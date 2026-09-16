Θάνατος Μαζωνάκη: Αύριο στις φυλακές Κορυδαλλού Γάκα - Θεοδωρόπουλος - Το σκεπτικό των Αρχών

Snapshot Οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα μεταχθούν αύριο στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι οι ιατρικές πράξεις έγιναν σε χώρο χωρίς άδεια και εξοπλισμό, χωρίς τις απαιτούμενες εξετάσεις στους ασθενείς.

Οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως το ΕΚΑΒ και δεν μπορούσαν να παρέχουν την αναγκαία αντιμετώπιση κατά την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι παραλείψεις μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη θεωρούνται ότι επηρέασαν τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ οι γιατροί γνώριζαν τον κίνδυνο των πράξεών τους.

Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να εμπλέκεται μέσω φωτογραφίας που έστειλε η Ιωάννα Γάκα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Την μεταγωγή των προσωρινά κρατούμενων γιατρών για την υπόθεση Μαζωνάκη, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, διέταξαν οι δικαστικές Αρχές.

Σε διαφορετικά κελιά κρατούνται μέχρι αυτή την ώρα. Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παραμένει στη ΓΑΔΑ, ενώ η σύζυγός του κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ύστερα από μια μαραθώνια απολογία που κράτησε για περισσότερες από 18 ώρες, η Ιωάννα Γάκα κι ο σύζυγός της -ιδιοκτήτης του παράνομου ιατρείου Stem Cell Clinic- Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Το σκεπτικό των Αρχών για την προφυλάκιση των γιατρών

Στο σκεπτικό φέρεται να γίνεται αναφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε διαδικασίες χωρίς ο χώρος να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ενώ παράλληλα δεν είχαν προηγηθεί στους ασθενείς οι εξετάσεις που προβλέπονται πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι δικαστικές Αρχές εστίασαν στα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τα alarms του μηχανήματος κατέγραψαν την επιδείνωση της κατάστασής του, ωστόσο η διαδικασία, σύμφωνα με το σκεπτικό, δεν διακόπηκε.

Σημείο αναφοράς αποτελεί και η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των δικαστικών Αρχών, οι δύο γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορούσαν να παρέχουν την αναγκαία αντιμετώπιση στο περιστατικό.

Οι παραλείψεις μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο τέθηκαν και όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση του ασθενούς. Οι Αρχές αποδίδουν στους κατηγορουμένους ενέργειες και παραλείψεις που, κατά την εκτίμησή τους, επηρέασαν τη δυνατότητα διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

Παράλληλα, στο σκεπτικό καταγράφεται ότι οι δύο γιατροί γνώριζαν τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιούσαν τις συγκεκριμένες πράξεις και είχαν επίγνωση των συνεπειών που μπορούσαν να προκύψουν.

Το τελευταίο σκέλος που συνδέεται με την απόφαση της προσωρινής κράτησης αφορά τον κίνδυνο επανάληψης αξιόποινης συμπεριφοράς. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούσαν για την αποτροπή νέων πράξεων και ότι δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο δικονομικό μέτρο που να μπορούσε να επιτύχει τον ίδιο σκοπό.

Αναμένεται για κατάθεση ο υπνοθεραπευτής

Την ερχόμενη Δευτέρα (27/8) ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο φέρεται να έστειλε η Ιωάννα Γάκα τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από το παράνομο ιατρείο της, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση, αλλά και για να «φωτίσει» άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη την περασμένη Δευτέρα, ενώ επρόκειτο να τον συναντούσε και μετά τη συνεδρία με τη Γάκα την αποφράδα ημέρα του θανάτου του.

Η κατάσταση του ασθενούς πριν από την επίμαχη πράξη

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει όχι από την πλευρά της οικογένειας, αλλά από την ίδια την κατάθεση της κατηγορούμενης γιατρού.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από την κατάθεσή της, κατά την προηγούμενη εξέταση του Μαζωνάκη η ίδια τον αξιολόγησε ως ιδιαίτερα επιβαρυμένο. Περιέγραψε περίεργο βήχα, υπερδιέγερση, δυσκολία παρατεταμένης ορθοστασίας και λήψη διουρητικών.

Η εικόνα αυτή δεν εμφανίζεται μόνο στην κατάθεση της γιατρού. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να έχει καταθέσει ότι κατά το κρίσιμο ραντεβού ο Μαζωνάκης ήταν άυπνος και ανήσυχος, είχε επιδεινωμένη άρθρωση, της φάνηκε «στον κόσμο του» και «στα χαμένα» και γενικότερα σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με προηγούμενες φορές που τον είχε δει.

Τα στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερη νομική σημασία, όχι επειδή αποδεικνύουν από μόνα τους οποιοδήποτε αδίκημα, αλλά επειδή θέτουν ένα εύλογο και μάλλον κεντρικό ερώτημα της ανάκρισης: Ποια ήταν η ιατρική αξιολόγηση που οδήγησε στην απόφαση να υποβληθεί ένας εμφανώς επιβαρυμένος και, κατά μαρτυρικές περιγραφές, ενδεχομένως αποπροσανατολισμένος ασθενής στη συγκεκριμένη διαδικασία αντί να προηγηθεί διαφορετικού τύπου κλινικός ή νοσοκομειακός έλεγχος;

Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι η επιβαρυμένη κατάσταση ήταν εμφανής ήδη πριν από την έναρξη της θεραπείας, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά το τι γνώριζε η θεράπουσα γιατρός κατά τον χρόνο που αποφάσισε να προχωρήσει.

