58η Ημέρα Καριέρας: Ξεπέρασαν 140 οι επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 58η «Ημέρα Καριέρας» στην Αθήνα.

Γιάννης Φιλιππάκος

58η Ημέρα Καριέρας: Ξεπέρασαν 140 οι επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας
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  • Η 58η «Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ Αθήνα συγκεντρώνει πάνω από 140 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.500σιμες θέσεις εργασίας.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιείται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel και απευθύνεται σε ανέργους και εργαζόμενους που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.
  • Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις προέρχονται από πολλούς κλάδους, όπως βιομηχανία τροφίμων, πληροφορική, κατασκευές, υγεία, εκπαίδευση και υπηρεσίες.
  • Οι θέσεις εργασίας καλύπτουν ποικίλες ειδικότητες, από μηχανικούς και τεχνικούς έως διοικητικούς υπαλλήλους, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες πληροφορικής.
  • Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με προεγγραφή μέσω διαδικτύου, ενώ στη διάρκεια της εκδήλωσης παρέχονται πληροφορίες για προγράμματα απασχόλησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.
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Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις και πάνω από 3.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας περιμένουν τους ενδιαφερομένους στην 58η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανέργους που αναζητούν εργασία, αλλά και σε εργαζομένους που ενδιαφέρονται για νέες επαγγελματικές ευκαιρίες ή επιθυμούν να αλλάξουν εργασία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να συζητήσουν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις δυνατότητες συνεργασίας.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, όπως η βιομηχανία τροφίμων, ενδυμάτων, καλλυντικών, φαρμάκων και δομικών υλικών, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές και τα τεχνικά έργα, η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η παροχή υπηρεσιών, η εστίαση, η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση.

Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν πολλές διαφορετικές ειδικότητες και απευθύνονται σε υποψηφίους με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματική εμπειρία και επίπεδο εξειδίκευσης.

Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις αναζητούν μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, χημικούς, ψυκτικούς, τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές και τεχνικούς, καθώς και εργαζομένους στην παραγωγή, στις αποθήκες, στις πωλήσεις και στις μεταφορές.

Παράλληλα, υπάρχουν θέσεις για λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους, νοσηλευτές, μαίες, βιολόγους, αισθητικούς, γραφίστες, στελέχη marketing και project managers, καθώς και για επαγγελματίες της πληροφορικής, όπως προγραμματιστές εφαρμογών και ιστοσελίδων, μηχανικούς λογισμικού και διαχειριστές βάσεων δεδομένων.

Οι ευκαιρίες απασχόλησης περιλαμβάνουν, επίσης, θέσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, για δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ξένων γλωσσών, μαθηματικών, φυσικής, χημείας και φιλολογικών μαθημάτων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η προεγγραφή πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-athina-10-2026

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ και της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους για τα ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης, τις δράσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

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