Κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Φόδελε – Με δυσκολία η μετακίνηση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο

Χώματα και φερτά υλικά στο οδόστρωμα, με το ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο να έχει κλείσει πλήρως

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Φόδελε – Με δυσκολία η μετακίνηση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Φόδελε έχει προκαλέσει πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο.
  • Χώματα και φερτά υλικά έχουν πέσει στο οδόστρωμα λόγω υποχώρησης τμήματος του πρανούς περίπου 100 μέτρα πριν από τον κόμβο του Φόδελε.
  • Η έντονη βροχόπτωση έχει επιβαρύνει το οδόστρωμα και δυσκολεύει τη μετακίνηση στην περιοχή.
  • Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δυσμενών συνθηκών και της διακοπής της κυκλοφορίας.
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Σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία έχει προκαλέσει κατολίσθηση στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Φόδελε, την ώρα που η έντονη βροχόπτωση έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος του Ηρακλείου. Χώματα και φερτά υλικά έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να κλείσει πλήρως το ρεύμα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται λίγο πριν από τον κόμβο του Φόδελε, όπου περίπου 100 μέτρα νωρίτερα έχει σημειωθεί υποχώρηση τμήματος του πρανούς, με χώματα και υλικά να καταλήγουν στον δρόμο.

Η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα να έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα του ΒΟΑΚ με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, στο ύψος της περιοχής.

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Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το οδόστρωμα είναι επιβαρυμένο από τη βροχή και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο ρεύμα έχει διακοπεί.

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