Το ζήτημα των 42 λεπτών

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία φαίνεται να έχει αποκτήσει και το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος. Σύμφωνα με το πόρισμα του ΙΣΑ και δημοσιοποιημένα στοιχεία της δικογραφίας, καταγράφηκε λειτουργία διάρκειας 42 λεπτών, γεγονός το οποίο ερευνάται σε σχέση με την αρχική εκδοχή ότι η πλασμαφαίρεση δεν είχε ουσιαστικά αρχίσει πριν από την κατάρρευση.

Το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ουσιώδες για δύο λόγους.

Πρώτον, για να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβαινε στον ασθενή κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Δεύτερον, επειδή τυχόν ουσιώδης απόκλιση ανάμεσα στις αρχικές καταθέσεις και στα αντικειμενικά δεδομένα του μηχανήματος μπορεί να επηρεάσει συνολικά την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των εξηγήσεων που έχουν δοθεί.

Δεν είναι, επομένως, απλώς τεχνική λεπτομέρεια το αν το μηχάνημα λειτουργούσε επί 42 λεπτά ή εάν επρόκειτο μόνο για προπαρασκευαστικό στάδιο. Είναι ένα από τα στοιχεία που μπορούν να καθορίσουν το πραγματικό της υπόθεσης.

Η αντιμετώπιση μετά την κατάρρευση

Εξίσου κρίσιμη είναι η περίοδος μετά την κατάρρευση του ασθενούς. Από τη δικογραφία έχουν δημοσιοποιηθεί διαφορετικές εκδοχές σχετικά με τον χρόνο, τη χρήση του απινιδωτή και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φέρεται να έχει αναφέρει ότι υπήρχε απινιδωτής ο οποίος δεν λειτουργούσε, ενώ οι σχετικές καταθέσεις παρουσιάζουν σημεία που μένει να αποσαφηνιστούν στην κύρια ανάκριση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχουν δημοσιοποιηθεί, κανένας από τους δύο γιατρούς δεν συνόδευσε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Στο σχετικό υλικό μάλιστα σημειώνεται ρητά η απουσία τους από τη διακομιδή, ώστε να συνδράμουν τους νοσοκομειακούς γιατρούς με πληροφορίες για την κατάσταση και όσα είχαν προηγηθεί.

Η μη συνοδεία ασφαλώς δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη θανατηφόρου έκθεσης ή ανθρωποκτόνου δόλου. Αποκτά όμως μεγαλύτερο αποδεικτικό βάρος εφόσον συνδυαστεί με ενδεχόμενη ελλιπή ενημέρωση του ΕΚΑΒ ή του νοσοκομείου για την προηγηθείσα θεραπεία, τη χρονική διάρκειά της, την κατάσταση του ασθενούς και τις φαρμακευτικές ή άλλες παρεμβάσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί.

Και εδώ ίσως βρίσκεται μία από τις πιο λεπτές πλευρές της υπόθεσης: Άλλο το ερώτημα «γιατί δεν μπήκαν στο ασθενοφόρο» και άλλο — πολύ σοβαρότερο — το ερώτημα εάν οι γιατροί που γνώριζαν τι είχε προηγηθεί διασφάλισαν ότι οι γιατροί που αναλάμβαναν έναν ασθενή σε ανακοπή είχαν πράγματι όλη την κρίσιμη πληροφορία που χρειάζονταν.

Η ιδιαίτερη θέση του άνδρα γιατρού

Η θέση του δεύτερου κατηγορουμένου Ηλία Θεοδωρόπουλου χρειάζεται χωριστή αξιολόγηση.

Από τη στιγμή που έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν βρισκόταν στον χώρο κατά τη διενέργεια της επίμαχης θεραπείας και επέστρεψε μετά την κατάρρευση, οπότε επιχείρησε ΚΑΡΠΑ, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητη η ίδια ακριβώς ποινική συμμετοχή με εκείνη του προσώπου που αποφάσισε και εκτέλεσε την ιατρική πράξη.

Για τη συναυτουργία απαιτείται συγκεκριμένη κοινή εκτελεστική συμβολή και κοινός δόλος. Το γεγονός ότι οι δύο γιατροί είναι σύζυγοι ή συστεγάζονται επαγγελματικά δεν αρκεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ποινική του θέση είναι κατ' ανάγκην ουδέτερη. Θα πρέπει να διερευνηθεί εάν γνώριζε τη συγκεκριμένη θεραπεία, εάν είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στην οργάνωση ή διευκόλυνσή της, ποια ακριβώς σχέση είχε με τον χώρο και τον εξοπλισμό και τι γνώριζε για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνταν αντίστοιχες πράξεις.

Εάν προκύψει ότι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν συνεκτέλεσε την πράξη της πλασμαφαίρεσης, αλλά παρείχε εν γνώσει του ουσιώδη συνδρομή για την πραγματοποίησή της, θα μπορούσε να εξεταστεί συμμετοχή υπό τη μορφή της συνέργειας. Η απλή γενική γνώση, όμως, ότι η σύζυγός του πραγματοποιούσε τέτοιες πράξεις δεν αρκεί από μόνη της για συμμετοχή στη συγκεκριμένη θανατηφόρο έκθεση.

Από τη στιγμή που επέστρεψε και ανέλαβε την ΚΑΡΠΑ, αξιολογείται πλέον και η δική του συμπεριφορά κατά το στάδιο της ανάνηψης: Τι κατάσταση αντιμετώπισε, ποιες ενέργειες έκανε, τι γνώριζε για όσα είχαν προηγηθεί, τι μετέφερε στο ΕΚΑΒ και γιατί δεν ακολούθησε τον ασθενή στο νοσοκομείο; Τα στοιχεία αυτά μπορεί να μην τον συνδέουν αναδρομικά με την αρχική ιατρική απόφαση, μπορούν όμως να είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση της δικής του μεταγενέστερης συμπεριφοράς.

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