο βρέθηκε περίπου 5 έως 6 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Θήβας.
  • Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θήβα σύμφωνα με τις αναφορές.
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε στις 03:15 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 5/10) σε περιοχή του νομού Βοιωτίας, κοντά στη Θήβα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού , υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στo 5 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Θήβας.

3,4 Ρίχτερ από το EMSC

Από την πλευρά της, η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο το 6 χλμ. ανατολικά της Θήβας.

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Σύμφωνα με αναφορές, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Θήβα.

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