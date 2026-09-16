Κίνα: Η «νεαρή όμορφη γιατρός» ήταν τέχνασμα ΑΙ 65χρονης - 5 μήνες σχέση, 7.000 βίντεο και $25.000

Snapshot Ένας άνδρας στη Σαγκάη εξαπατήθηκε διαδικτυακά από μια 65χρονη γυναίκα που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να υποδυθεί μια νεαρή γιατρό.

Η γυναίκα δημιούργησε ψεύτικη ταυτότητα και προφίλ με σχεδόν 7.000 βίντεο AI, ενώ υποδυόταν και τη «θυμωμένη μητέρα» της γιατρού ζητώντας προίκα.

Ο άνδρας έχασε 170.000 γιουάν (περίπου 25.330 δολάρια) μέσα σε πέντε μήνες πριν αναφέρει την υπόθεση στην αστυνομία.

Η εξαπάτηση περιελάμβανε πολλαπλούς λογαριασμούς και ψεύτικες υποσχέσεις για επιχειρηματικές ευκαιρίες σε νοσοκομεία.

Η γυναίκα είχε προηγούμενη καταδίκη για απάτη και ξόδεψε τα χρήματα σε καλλυντικά και ρούχα. Snapshot powered by AI

Θύμα διαδικτυακής απάτης, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης έπεσε ένας άνδρας στη Σαγκάη, ο οποίος μετά από ένα ειδύλλιο διάρκειας 5 μηνών με μία «νεαρή όμορφη γιατρό» ανακάλυψε ότι στην πραγματικότητα ήταν μία 65χρονη γυναίκα που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει μια ψεύτικη ταυτότητα.

Δεν την είχε συναντήσει ποτέ προσωπικά και είχε ήδη χάσει τις οικονομίες του πριν καταγγείλει την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία έχει λάβει ποινικά μέτρα κατά του υπόπτου.

Η 65χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να υποδυθεί τη νεαρή γιατρό και να εξαπατήσει έναν άνδρα από τη Σαγκάη, αποσπώντας του 70,000 γιουάν (25,330 δολάρια ΗΠΑ) κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού ειδύλλιου, ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός της Σαγκάης.

Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως Yu Xiuzhen, ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε το 1992 και εργαζόταν σε κορυφαίο νοσοκομείο. Η αστυνομία είπε ότι στην πραγματικότητα γεννήθηκε το 1961 και είχε εργαστεί στο παρελθόν σε υπηρεσίες καθαρισμού και υποστήριξης νοσοκομείων, χωρίς ιατρικά προσόντα.

Ο άνδρας, Liu Hui, συνάντησε για πρώτη φορά την Yu μέσω των social media το 2021. Εργολάβος συντήρησης ακινήτων, προσελκύστηκε εν μέρει από τους ισχυρισμούς της ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει να εξασφαλίσει συμβόλαια νοσοκομείων.

Η παρουσία της στο διαδίκτυο φάνηκε πειστική: ένας λογαριασμός με περισσότερους από 10.000 ακόλουθους και σχεδόν 7.000 βίντεο που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή μιας ελκυστικής νεαρής γυναίκας.

After a five-month online romance and nearly 7,000 AI-generated videos, a Shanghai man discovered his young “doctor girlfriend” was actually a 65-year-old woman using AI to create a fake identity. He had never met her in person and had already lost his savings before reporting… pic.twitter.com/7KFIFvboDV — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 15, 2026

Η αστυνομία είπε ότι τα βίντεο χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αλλάξουν την εμφάνισή της και να δημιουργήσουν φόντο. Ορισμένα έφεραν μικρές ειδοποιήσεις που προσδιορίζουν περιεχόμενο που δημιουργείται από AI, αλλά ο Liu δεν τις είχε προσέξει και δεν ήταν εξοικειωμένος με την τεχνολογία.

Κατά τη διάρκεια του ειδύλλου τους, η Yu αρνήθηκε επανειλημμένα να συναντήσει τον Liu ή να απαντήσει σε βιντεοκλήσεις, ισχυριζόμενη ότι η μητέρα της αντιτάχθηκε στη σχέση τους.

Η υποτιθέμενη μητέρα απαίτησε προίκα 300.000 γιουάν και ένα ακίνητο στη Σαγκάη πριν τους επιτρέψει να συναντηθούν, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι ερευνητές είπαν ότι η Yu έπαιζε και τους δύο ρόλους, της μητέρας και της κόρης, μέσω πολλαπλών λογαριασμών. Η μητέρα της είχε ήδη πεθάνει.

Σε διάστημα πέντε μηνών, ο Liu μετέφερε 170.000 γιουάν για υποτιθέμενες επιχειρηματικές ρυθμίσεις και καθημερινά έξοδα. Καθώς οι αποταμιεύσεις του μειώθηκαν και τα συμβόλαια που υποσχέθηκε απέτυχαν να υλοποιηθούν, έγινε καχύποπτος και επικοινώνησε με την αστυνομία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο λογαριασμός που λάμβανε τις πληρωμές του ήταν καταχωρημένος σε άλλον άνδρα, ο ρόλος του οποίου δεν εξηγήθηκε από τις αρχές.

Η Yu ξόδεψε τα χρήματα σε καλλυντικές θεραπείες, περιποίηση δέρματος και ρούχα. Είχε προηγουμένως καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών για απάτη το 2009, σύμφωνα με την έκθεση.